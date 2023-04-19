Как сформировать привычку жить в изобилии?

Если провести социальный эксперимент и раздать одинаковое количество денег бедным и богатым, то через некоторое время богатые станут еще богаче, а бедные еще беднее! А причина, на мой взгляд, в мышлении и привычке! Привычке быть бедным! Деньги зло или не зло? Давайте разберемся, что зло на самом деле – богатство или нищета?

Деньги сами по себе ничего плохого людям не делают, а вот люди из-за денег много бед натворили. Так виноваты ли деньги в том, что люди не могут управлять ни собой, ни деньгами? Думаю, нет! А вот нищета – это зло! Бедность не порок конечно, и бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым! (кто сказал не помню).

Мышление бедности и мышление богатства

А еще у нищеты есть свои привычки. И я всегда говорила, что нищета очень сильно развращает людей, гораздо больше богатства. Богатство требует ответственности, силы духа, воли, творчества и много еще чего. Нищета снимает с тебя всю ответственность и обязательства. Как большие деньги, так и их полное отсутствие дает свободу.

Какие привычки формируют мышление бедности?

1. Копить на черный день.

Одна моя клиентка рассказывала, как ее бабушка ругалась, что она тратит деньги на путешествия, а на смерть не собирает. Девушке только 30 лет.

Черный день – это когда все в черном, то есть смерть. В других культурах, возможно, это изначально имело другое значение, но у нас черный – это траур.

Поэтому копить на черный день – притягивать несчастья, да и взять от туда деньги потом, тоже беду кликать, как старики говорят. Короче, дурная привычка. Если хотите копить и есть что, копите на определенные цели, тогда Вселенная будет помогать! Кстати, девушка эта после нашей работы уже переехала жить в другой город, о котором мечтала и встретила своего мужчину!

2. Постоянно экономить, искать где подешевле, радоваться когда сэкономил на себе!

Так мы показываем Вселенной, что нам нравится отказывать себе, она думает, раз нам так радостно от экономии, то надо усилить эту радость и, например, урезать зарплату. У Вселенной хорошее чувство юмора.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

3. Покупать не то, что хочу, а то что по карману.

Часто такая привычка закладывается родителями, когда они экономят на детях, ведь все равно вырастут, зачем покупать хорошие вещи и т.д., а дети понимают это как – я недостоин иметь то, что хочу. А став взрослыми, продолжают транслировать такую установку во Вселенную. Вселенная, энергия безусловной любви работает по закону притяжения, и усиливает наши искренние убеждения и желания – ну недостоин, тогда повысим еще цены, чтобы вообще никогда не купил. Но можно и по-другому, когда на вебинарах мы выгружаем из подсознания установку – я недостоин, сразу начинают поступать деньги и подарки из разных источников!

4. Привычка жаловаться на жизнь при каждом удобном случае!

Таким людям я говорю: будете жить так, как прибедняетесь. Так ли вы несчастны и бедны на самом деле как хотите казаться? Вам нечего есть, негде жить, вы инвалид? Когда мы говорим, что нет денег, то непроизвольно манифестируем это как свое желание, причем уже как исполнившееся, и в ответ получаем 33 несчастья. Но часто в основе этой привычки лежат негативные убеждения: когда я жалуюсь. мне сочувствуют, помогают. И с этим убеждением мы на вебинарах расстаемся в первую очередь!

5. И самое важное – избегание ответственности!

В том, что я бедный, виноваты все, кроме меня! Правительство, президент, начальник дурак, родители, потому что жили бедно, дети дармоеды и т.д., и т.п. Однажды ко мне на консультацию записывался мужчина с запросом про деньги. И в разговоре сказал: а вы что считаете, что это не президент виноват, что я так плохо живу. Пришлось разочаровать человека, объяснить, что президент о нем, скорее всего, и не знает, поэтому надо самому выбираться, что-то делать, ну или на крайний случай рассказать президенту :)

А что же делать, если такие привычки сформировались и что надо делать, чтобы начать богатеть? Об этом расскажу далее!

