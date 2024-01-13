Как себя вести, если мужчина критикует твою внешность

Абьюзивное поведение к сожалению не редкость и частенько оно проявляется именно в критикующих заявлениях.

Достаточно распространенная ситуация, когда девушка выкладывает свои фотографии на сайте знакомств, а ей начинают писать, что она полная, попы нет, нос не тот и прочую х...ню, убивающую ее самооценку и веру в собственную привлекательность.

Критика мужчины: что делать и как себя вести

На самом деле нормальный, психологический здоровый мужчина, никогда бы просто не позволил себе подобных высказываний. Даже если что-то не соответствует его вкусам, просто бы прошёл мимо. Вы же на улице не подходите к незнакомцам и не начинаете им рассказывать, что в них не так, та же ситуация и здесь. Это изначально агрессивное, унижающие поведение, вызванное собственными травмами и жизненной неудовлетворенностью.

И даже если Ваш парень произнёс подобное, то это про тоже самое. «А я думал у тебя бюст больше", "ты стройнее в одежде", "да у тебя целлюлит», подобные высказывания туда же, их посыл принизить человека, поставить в неудобное положение, заставить сомневаться в собственной привлекательности. Произносящий такие высказывания, даже сознательно может не понимать, что делает больно и неприятно, возможно его самого частенько унижали.

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Здесь важно сказать, что Вам неприятно и попросить больше так не высказываться. Если он продолжит, делать выводы. Зачем Вам отношения в которых Вас разрушают, обесценивают, забирают веру в вашу привлекательность? А если это незнакомый человек, то сразу в бан и точка. Пропускайте это мимо себя, ведь эти слова про него и его проблемы.

Я предлагаю не впускать в свой дом людей в грязной обуви. Просто запомните, это не про Вас. А вы прекрасны, удивительны и находиться рядом стоит только с теми мужчинами, которые это видят и признают.опубликовано econet

Автор Мария Зелина

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