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Как стать счастливее: 6 волшебных глаголов

Источник: cluber.com.ua 21 августа 2022 6512
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Это настоящее руководство к действию, которое поможет хоть немного изменить жизнь к лучшему. Например, всем известны сила прощения и благодарности. Почему же мы забываем о том, что на таких простых делах и поступках держится весь мир?

Как стать счастливее: 6 волшебных глаголов

Улыбайтесь миру, и он вам ответит взаимностью. Запомните эти волшебные глаголы. Именно на них держится мир!

Запомните 6 волшебных глаголов, именно на них держится мир!

1. Принять

У каждого из нас есть вещи или люди, которые очень раздражают. Постарайтесь принять их и не пытайтесь изменить. Тогда ваши страдания останутся в прошлом.

2. Давать

Меньше просить, а больше отдавать людям. Это может быть забота, помощь, знания и внимание, добрые слова. И не ждать награды за это.

3. Избавиться

От обиды и злости, от обвинений и прочего негатива в ваших мыслях. Именно в них может быть причина страданий и неприятностей.

4. Простить

Простить всех, даже самых ужасных. И боль уйдёт в прошлое.

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Как стать счастливее: 6 волшебных глаголов

5. Благодарить

Судьбу и Небо, людей, которые рядом с вами. И вы сразу почувствуете эффект благодарности на себе.

6. Радоваться

Улыбайтесь всегда миру. Делайте все дела с улыбкой и под музыку.

Запомните эти волшебные глаголы. Именно на них держится мир!опубликовано econet.ru

Автор Руди Ольга  

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P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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