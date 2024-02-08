Как разобраться с "бывшими"

Многих женщин беспокоят отношения с бывшими мужьями, поклонниками и ухажерами. Рассмотрим простую и эффективную методику перевода отношений с бывшими их негатива в позитив.

Методика перевода отношений с бывшими их негатива в позитив

1. Вспоминаем всех "бывших". Перечисляем их по имени. Например:

Слава;

Петя;

Вася.

2. Берем чистые листы по числу "бывших", в данном случае три листа. И пишем на каждом листе только одно имя.

"Слава"- первый лист;

"Петя"-второй лист;

"Вася"-третий лист.

3. Раскладываем эти листы на полу комнаты, в том порядке который вам нравится.

4. Становимся на лист с надписью "Слава".

Что вы чувствуете находясь на этом листе?

Что чувствуете ваше тело?

Какие эмоции вы испытываете?

Какие мысли приходят вам в голову?

Что говорит вам ваша интуиция?

Запишите свои впечатления ,чтобы не держать их в голове.

5. Начинаем дышать осознанно. Делаем глубокий вдох носом на счет 1-2-3-4.

Делаем свободный выдох ртом со звуком "Ха" и на выдохе представляем, что весь негатив накопленный в отношениях с этим мужчиной выходит из вас:

из вашего тела;

из ваших эмоций;

из вашей логики;

из вашей интуиции.

Мысленно поблагодарили этого человека за то, что он был какое-то время частью вашей жизни и сошли с листа.

6. Становимся на лист с надписью "Петя".

Что вы чувствуете находясь на этом листе?

Что чувствуете ваше тело?

Какие эмоции вы испытываете?

Какие мысли приходят вам в голову?

Что говорит вам ваша интуиция?

Запишите свои впечатления, чтобы не держать их в голове.

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7. Начинаем дышать осознанно. Делаем глубокий вдох носом на счет 1-2-3-4.

Делаем свободный выдох ртом со звуком "Ха" и на выдохе представляем, что весь негатив накопленный в отношениях с этим мужчиной выходит из вас:

из вашего тела;

из ваших эмоций;

из вашей логики;

из вашей интуиции.

Мысленно поблагодарили этого человека за то, что он был какое-то время частью вашей жизни и сошли с листа.

8. Становимся на лист с надписью "Вася".

Что вы чувствуете находясь на этом листе?

Что чувствуете ваше тело?

Какие эмоции вы испытываете?

Какие мысли приходят вам в голову?

Что говорит вам ваша интуиция?

Запишите свои впечатления, чтобы не держать их в голове.

9. Начинаем дышать осознанно.Делаем глубокий вдох носом на счет 1-2-3-4.

Делаем свободный выдох ртом со звуком "Ха" и на выдохе представляем, что весь негатив накопленный в отношениях с этим мужчиной выходит из вас:

из вашего тела;

из ваших эмоций;

из вашей логики;

из вашей интуиции.

Мысленно поблагодарили этого человека за то, что он был какое-то время частью вашей жизни и сошли с листа.

10. Как вы чувствуете себя сейчас?

Что вы думаете о своих бывших?

Что вы думаете об этих отношениях?

Что чувствует ваше тело?

Какие эмоции вы испытываете?

Какие мысли приходят в голову?

Что говорит вам ваша интуиция?

Удачной практики!опубликовано econet

Автор Наталья Бессарабова

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