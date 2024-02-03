Как разобраться в себе? Листы жизни

Нужно будет дать честные ответы на частные вопросы. Почти как в телепередаче, но на этот раз главным героем будешь ты сам. Это будут листы твоего откровения, листы твоей жизни. И не бойся запутаться - даже ложный след приведёт к тому, кто его оставил.

Знаком ли тебе закон хозрасчёта? Нет, я говорю не о работе, я говорю о жизни вообще! Ведь ИЛИ ЖИЗНЬ ПЛАТИТ НАМ, ИЛИ МЫ РАСПЛАЧИВАЕМСЯ ЗА ЖИЗНЬ. Кто платит по твоим счетам? Ты или тебе? Когда ты вообще последний раз говорил с самим собой? А ведь Ты - это человек, которого ты любишь больше всего на свете.

7 листов жизни

Поговори сам с собой по душам. А чтобы тебе было легче увидеть себя со стороны и изнутри одновременно, т.е. насквозь, приготовь с десяток листов чистой бумаги и пару карандашей.

И хотя существует два самых больших заблуждения: первое - это мнение окружающих о тебе, а второе - это твоё мнение о самом себе, всё же, доверься мне, моему опыту, и последуй моим советам. Хуже-то не будет, а лучше – наверняка! Нужно будет дать честные ответы на частные вопросы. Почти как в телепередаче, но на этот раз главным героем будешь ты сам. Это будут листы твоего откровения, листы твоей жизни. И не бойся запутаться - даже ложный след приведёт к тому, кто его оставил.

Лист первый

Самое важное в нашем продвижении – правильно поставить вопрос. Простой, но точный вопрос способен вскрыть даже самые тёмные закуточки нашей проблемы. Главное, осознать самого себя. Целиком! Вдоль и поперёк!

И так… Кто я? Задай себе этот вопрос и постарайся дать полный ответ. Это только на первый взгляд простой вопрос. На самом деле в нём так много сокрыто, что не всё удаётся вытащить на свет с первой попытки.

Например, я – дочь ... сестра ... жена ... мать ... бабушка ... друг ... соседка ... ученик ... одноклассница … руководитель ... парапсихолог ... тёща ... писатель ... женщина ... невестка ... гражданин страны ... прихожанка ... и т.д. ... ещё десятки разных ролей, которые я исполняю в этой жизни.

Это всё совершенно разные энергии, разные способы проявления качеств души. Разноцветные грани одного бриллианта, цвет которых зависит лишь от угла преломления света, падающего на отточенный человеком алмаз. Осознай каждую из своих ипостасей, не смешивая их меж собой. Прочувствуй, окунись с головой, не перетаскивая ощущения из одной в другую. Испытываешь ли ты счастье быть в каждой из них? Всегда ли ты собой доволен, или что-то тебя тяготит? Спроси свой внутренний голос, называемый совестью. Это и есть твоя душа! Может ей тесно в какой-то из твоих ролей? Может, какая-то из них вызывает упрёки в твой адрес?

Если твоя мать говорит тебе, что сильно скучает, что ты забыл её, хотя ты регулярно звонишь и даже навещаешь её, то это значит, что ты продолжал оставаться начальником в общении с ней, а должен был настроиться на сыновью волну. Ведь сколько бы ни было тебе лет, не смотря на твою седину и многочисленные достижения, - ты её ребёнок. Ты навеки останешься её ребёнком! Она всё ещё ждёт, чтобы ты прижался к её сердцу и заглянул в душу, найдя там безграничную любовь, полное понимание и поддержку. А может быть и защиту от всех невзгод, ведь это материнское сердце, великое и щедрое, как сама Богородица.

Почувствуй себя просто её ребёнком, когда ты общаешься с мамой, подари ей это материнское счастье. Оно гораздо дороже жемчугов и бриллиантов. И если в миг истинного общения, ты подаришь ей какой-то пустяк (как в детстве самодельную открытку), это навсегда встанет в «красный угол» и будет объектом её последнего взгляда. Это же связь с сыном, - это святое! А дорогая шуба, переданная тобой к празднику с шофёром, будет висеть в шкафу, пересыпанная нафталином. И на вопрос – «Почему не носишь мой подарок?» - ты услышишь скромное лепетание: – «Так, что же я её буду затаскивать, дорогая, поди...». А вот смешной шарфик, связанный тобой когда-то на уроке домоводства, она может носить долго и с гордостью. Бережно, … всю жизнь. И ведь носит, до сих пор, ... штопает и носит, ... как сына под сердцем.

