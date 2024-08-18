Как реагировать на агрессивные выпады окружающих

Доказывать свою ✅точку зрения и пытаться разубедить в яркий период ГНЕВА человека малоэффективно. Он в этот момент катится по какой-то наезженной внутренней психологической колее. Пока он не выполнит программу минимум по выплеску эмоций, он не остановится. Ему в этот момент совершенно все равно, что вы на самом деле имели в виду, какие у вас были намерения. Остановится агрессор только тогда, когда опять же внутри себя не решит, что он вас победил.

Тема родилась в результате неоднократных обсуждений того, что от окружающих можно очень неожиданно «отгрести» (подвергнуться агрессии). Эти случаи «отгребания» люди расценивают, как собственную неполноценность в обществе и неспособность к общению. Вообще практически все ежедневно подвергаются разной степени и видам агрессии. Но есть отличительная особенность. Большинство людей далеко не все агрессивные выпады принимают на свой счет.

Агрессия окружающих: как правильно относиться и реагировать

Конечно, у каждого есть свои больные местечки, куда агрессор может клюнуть, но в целом люди очень часто считают себя либо не виноватыми в конфликте или же относятся к агрессии нейтрально. К примеру, человек встал не с той ноги и «нагавкал» на родных. Щас ему зальем внутрь кофе, и будет все ОК.

И знаете, люди эгоисты. Они вообще процентов в 95 говорят и думают только о себе. Даже когда говорят, что думают о других, все равно про себя думают. Они в это время планируют свое поведение, формируют отношение, прогнозируют будущее.

У всех своя «карта мира» и свой опыт. Иногда поведение и реакция сорвавшегося в агрессию человека кажется совсем неадекватной и нелогичной. Но на самом деле у каждого есть своя логика, опирающаяся на внутренние убеждения, схемы и образцы поведения. Просто они отличаются от наших, вот мы их и не понимаем.

Поэтому если человек вспылил или ведет себя агрессивно по отношению к вам, то скажем так процентов на 95 это у него в голове что-то личное замкнуло.

Я не говорю, что агрессор безопасен. Бывает, и не так редко, даже наоборот. И не надо в момент крайней агрессии пытаться разгадать, любила его в детстве мама или нет.

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Почему у человека может в голове замкнуть:

1. Вы ему видитесь, как источник опасности. Т.е. агрессору будет казаться, что это вы на него нападаете, а он защищается. У всех трактовка степени опасности разная. И это не только страх физического насилия. Вы в его глазах можете угрожать самооценке, социальному положению, отношениям и т.п.

2. Вы оказались на пути его интересов. Например, заняли на работе ту позицию, на которую он рассчитывал.

3. Вы имеете мнение, противоположенное его основным убеждениям, вере, политическим взглядам или укладу жизни.

4. Вы принесли плохие вести.



5. Он почувствовал вину или стыд, но спроецировал их на вас.

6. Он почувствовал, что вы имеете бОльший статус или ваша жизнедеятельность (поведение, мысли, мнение, внешний вид, отношения и т.п.) принижают его личностные качества.

Например, если кто-то из коллег получает продвижение по службе, другие могут чувствовать себя неудачниками или тупыми, или все, что угодно плохое про себя. Даже красивая модная одежда может вызвать негативные чувства у окружающих, часть из которых начнет себя вести агрессивно.

7. Он что-то хочет от вас, но не хочет или не может говорить об этом напрямую.

8. Он ощущает, что теряет контроль над ситуацией. К примеру, вы вольно или невольно разрушаете его планы.

9. Вы не оправдываете его идеалистических ожиданий. Он вас представлял Д’Артаньяном, а вы оказались презренным гвардейцем кардинала.

10. У него есть предрассудки в отношении каких-то ваших качеств, и он демонстрирует свою позицию, которая отлична от вашей. Либо просто боится (пункт 1).

11. О чувствует себя плохо, болен, устал, имеет психическое заболевание.

Таким образом, как правило, гнев не про вас совсем. И это всегда нужно учитывать. Конечно, если вас понесло в конфликт, то стоит задуматься: «А чего это я? Почему это меня так волнует?» Как правило, вы у себя тоже найдете в голове массу интересных убеждений, которые портят вам жизнь.

