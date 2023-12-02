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Как привлечь в свою жизнь изобилие?

Автор: Econet 02 декабря 2023 6720
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Хотите изменить свою жизнь в лучшую сторону? Постарайтесь на протяжении двух недель выполнять простую практику, и положительный результат не заставит себя ждать.

Как привлечь в свою жизнь изобилие?

Все, что от вас требуется – это давать окружающим то, в чем они, по вашему мнению, отказывают вам, то есть заботу, любовь, благодарность и прочее.На самом деле это очень просто. Подумайте, чего вам не хватает, и представляйте, будто уже заполучили желаемое. Вы удивитесь, но вскоре мысли начнут материализоваться.

Несколько простых правил благополучия

1. Запомните, что приток новой энергии будет только после оттока. И если вы думаете, что мир несправедлив по отношению к вам, то вспомните о том, что уже имеете. Не блокируйте энергетические потоки, старайтесь чаще обращать внимание на все хорошее, что уже есть в вашей жизни.

Как привлечь в свою жизнь изобилие?

2. На самом деле изобилие есть везде – в каплях летнего дождя, во вкусе сочного фрукта, в красоте цветов и тепле солнечных лучей.

Откройте глаза и посмотрите на окружающий вас мир, где масса приятных вещей. Достаток уже внутри вас, просто нужно его оживить и выпустить на волю.

Как привлечь в свою жизнь изобилие?

3. Чаще спрашивайте себя – «чем я могу быть полезен кому-либо?». Помогайте нуждающимся по мере возможности, помогайте родным и друзьям, улыбайтесь прохожим.
Помните – изобилие получает тот, кто уже располагает им. И этот закон Вселенной работает всегда. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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изобилие достаток успех благодарность жизнь психология

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