Что ты медлишь? Позвони ей и просто поговори по душам! Так, ... ни о чём. А может быть, вспомни детство. Ты сам-то помнишь своё детство? Спроси её, каким ты был? Как она умудрялась прокормить тебя, одна, на свою зарплату? Как ей удавалось так прекрасно выглядеть, несмотря на бессонные ночи у твоей постели, когда ты болел? Ты услышишь в трубке, как она заплачет, тихо и облегчённо, и попросит тебя зайти на пирожки или твои любимые манные биточки с кисельком (или что ты там любишь). И ты зайди! Обязательно сдержи обещание. Отложи все дела и приди! Прижмись к ней всем сердцем и отогрейся душой. Ведь именно это ты будешь вспоминать потом долгие годы своего одиночества... потом... без неё. Позаботься об этом уже сейчас, и пусть будет яркой и кристально чистой сыновья, или дочерняя, грань твоего бриллианта!

А что с остальными? Перестань лгать самому себе. Ты, наверняка, обнаружил необходимость уделить больше внимания и энергии ещё хотя бы одной из своих ролей. Да и не одной, поди! А может, какая-то из них уж давно ненавистна тебе? Если на тебя накатывается раздражение, непонятно на чём основанное и мешающее сконцентрироваться на необходимом, - значит, ты живёшь в дисгармонии с собственными желаниями. Нет покоя душе. Нет желанного равновесия. Это часто случается даже с теми, кто внешне успешен. Как говорится, - большая удача вызывает много мелких неприятностей.

Нужна срочная внутренняя инвентаризация! И мы это сделаем вместе. Для этого заполни ещё два листа, как на духу. По-возможности одновременно. Можно даже разделив лист пополам, или положив два листа рядом. Пиши только правду! Какой смысл врать? Врать в таком деле, - всё равно, что давить прыщ в другом месте.

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Лист второй

Как ты думаешь, какой вопрос нужно поставить, чтобы ответ на него привел тебя к скорейшему освобождению? Скажешь, только алкоголик всегда знает, чего хочет? Отчасти ты прав. Тогда пойдём от обратного. Найди в себе ответы на вопрос: - Что я ненавижу, не люблю, не хочу? Это касается всего: еды, секса, людей, ситуаций, чувств, вещей, работы и т.д. Это даже на первый взгляд вопрос простой. На самом деле, очень сложно признать, что ненавидишь собственные привычки, или тебе надоела чужая назойливость. Ещё сложнее от них освободиться. Перелопать в памяти все жизненные ситуации, рождающие внутреннее отторжение. И записать.

Лист третий

Чтобы отсечь всё лишнее, нужно найти главное. Потому на твой следующий лист лягут самые сокровенные и сладостные мысли. Что я люблю, что хочу испытать, о чём мечтаю? Тоже задание не из лёгких. Мы ведь уже привыкли ограничивать себя во многом. Запретили мечтать, отучились хотеть. Сами себя обокрали и зомбировали. Пора освобождаться из плена! Пиши! Что хочу делать? Что хочу видеть? Где хочу бывать и на каких каблуках ходить? С кем хочу жить, с кем дружить? Что есть и что носить? Чем и с кем заниматься? Думай, вспоминай и пиши! Подойди к зеркалу и... оторвись на всю катушку! Это был твой выбор причёски и цвета волос? А макияж? Человек никогда не бывает так несчастен, как ему кажется, и так счастлив, как ему хочется. Поэтому приготовься ко многим неожиданным открытиям.

Я не удивлюсь, если окажется, что то, что ты ненавидишь, плотным кольцом окружает тебя в повседневной жизни, а на то, о чём мечтаешь, никак не хватает времени или смелости.

Как же так произошло? Постепенно. Рутинно. Безжалостно. Наверняка, ты когда-то притворялся, что тебе хорошо (возможно, чтобы не обидеть кого-то) в тот момент, когда вовсе не испытывал блаженства. И тебя стали окружать этим «хорошо» всё плотнее и плотнее, желая осчастливить. И упрекнуть не в чем, и терпеть дальше невмоготу. А чем больше человек старается, тем больше он тебе становится ненавистен.

