Как решить проблему: Этот способ работает даже в отчаянном положении

Нерешаемая проблема - она вроде спазма, вроде паралича. И мозг уже устал думать, искать выход из замкнутого круга, уже "перегрелся и завис". Надо приложить усилия в другом, в том, что доступно и поддается вашему влиянию.

"Чтобы расслабить одну мышцу, надо напрячь другую". Так один доктор сказал пациенту. Совершенно верно. А в жизни это работает так. Если возникли проблемы в семье и вы никак не можете их решить, нет пока средств и возможности, ничего от вас не зависит, - надо все свое внимание переключить на работу. Заняться карьерой, может, новую работу начать искать, что-то кардинально изменить...

Чтобы расслабить одну мышцу, надо напрячь другую

Если возникли проблемы на работе, которые тоже пока не подлежат решению, нет у вас ресурсов для этого, - надо заняться вопросом здоровья. Например, вылечить зубы или начать заниматься спортом. Если со здоровьем возникли проблемы и пока нет возможности их кардинально решить, надо не только терпеливо проходить лечение, - надо заняться работой, личной жизнью или творчеством.

Можно долго перечислять проблемы, которые иногда невозможно решить. Они не поддаются решению, да и все. Надо ждать и терпеть. Но есть средство для улучшения ситуации - надо все свои усилия честно приложить в совершенно другой области, где от вас все зависит. Или многое...

Нерешаемая проблема - она вроде спазма, вроде паралича. И мозг уже устал думать, искать выход из замкнутого круга, уже "перегрелся и завис". Надо приложить усилия в другом, в том, что доступно и поддается вашему влиянию.

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Вы удивитесь, но вскоре начнет решаться и та проблема, которая никак не решалась. Начнутся улучшения, появятся возможности, можно будет вздохнуть свободно и что-нибудь придумать. Решение придет само собой, так часто бывает. Ситуация "расслабилась", вышла из состояния паралича и ступора, стала мягкой и податливой. Иногда она вообще решается без наших усилий.

Этот способ работает в отчаянном положении, когда ничего сделать нельзя. На самом деле, можно. Только в другой области, в той, где от наших усилий что-то зависит. Через некоторое время начнется улучшение там, где все было устойчиво-нехорошо. опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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