Как сохранить семейное счастье: простые психологические техники

Семейные отношения требуют постоянной работы. Это кропотливый труд и ответственность по отношению друг к другу. Поэтому, если оба стремятся сохранить счастливый семейный очаг, можно воспользоваться полезными психологическими техниками. Их очень просто освоить, а результат вас приятно удивит.

Семейное счастье – это фундамент благополучия, тихая гавань, оплот защиты и покоя. Это мечта каждого из нас. Можно ли направить строительство семейных отношений в правильное русло, чтобы ваша семейная лодка не разбилась о быт, Непримиримые противоречия и разногласия? Специально для тех, кто твердо намерен созидать счастье в семье: ценные практические советы.

Семейное счастье: Как сохранить?

Семейная жизнь многогранна, она включает репродуктивную, воспитательную, бытовую, экономическую, досуговую, сексуальную сферы. В идеале все сферы функционирования семьи должны бить на высоте! И этого можно достичь. Шансы будут выше, если все члены семьи стремятся к этому и хотят действовать.

Секрет семейного счастья

Человек в лоне семьи хочет найти комфортное состояние, покой, уверенность ощущение счастья – все это есть отражение собственного удовлетворения. И тут уместно вспомнить об играх. Данная форма подходит для следующих сфер: досуговой, эмоциональной, сексуальной, сферы духовного общения. Реальная жизнь ставит перед каждой семьей задачи материального характера и направляет энергию на решение бытовых и экономических вопросов. Как же можно обогатить сферы, которые принято считать второстепенными в жизни? Через практику традиций и игр. Не стоит отодвигать их на задний план, так как это фундамент близости, симпатии.

Простой секрет семейного счастья – супружеские игры. На ум сразу приходят сексуальные игры. Да, это тоже важный элемент чувственной и эмоциональной сфер.

Перечень конструктивных игр для супружеской жизни

«Я ценю тебя за …».

Договоритесь, что как минимум два раза в 7 дней вы с супругом/супругой будете выключать телевизор, мобилки, создавать полную тишину и покой. Посвящайте этому от 10 минут до получаса.

Приветствуется физический контакт, когда вы обнимаете друг друга. Данная игра основана на беседе. Каждое ваше предложение пусть начинается следующим образом: «Я ценю в тебе…». Ключевым моментом является позитивный посыл высказываний. Учитесь не повторяться. В первое время вы можете задумываться, смущаться. Но со временем придет потепление и радость.

«Прикосновения».

Данная игра считается исключительно сексуальной. Но это заблуждение. Психологи советуют не переходить от прикосновений к интимной близости. Конечно, это не запрещено. Но все же… В продолжение 10-15 мин. «нежьтесь» в объятиях друг друга, гладьте голову, лицо, руки. Не разговаривайте, наоборот, можете прислушиваться к ощущениям собственного тела. Смотрите на партнера, слушайте, как он дышит.

«Супружеская конференция».

Данная игра способна дать вам многое – подарить возможность поведать друг другу о важном. Партнер должен внимательно слушать, пусть телевизор, телефон не отвлекают вас. Невероятно полезно, если партнеры выделяют как минимум день в неделю, чтобы погрузиться в интересы мужа (жены). Начинающий игру в продолжение 15 мин. (постепенно время увеличивается до получаса) говорит о том, чем хотел поделиться (увлекательная книга, происшествие на работе, случай на улице).

Желательно выбирать нейтральную/позитивно окрашенную тему. Партнер внимательно слушает, вставляет реплики согласия, выражает заинтересованность. Очень важен зрительный контакт. Далее партнеры меняются ролями.

А вот еще одна полезная методика, которая осуществляется под руководством психотерапевта.

Методика «позитивные обмены»

Каждый из партнеров составляет перечень 3-х видов деятельности, которые второй должен реализовать, чтоб доставить ему радость. Активность должны быть сформулирована в позитивном ключе, ориентирована на то, что каждый хочет, чтоб было проделано (а не наоборот).

Следующий этап. Супруги выполняют 3 позитивные просьбы партнера.

В процессе реализации может проявляться склонность партнеров к соревнованию. Это хорошо. Идея заключается в том, чтобы задача выглядела следующим образом: кому под силу в большей мере доставить радость партнеру?

Если семейная пара, или отдельный член семьи не желает выполнять это упражнение, не веря в его эффективность, терапевт выразит мнение, что у каждого имеется право на свою точку зрения. Но все же посоветует продолжать «эксперимент».

На следующем этапе считается, что терапевт дал партнерам возможность конкретизировать собственные желания и ожидания и каждому из них понять, что он осознает желания супруга. Это поможет, например, остановить взаимные обвинения и стимулировать каждого супруга прислушиваться к желаниям второго.

Работа продолжается, пока партнеры не научатся брать на себя обязательства совершить положительные поступки друг для друга и реализовывать их на практике.

Таким образом супружеская пара может быть вовлечена в конструктивный процесс создания приятных моментов друг для друга, противоположно процессу обоюдной критики и словесных атак.

Данная техника применяется для развития навыков позитивного отношения в супружестве. Она может быть средством прекращения силовых игр в семье и направления действий супругов в конструктивное русло. Методика «Позитивные обмены» направляет действующих лиц к тому, чтобы они, во-первых, принимали и понимали потребности друг друга, признавали их право на полноценное существование.

Множество семей имеют шанс возродиться благодаря описанным выше простым приемам. А учиться строить и укреплять семейные отношения никогда не поздно.опубликовано econet

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