Иногда ложь возникает из желания понравиться. Страх одиночества, нежелание быть отвергнутым, толкают тебя к подражанию тому, кто кажется тебе успешным и счастливым. Парадокс, но имея свободу выбора и возможность быть самим собой, ты всё же натягиваешь на себя «чужую одежду», повторяешь чужие мысли, приспосабливаешься и выкручиваешься в той атмосфере, которой сам себя окружил. Добровольная тюрьма! Даже, если клетка золотая, - это всё равно неволя.

А твой внутренний потенциал томится глубоко внутри тебя, выражаясь в тоске и тревожно-зовущих снах. Тебя мучает ностальгия по своей собственной жизни! Ведь тоска - это неясно сформулированная цель. Осознанная же цель формирует средства её достижения. Значит, осознав себя и сбалансировав свои желания, ты сможешь достичь полной гармонии. Всё исполнится! Что именно ты хочешь, чтобы исполнилось? Твою жизнь за тебя не проживёт никто. Тебе жить!

Наберись храбрости и, перечитав внимательно нежеланный перечень, реши, - от чего ты избавишься прямо сегодня, сейчас. А почему нет? Зачем тянуть? Ты же свободен! Все рамки ограничений или оправданий ты построил себе сам. Никто и ничто не сможет и не будет тебя удерживать без твоего на то молчаливого согласия! Возможно, раньше «оно» было необходимым (по крайней мере, тебе тогда так казалось), а теперь утратило свой смысл. И бросить жалко и нести тяжело. Научись своевременно освобождаться, отсекая ненужные связи. Связи с вещами, людьми, мыслями. Разлучись с тем, что тебе уже отслужило. Всё, что умерло, нужно похоронить, а не держать возле себя, задыхаясь от смрада и тесноты. Перестань штопать – появится новое!

Может, ты так медленно продвигаешься вперед из-за того, что слишком тяжела твоя поклажа? Возьми и демонстративно начни складывать посредине своей квартиры все ненужные больше тебе вещи (представляю, какая гора получится!). И не только ненужные, но и вызывающие у тебя отрицательные эмоции. Ты ведь давно собираешься их выбросить. Время пришло! Вызови в себе острое желание внутреннего очищения, через очищение пространства вокруг себя! Освободись, отбрось всё ненужное и угнетающее тебя. Подари себе массу свободного времени, пространства и энергии. Они так нужны твоему третьему списку.

Твои мечты давно уже ждут тебя, а ты всё ещё работаешь на чужую идею. Удели больше времени тому, что ты любишь. Может, ты любишь рисовать? Или петь? Или создавать что-то своими руками? Возможно, в этом кроется твоя яркая индивидуальность, проявится неожиданный для окружающих, заложенный природой величайший талант, который принесёт тебе всеобщее признание и материальное благополучие, а главное, - счастье состоявшейся личности, наслаждение полноценной жизни. Если на что-то из желанного списка у тебя всё же не хватает смелости, тогда тебе просто необходимы ещё два листка, а вернее, серьёзная работа над ними.

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Лист четвёртый

Нам снова нужен вопрос. Все ценности мира были открыты людьми, задающими себе вопросы и ищущими на них ответы. За глубокими тайнами далеко ходить не нужно. Они в тебе! Нужно лишь правильно поставить вопрос и перейти к поиску в нужном направлении. На этот раз будем рыть глубже. Вопрос четвёртого листа - Чем я горжусь в себе? Это, может быть, образование, дети, длинные ноги, красавец муж, спасённая кошка, талант, красивый голос, построенный дом, написанная книга и т.д.

Когда-то ты совершил нечто, что принесло тебе удовлетворение собой. Тебя хвалили, тобой восхищались. Тебя благодарили и даже ставили в пример другим. Этот список можно дополнять в дальнейшем и перечитывать каждый раз, когда неуверен в себе.

Вспомни то чувство радости сопричастия, принадлежность чему-то правильному, большому, но в то же время очень личному достижению. Что это было? Победа над самим собой? Ты сделал тогда больше, чем мог? Помнишь, как ликовала твоя душа?! Было странное чувство, что теперь все двери перед тобой открыты. И так оно и было! Каждым своим поступком ты открывал себе новые возможности. Другое дело, использовал ли ты их по-назначению? Правильно ли распорядился приобретённым потенциалом? Не думай, что время ушло, и шанс безвозвратно упущен.