Вот это самое дистанцирование, «это какая-то его внутренняя проблема, а не моя», первый шаг к спокойному отношению к происходящему.

Доказывать свою точку зрения и пытаться разубедить в яркий период гнева человека малоэффективно. Он в этот момент катится по какой-то наезженной внутренней психологической колее. Пока он не выполнит программу минимум по выплеску эмоций, он не остановится. Ему в этот момент совершенно фиолетово, что вы на самом деле имели в виду, какие у вас были намерения, а порой его даже не сильно волнует, кто вы есть такой.

Остановится агрессор только тогда, когда опять же внутри себя не решит, что он вас победил. Или же испугается. Да, потом большинство вспыливших испытывает чувство вины, но когда у человека агрессивная вспышка и его понесло, он мало отдает себя отчет о том, что происходит реально, а где его интерпретации ситуации через призму детского опыта.

Естественно есть люди с высокой степенью рефлексии, которые на первых минутах возгорания могут заметить себя в нехорошем эмоциональном состоянии. Они же довольно легко могут остановиться, чтобы выслушать ваши доводы.

Не поддерживайте паттерн развития агрессии. Не создавайте сцену для проигрывания его сценария, не спорьте, не объясняйте, не пытайтесь урезонить. Иногда, даже полезно дать ему возможность почувствовать, что он победил, для него это ощущение безопасности. В этом случае человек быстрее вернется во вменяемое состояние.

И потом, когда человек уже успокоился, можно с ним поговорить, высказать свои чувства в отношении конфликта и дать понять, что вы не приемлите по отношению к себе. И хотя вы его понимаете, и где-то даже разделяете его чувства, но это не значит, что вы готовы впредь терпеть гневные выходки.

С незнакомыми людьми вообще нет смысла что-то обсуждать. В том числе и заводить с ними виртуальный разговор в своей голове. Скажите себе, что обидчика в полости черепа нет, и вы занимаетесь просто пережевыванием эмоций и наращиваете свою самооценку. При этом самооценка в результате внутреннего диалога с неким лицом не поднимается на самом деле. Вы тоже просто на определенном этапе успокаиваетесь из-за того, что победили обидчика в своем воображении. Просто подумайте на счет того, почему вас задело.

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Несколько замечаний по поводу ведения конфликта

Конфликты, я вам скажу, тоже довольно важная часть жизни. Да, их конечно лучше избегать, но не путем замалчивания своих неприятных чувств, а решением вопросов, что именно вас беспокоит. Беспокоит и внутри и снаружи.

Когда людям сообщается, что в конфликте надо вести себя спокойно и конструктивно, это встречает непонимание. Если меня обижают, по какой причине я должен терпеть дискомфорт, фрустрацию и чувствовать себя в целом не хорошо.

Вообще, если вы действительно хотите решить какие-то проблемы, с противоположенной стороной надо разговаривать. Хотя бы для того, чтобы четко донести свои потребности и чувства. Я уж не говорю о том волшебном состоянии, когда обиженный не знает на самом деле, что он хочет. Вернее он знает, но не может это вербализовать, даже для себя и, это желание болтается у него в подсознание, как сгусток эмоций.

Так вот первое, когда вы начинаете решать конфликт, спросите себя: «Что, конкретно, я хочу?». И постарайтесь, чтобы ответ звучал максимально конкретно. Т.е. «хочу, чтобы было не так» или «хочу, чтобы она это делала как-то по-другому» это не конкретно.

Бывает такое чудо, когда люди формировали четко свою потребность и осознавали, что собственно ничего и не надо выяснять потому, что проблема решается двумя телодвижениями без включения других в этот процесс. Либо, что на самом деле никто не против, чтобы произошло то, что вы хотите.

Во-вторых, постарайтесь в конфликте использовать очень простые слова и вопросы к противоположенной стороне. Вспоминайте, что вы решаете свою проблему. Оппонент решает свою. Вы что-то хотите, чтобы оппонент сделал? Не усложняйте себе задачу словоблудием.

Существует ряд вопросов, которые значительно затрудняют урегулирование конфликта. Они уводят разговор в сторону, зажигают дополнительные не относящиеся к делу эмоции, затягивают в конкретный конфликт еще больше предметов и тем, превращая его в запутанный клубок.

Это:

1. «Наводящие» вопросы. Например: «Неужели ты не чувствуешь…» (покопайся-ка, должен что-то чувствовать) «Не думаешь ли ты…?» Эти вопросы прямо наводят на ситуацию, когда оппонент что-то должен признать или не признать.

Они, как правило «наводят» его внимание на какие-то собственные недостатки или недостойное поведение. Что вызывает у него потребность опровергнуть ваши слова или проявить агрессию по отношению к вам.

2. «Наказывающие» вопросы. Они предполагают, что оппонент в чем-то виноват и подразумевают, что он должен ответить за то, что он плохой. Фактически быть наказанным. «Почему ты такой бесчувственный?» Бесчувственные — плохие люди. Их не любят и выгоняют из «приличного общества».

3. «Требующие» вопросы. Подразумевают, что оппонент должен сделать то или иное действие, желательно немедленно. « Когда ты, наконец, перестанешь?»

4. Вопросы — фантазии. Как бы намекают оппоненту на правильное поведение и ожидания. Однако они обычно произносятся в такой ситуации, что ставят перед выбором: или обещать и клясться, но поставить себя в зависимое положение, либо отказать сразу и стать «сволочью». «Если бы ты зарабатывал много денег, то ты потратил бы их на покупку мне шубы?»

Собственно вопрошающего удовлетворяют оба варианта ответа. Первый позволяет получить обещанное, второе дает новую пищу для развития конфликта.

5. Вопросы — уколы. Смысл их не выяснить что-то, а вызвать неприятную эмоциональную реакцию у партнера. «Ну, и что ты мне можешь сказать?» «Что молчишь, сказать нечего?»

6. «Монтажные» вопросы. Вопросы, производящие сборку и установку нового смысла конфликта и его расширения. «А помнишь, в 37 году, ты сделал…? Это значит, что уже тогда ты думал … ?», «Так значит, покупая машину, ты не думал обо мне?»

Вопросы могут комбинироваться, сочетать несколько смыслов, но на самом деле конфликт на таких дровах никогда не затихает и не приносит никакого положительного результата. Первый шаг, который тут надо предпринять, это известная всеми «Я-модель».

Мне кажется, о ней знают все, но не пользуются. Т.е. не добиваться признания у оппонента, не читать его мысли, не ставить ему диагнозов, а говорить о том, что чувствуете вы, чего вы хотите и чего ожидаете от оппонента. Все выше приведенные вопросы — это своеобразное выражение чувств. Но с этим можно поступить и по другому.

Просто сказать о том, что вы чувствуете. Оппонент может не согласиться с вашими высказываниями или отказать вам? А при помощи конфликта сделал ли бы он то, что вы хотите?

В-третьих, по поводу того, что имеете ли вы право «хотеть». Хотеть можно всего, чего вам взбредет в голову и чего вам не хватает. В этом нет ничего особенного, если вы даже хотите замок на 300 комнат. Это ваше дело чего хотеть. Не надо оценивать это как-то по-особенному. Говорить, что «это мелко/глупо/по-детски… и поэтому я не могу этого хотеть. Это стыдно хотеть именно этого. Я не достоин этого хотеть». Разрешите себе хотеть что угодно. Особенно это касается осуществления прав, уважения к себе и любви.

В-четвертых, по поводу эмоций. Везде очень много и хорошо написано, что в конфликте надо вести себя хладнокровно. Но есть загвоздка. Это чертовски трудно сделать. Особенно на том уровне, когда вы не знаете о том, что хотите и не разрешаете себе чего-то хотеть.

Когда вы находитесь в конфликте, вы будете испытывать чувства. Вы будете расстроены, злы и фрустрированы. Каждый из нас в ситуации стресса переходит в режим защиты, а каждый имеет собственный опыт того, как себя защищать. Позвольте этим эмоциям в вас существовать. Они в вас и так существуют, просто вы не хотите их признавать в себе.

Другое дело, как вы эти эмоции будете реализовывать и выражать. Например, вы можете сказать о том, что вы что-то чувствуете в результате происходящего, а можете устроить истерику.

В-пятых, поиск виноватых в конфликте не означает его решения. Просто примите часть ответственности за его решения на себя.

И все пойдет лучше!опубликовано econet

Наталья Стилсон

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