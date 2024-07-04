Как сделать жизнь радостней: 9 проверенных способов

Простые вещи могут сделать нашу жизнь светлее и счастливее. Ведь каждый день неповторим, и важно находить позитивные моменты в обычных событиях и делах. Просто нужно посмотреть на все под несколько иным углом зрения и отнестить с благодарностью к тому, что мы имеем.

Откуда можно черпать позитив и радость? На самом деле источников счастья в нашей жизни не счесть. Счастливыми нас могут сделать прогулка по весеннему парку, утренняя пробежка, осознанность и приятное общение. Найдите свой путь к радостной и приятной жизни.

Как сделать жизнь чуть-чуть счастливее

1. Физические нагрузки - против депрессии

Физические упражнения – прекрасная стратегия борьбы с депрессией. Известно, что люди, заботящиеся о своём теле, имеют хорошую физическую форму, что отражается на их самочувствии и отношении к окружающему миру. Естественно, они чувствуют себя счастливее.

Не откладывайте тренировку в долгий ящик. Начните прямо с завтрашнего дня.

2. Полноценный сон

Люди, которые позволяют себе поспать после обеда, меньше поддаются отрицательным переживаниям и более восприимчивы к позитивным эмоциям.

Если вы высыпаетесь, то выглядите свежее, трудитесь продуктивнее и эмоционально более устойчивы.

3. Разумное использование гаджетов

Если постоянно «сидеть» в смартфоне, повышается уровень тревоги, ухудшается память, человек чувствует себя менее счастливым.

Время, которое мы тратим на девайсы, можно посвятить живому общению, что сделает нас немного счастливее. Ведь мир социальных сетей – это, по сути, пустота.

4. Больше времени с близкими людьми

Время, проведенное с семьёй и друзьями, бесценно. Это общение дарит нам душевное тепло, чувство покоя и защищенности.

5. Прогулки

20 минут на свежем воздухе ежедневно приведут к таким результатам: поднимается настроение, улучшается память, возрастает креативность. На фоне природы человек чувствует себя в разы счастливее, чем в атмосфере мегаполиса.

6. Посвящать другим пару часов в неделю

Мы можем ощущать себя счастливее, когда тратим деньги на других, а не на себя. Такой вот парадокс. Это дает ответ на вопрос, почему множество людей занимается благотворительностью. Они действительно чувствуют себя при этом счастливыми.

Помогать людям можно и без материальных затрат. Например, записаться в волонтёры. Это подарит чувство, что ты кому-то необходим, и жизнь обретает новый смысл.

7. Благодарность

Важно быть благодарными за любой опыт, за события, общение. Ведь во всем можно найти свой тайный смысл. Благодарность положительно отражается на всей жизни человека, делает ее светлее.

8. Жизненный опыт

Всем известно, что за деньги счастье купить невозможно. Но кто-то предпочитает дорогие безделицы незабываемым впечатлениям и полезному жизненному опыту. Люди, которые тратят деньги на путешествия и аналогичную активность, а не на бездушные вещи, чувствуют себя счастливее.

9. Любить себя

Любовь - основа счастья. Это любовь к партнеру, к себе, к людям, к Богу. Проявлений любви может быть очень много.опубликовано econet

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