Прочти весь список сначала, если нужно – неоднократно! Чувствуешь? Душа просыпается! Слёзы? Отлично! Удержи в себе пробуждение! Не дай себе вновь нырнуть в беспросветную суету, забыть истинного себя! Протяни сам себе руку помощи! Если нужно, носи «Четвёртый Лист» в своём кармане. И в трудные минуты, особенно, когда кто-то попытается сровнять тебя с плинтусом, - крепко сожми листок в своей руке и почувствуй поддержку. Это поддержка твоего лучшего друга - тебя самого!

Лист пятый

Лист Пятый – самый болезненный. И самый лукавый. Лукавство в том, что сам себя будешь пытаться обмануть. Вернее, не захочешь знать всей правды о себе. Но без этого нельзя! Вопрос-то исповедальный! В чём я каюсь, за что мне стыдно? (не дай Бог, об этом кто-то узнает и т.п.) И не важно, написал ли ты всего две строчки или исписал целую страницу, - внимательно прочти это и … порви на мелкие кусочки. Сожги, решительно освобождаясь от чувства вины и стыда за того человека, которым ты был в те минуты. Сейчас ты уже совершенно другой человек.

Скажи себе – Это был вовсе не я! Тот «я» был слаб и растерян. Невозможно простому человеку быть безгрешным, потому как, даже если ты в принципе прав, практически, всё равно заблуждаешься. Сегодняшний «Я» поступил бы иначе, а значит, за себя сегодняшнего мне не стыдно. Даже наоборот! Я имею все основания гордиться собой, тому свидетель мой любимый Четвёртый Лист. Я полон сил, энергии, любви, желаний, доброты, чистоты и веры в себя. Есть люди, которые мне благодарны. Есть люди, которые ждут моей помощи. Есть люди, которые верят в меня. Я точно знаю, что горячо и искренне любим, желанен и необходим. А значит, я живу не зря!

Теперь самое время заполнить следующие листы откровения. Но сначала, небольшое, но необходимое, отступление для того, кто ещё не заполнил ни одного листа и не собирается этого делать.

В то время, когда кто-то меняет свою судьбу, работая над собой, ты остаёшься простым, пассивным наблюдателем. Слегка интересующимся, но не на столько, чтобы действовать. Это похоже на ежедневный просмотр нескончаемых однообразных телесериалов. Ты искренне плачешь или смеёшься над чужой жизнью, вместо того, чтобы жить свою собственную. Ты откровенно, не стесняясь в выражениях, критикуешь чьё-то поведение, одежду, книгу...

Но если бы сняли фильм о твоей жизни, что бы ты услышал в свой адрес? Как проходит твоя собственная жизнь, день за днём? Твой путь – это целенаправленное восхождение по спирали или замкнутый круг? Выйди на сцену и заяви о себе, если есть что сказать!? Будет ли интересен кому-то твой внутренний мир? А ты сам-то в него заглядывал? Попробуй! Не веришь, что это изменит твою жизнь? Ты не хочешь её менять? И ты сам в это веришь? Ну, что ж, никто не сможет сказать тебе правду, если ты не хочешь её слышать!

Настоящий трагизм жизни заключается в том, что старым становишься слишком рано, а мудрым - слишком поздно. Надеюсь, тебе не придётся сказать однажды: Когда мог, то не знал, а когда узнал,- уже не смог.

Лист шестой

И так продолжим. Ты уже разобрался со своей маскировкой и познакомился с собой настоящим. Естественно, твоя жизнь не может больше течь тем же руслом. Ты стал другим! И что ты будешь с этим делать? Открылись новые возможности. Нужно наметить новые перспективы. Тебя ждёт настоящий творческий поиск! Реши - Что я хочу сделать? Что хочу приобрести? Кем хочу стать? Где жить? и т.д. Желания, которые кажутся тебе несбыточными, тоже должны попасть в этот список, т.к. то, что вчера тебе представлялось невероятным и невозможным, завтра окажется простым и очевидным. В мире нет ничего невозможного. Если что-то (или подобное) сделано кем-то, значит, и ты тоже сможешь это сделать.

Изучи несколько примеров чьих-то достижений, аналогичных твоему списку. Как они это сделали? С чего начинали? Что тебе для этого нужно? Изучи подробности и выбери для себя самый приемлемый из вариантов. Вот где не нужно себя сдерживать! Помни, все богатые стали таковыми, изначально владея информацией! Перелопать тонны чужих архивов в интересующей тебя сфере и найди своё. Вероятнее всего, это будет синтез. Когда у тебя сформируется приблизительный план действий, твоя мечта станет целью, реальной и осуществимой. И вместо того, чтобы завидовать чьей-то состоявшейся счастливой судьбе, действуй и создавай свою собственную.

Напиши сценарий своей жизни и проживи его красиво, энергично и увлекательно. Сотвори себя сам! Проникнись сам к себе достоинством и уважением. Ты увидишь, как весь окружающий тебя мир придёт в движение, открывая перед тобой двери желаний и создавая попутный ветер удачи. И чтобы избежать в будущем разочарований и сокрушений от собственной легкомысленности, поработай со следующим листом. Может в нём окажется потайной путеводитель в твоё успешное будущее.

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Лист седьмой

Что мною было обещано, но не было исполнено? Что я должен сделать срочно? Возможно, нет на то особого желания, но есть сыновий, а может, уже и родительский долг. Что-то, наверняка, не терпит отлагательства своего исполнения, но уже много раз ты откладывал это на потом... Список растёт... Когда ты всё это собираешься воплощать в жизнь? Потом? Глупое слово! Ничего не значащее слово. Когда – потом? «Потом» не имеет временного определения и содержания. «Потом» может так и не наступить.

Я поделюсь с тобой мыслями одного молодого человека, внезапно оказавшегося в инвалидной коляске. Естественно, он об этом не мечтал. Он, как и все, строил планы «на жизнь». И, как и многие, откладывал их на потом. А «потом» - это вовсе не закрома Родины. Это бездна! Но мрак наступает, чтоб лучше увидел ты чудо рассвета.

...Слёзы отчаяния текут по его щекам – «...Почему я раньше никогда не танцевал на вечеринках?.. Какое счастье танцевать под любимую музыку, ... послушное тело грациозно двигается, подчиняясь ритму и настроению... Эх, как бы я хотел сейчас, гордо и решительно, пройти через весь зал и, на глазах у всех, пригласить её на танец, ,.. насладиться запахом её волос,... коснуться в танце её бедра,... ощутить её, хрупкую, трепетно-зовущую, в своих объятиях.,.. Закружить, завертеть в вихре танца,... на зависть всем... Боже, я же мог бегать по зелёной траве, а вместо этого просидел на диване перед телевизором... Бедная моя бабуля, она так и не дождалась, чтобы я наколол ей дров и починил забор... А теперь именно она ухаживает за мной каждый день. Боже, не отнимай её у меня! ... Я так и не купил себе гоночный велосипед, всё думал - «потом», а узнал жестокое «никогда». Вернуть бы время назад, да начать бы всё заново! Понять бы всё вовремя, да прожить бы всё иначе ...

Я знаю, тебе жаль этого парня. Но есть ли у тебя сострадание к себе самому? Ты снова что-то не успел сделать в этом сезоне, успокаивая себя, что уж на следующий-то год сто процентов сделаешь! А что, если следующий срок никогда не наступит для тебя? Кто знает, сколько каждому из нас отмерено? Почему, только на последней стометровке, понимаешь, что бежал не в ту сторону? Как много из сделанного оказывается неважным, ... как жаль, что не успел сделать главного... Как-то всё не было времени остановиться и всерьёз подумать, ЧТО на самом деле нужно и важно успеть сделать в этой жизни? Чем и зачем я живу?

Седьмой лист – это диалог с собственной совестью. И только ты сам можешь превратить этот тяжёлый груз на душе в честь и достоинство исполненного долга. Ты прекрасно понимаешь, что это нелегко ровно на столько, насколько необходимо. Это счета, по которым рано или поздно придётся заплатить. Если ты всерьёз занялся собой, то я знаю, что сейчас тебе хочется побыть одному... Не смею мешать. И не спеши, я подожду в сторонке. Мне тоже есть о чём подумать. Встретимся, когда позовёшь.

Надеюсь, что встретимся, как два старых друга, прошедших не одну милю вместе. Помолчим у камина, охраняя безмолвием утончённое чувство единства и взаимопонимания. И пусть огонь поведает нам свои тайны могущества и служения Миру. Кем-то названная Агнии Йогой, обернётся она для нас задушевным откровением наших сердец.опубликовано econet

Автор Надя Хилтон

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