Как сформировать привычку жить в изобилии?

Бедность – это дурная привычка, которая складывалась не одно поколение. Но с другой стороны, от любой привычки можно избавиться за 21 день.

Итак, лайфхак как сформировать привычку жить в изобилии.

Тратьте деньги с благодарностью, к себе за то, что деньги создали; к продавцам, что у них есть то, что вы хотите купить; ко Вселенной, за все возможности. Начните вести дневник благодарностей и будете притягивать эту мощную энергию в свою жизнь!

Приход денег связан с объемом энергии, которую вы способны сгенерировать и впустить в свою жизнь. Денежный потолок напрямую зависит от энергетического потенциала, а это не что, иное как воля, дух, вера в себя и свои силы, ну и конечно самочувствие на уровне физического тела, если у вас нет сил, то выдержать денежную энергию сложно.

Проанализируйте, на что вы тратите свою энергию? На возмущение ситуацией или на творчество? На мечты и планирование будущего или мысленную жвачку прошлого, контроль других людей? Достаточно ли у вас физической активности и энергоемкое ли у вас питание? Тренируйте волю, повысьте физическую активность!

И помните где внимание, там и энергия! Направляйте внимание на будущее, на преобразование настоящего, на творчество, изобилие идей тоже может привести к богатству.

Возьмите на себя ответственность за себя и свои деньги! Роберт Кийосаки говорит о том, что мышление миллионера отличает в первую очередь ответственность. Богатый человек не считает, что ему кто-то должен создать деньги, он сам их создает. Бедный человек боится взять на себя ответственность и находится в зависимости от того, кто может дать ему денег.

Попробуйте 1 месяц вести учет своих расходов и доходов, начните откладывать хотя бы 20 рублей в день, так мозг будет привыкать, что у вас есть деньги на сбережения. Перестаньте обвинять других, в том, что у вас нет денег. Каждый раз спрашивайте себя, что я сегодня сделал, чтобы стать богаче, повысить свою энергоемкость.

Помните, что деньги приходят к нам от людей. И здесь важно как вы относитесь к людям и что вы думаете о деньгах людей. Если вы плохо думаете о людях, они не идут с вами на контакт, если вы думаете, что у людей нет денег, то к вам будут приходить именно такие люди. Фокусируйтесь на успешных, изучайте их опыт, ищите новые знания.

Перестаньте жаловаться и говорить что денег нет, тратьте деньги именно на себя, балуйте себя хотя бы по мелочам. Ведь когда вы все деньги тратите на других, мозг перестает создавать деньги и уходит в режим энергосбережения, падает энергия, а за ней и финансовая емкость.

Не думайте о том, что будет, если денег не будет. Если поймали себя на страхе, скажите три раза: отменяю, отменяю, отменяю! Деньги есть всегда, и в нашем мире денежное изобилие. Их нужно только взять, а способов взять много. Когда вы разрешите себе получать деньги просто так, зарабатывать другим способом, деньги начнут идти из разных источников. Подтверждено моими клиентами не раз!

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

И самое главное, чтобы начать жить по-другому, начните делать другие действия!

Делайте другие действия 21 день и сами не заметите, как изменится жизнь! Только начните не завтра, а прямо сейчас. Да, и действия должны быть вдохновляющими вас!

Напишите, прямо сейчас:

1) что вас не устраивает в жизни

2) как хотите, чтобы было

3) представьте, что у вас это уже есть, сфокусируйтесь на этом чувстве, запомните его

4) подкрепите это чувство действием, это должно быть действие из интуиции, новое действие, вдохновляющее вас, прислушайтесь к Вселенной и она вам подскажет!!

5) Все вы на пути к изобилию!опубликовано econet

Автор Оксана Инкина

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet