Как реагировать на мужскую манипуляцию молчанием

Молчание между родственными душами, влюбленными - вполне естественно и комфортно. В других ситуациях, когда партнер как в рот воды набрал, мы начинаем нервничать, теряемся в догадках, стремимся заролнить неудобную затянувшуюся паузу. Вот как нами манипулируют мужчины при помощи молчания.

У вас бывало такое, вы что-то написали своему мужчине или сказали, а он замолчал. Будь то безобидное что-то, или обидное - не важно, он пропал и вас одолевает ужас и паника, накрывает чувство вины: я, наверное, его обидела, наверное, он что-то узнал про меня, какой-то компромат, в я 2000 лохматом году что-то сделала не так, он только сейчас узнал об этом и бросил меня! Вы начинаете перекручивать всю свою жизнь назад, вспоминать все, что вы ему сказали, искать слова, на которые он мог обидеться... СТОП... успокойтесь... Ничем вы его не обидели. Вы и захотите его обидеть - не обидите, мужчины не такие ранимые существа, какими кажутся.

Когда мужчина манипулирует вами молча

У мужчин такая естественная реакция организма - уходить в свою пустую пещеру, коробочку, как говорят некоторые психологи. Многие делают это неосознанно и не считают нужным отвечать здесь и сейчас, и это нормально.

Именно в моменты пауз мужчины принимают важные для себя решения, поэтому их не надо бояться, а наоборот, надо быть в предвкушении чего-то нового, хорошего. Я называю это эффектом резинки, мужчина замолчал, значит, он натягивает резинку и скоро его пришибет обратно с новой силой. Если вы в этот момент начнете дергаться и паниковать, вы испортите этот таинственный момент и не дадите мужчине почувствовать, что вы ему дороги.

Открою вам еще один маленький секрет. В момент, когда мужчина вам не ответил, он наверняка по привычке ожидает, что вы начнете его искать, не то, чтобы он этого хочет, а просто знает об этом, и, если вы тоже замолчите, паниковать начнет уже он, таким образом страх потери можно передать ему. То есть не бояться самой, а уметь передать свой страх ему.

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Молчание партнера воспринимается мозгом как потеря контроля над ситуацией, возникает паника и включается бурная фантазия: партнер умер, обиделся, бросил вас, нашел другого, получше и т.д. Мозг рисует страшные картины, честно, методом паузы можно свести с ума любого, поэтому мужчины с удовольствием используют этот метод осознанно и неосознанно.

Есть категория мужчин, которые делают это специально. Они намеренно не отвечают на ваши сообщения и уходят от вопросов, особенно щекотливых, чтобы вызвать у вас страх потери и заставить вас отказаться от своих вопросов или претензий.

Таким образом большая часть мужчин вообще отказывается нести какую либо ответственность, используя лишь метод паузы. Он позволяет держать в вечном страхе женщину и ничего не предпринимать, она своими руками от всего сама откажется.

Например:

он вам пишет:

- Приедешь?

- Нет, не могу, я плохо себя чувствую.

-.... (тишина)

- Ну мне правда плохо.

-...тишина.

- Я вызвала такси, сейчас приеду...

- ок.

Приблизительно так все выглядит, методом пауз женщину можно развести почти на все что угодно.

- Ты можешь мне дать взаймы 15000 до среды?

- Нет, у меня нет, я бы дала.

.-....тишина.

- Не обижайся, ну нет у меня, мама заболела все деньги на лекарства ушли...

- тишина...

Прошло 2 часа.

- Я нашла деньги, перезаняла у соседки.

- ок.

А должно быть вот так:

- Приедешь?

- тишина.

-???

- тишина...

Прошли сутки.

- Доброе утро, дорогая! как твои дела?

- Нормально.

или

- Ты не могла бы мне одолжить 15тыс. до среды?

- тишина..

- Я сразу отдам...

- тишина..

Прошла неделя.

- Дорогая, привет! Как твои дела? Куда пропала? Я все нашел... Пойдем в кино.

Так что дорогие девушки, если вы научитесь молчать в "острые" моменты, вы только выиграете. Учитесь этому у мужчин, они режут нас без оружия, нашими же руками.

На одних паузах можно построить прекрасные отношения, они подогревают чувства у мужчин, потому что страх потери и любовь - часто одно и то же, эти две энергии очень похожи.

Этот прием можно и нужно использовать в случае, когда, например, вы встречаетесь долго, он не делает вам предложение и вообще не затрагивает тему вашего будущего. Я вижу только один вариант решения этого вопроса: сказать ему об этом, мол так и так, я так больше не могу, мне нужна семья, я хочу определиться, будет она с тобой или не будет, чтоб не терять время, подумай и дай ответ!

И взять паузу, не встречаться с ним, не отвечать на его сообщения и предложения на посторонние темы, не позволять ему уводить вас, ваше внимание в другое русло, не обращать внимания на его истории, отмазки о том, что ему надо доучиться, найти работу, купить квартиру, машину бла-бла-бла, развестись и т.д. и вы принимаете от него только два ответа: да и нет. И не дергаться, если он пропал, подождите столько, сколько подсказывает вам сердце, неделю, например, если ответа не будет, решите для себя что это "нет", отпустите его и смиритесь.

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Скорее всего он вас будет вымораживать этой паузой в надежде, что вы испугаетесь и пойдете на попятную, и потом появится как ни в чем небывало с каким нибудь дурацким вопросом, из серии куда пропала? Как дела? Если это так и произойдет, значит, все свои отношения он строит исключительно на паузах и манипуляциях и по-другому он строить их не захочет, тогда попрощайтесь с ним.

По опыту знаю, от таких все равно ничего не добьешься, они то появляются, то исчезают, то появляются, то исчезают, все ждут, когда ты согласишься на их условия, и они могут ждать годами, им торопиться некуда, таким образом его внимание вам гарантировано годами и вы будете его получать, даже без физического контакта, своего рода отношения на тонком плане, вы знаете, что он есть, где-то болтается на резинке...

Меня часто спрашивают женщины о том, как вести себя в тех или иных непонятных ситуациях, когда мужчина спросил или сказал какую-нибудь ерунду или оскорбил вас, и ты не знаешь, как к этому относиться и как реагировать. Мой ответ: никак, не отвечайте вообще, возьмите паузу и проблема решится сама собой. Его щелкнет резинкой по носу, бумерангом, как хотите назовите, он поймет без слов, что что-то он сделал не так, и переиграет ситуацию.

Мужчина с неустойчивой психикой (также как и женщина) оборвет вам телефон в этой ситуации, тем самым оттолкнет только вас от себя и вызовет желание закрыться от него. Мужчина адекватный выдержит вашу паузу с достоинством и ответит, пусть не сразу, но ответит. Человек корыстный или случайный, которому не очень-то все это и надо, исчезнет.

Вообще, молчание хоть и является манипуляцией, но считается культурным способом решения многих вопросов. Со временем, когда ваш партнер поймет, что вас этой "тишиной" не выбить из равновесия, он откажется от нее и будет с вами разговаривать! Но для этого нужно выиграть этот молчаливый бой! И вообще, чтоб выстроить крепкие отношения, надо меньше болтать, добрая половина строится на тишине... Таким образом женщина (также как и мужчина) становится манящей, таинственной и загадочной.опубликовано econet

Автор Ольга Наумова

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