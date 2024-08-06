Как принять родителей

Принятие - это отпускание ситуации, завершение процесса горевания по утрате чего-то то важного для нас. Утрате иллюзий, что будет как мы хотим, а не так как есть. Принятие - это конечный этап в завершении и проживании сложной ситуации, это стадия ассимиляции и "закрытия гештальта". Это когда соглашаемся с тем, что уже есть, и нет желания это переделать и изменять, это реальность, которая просто есть и на нее можно (нужно) опираться.

Напротив меня сидит клиентка, она в "нормальных" отношениях с родителями и все уже хорошо. " Я приняла их" - говорит она. Вот только депрессивные состояния, которые уже зачастили быть хроническими, все портят. Какой соблазн сразу "отпустить ситуацию" не входя в процесс горевания и не проживая. Как иногда мы обманываем себя, видя себя на финише, не отойдя далеко от старта. К сожалению, это только видимость Принятия...

Принятие родителей. Стадии проживания

В некоторые моменты жизни, так или иначе жизнь сталкивает с обстоятельствами, которые «вынуждают» посмотреть в прошлое, в незавершенное, в отрицаемое и забытое...

Внутри нее живёт та мама, которая критиковала, не принимала, любила другую девочку, а не реальную дочь. Внутри обида и боль... Как можно принять такую маму? С внешней можно и не общаться, но что делать с той, которая живёт внутри?

Когда есть иллюзия Принятия, обиды не обнуляются, а предъявляются с новой силой.

Мама все равно живёт во мне и она часть меня. Мне не обмануть себя, и мне не сделать с этим ничего, не переписать историю своей жизни заново, не договориться с собой, не изменить прошлого, только принять такую маму, какая есть, потому что другой не будет. Потому, что у мамы была своя мама и ее сформировали ее травмы. И это внутренняя работа...

Сначала стадия отрицания, когда вообще не допускается мысль о том, что что-то может быть не так, плохо помнятся события, и клиенты говорят: «Какие родители? Обычные, как у всех, ничего особенного…» или «мама и папа? – с ними все хорошо и не нужно о них спрашивать».

Стадия злости, обид, ярости и гнева на родителей. Процесс запускается, когда уже есть хоть минимальная сепарация от родительских фигур, уже преодолен запрет на «злиться на маму нельзя» и все в этом роде.

- "Как меня можно было так использовать, не любить, или любить не так нужно было."

- "Как вы могли так со мной!"

И здесь можно и нужно злиться. Быть в ярости, плакать, выражать недовольство. Лучше если этот процесс протекает в кабинете терапевта, а не в прямом выражении родителям. И этот этап важно прожить, освобождая подавленные эмоции.

Когда уже нет сил злиться и чувствуется безысходность, мы проживаем стадию печали или депрессии, когда слёзы уже не приносят облегчения. Возникает страх окунуться в депрессию и не выйти из нее.

Самая сложная стадия проживания, от которой хочется увильнуть, убежать, не идти в боль, не проживать ее. Это символическая смерть после которой наступает возрождение. Часто на этой стадии мы останавливаемся и не проживаем ее до конца, из-за страха умереть, не справиться со своей депрессией, убегая от нее с помощью различных допингов. Наш мир такой быстрый, чтобы погрустить, погоревать и печалиться, просто нет времени. Нужно "жить", двигаться, зарабатывать деньги, быть на позитиве - вот именно это и не дает завершить процесс горевания, превращая его в хронические повторения.

Стадия принятия, как хочется сразу переместиться сюда, и не блуждать в лесах своего бессознательного. Здесь возвращается ощущение внутренней опоры, возвращаются силы. Можно посмотреть на прошлый опыт объективно. Увидеть потери и приобретения. Точнее не так, - увидеть кроме потерь, еще и приобретения - ресурсы. Принятие позволяет принять реальность, такой, какая она есть, а не испытывать фрустрации по поводу того, что она не соответствует нашим ожиданиям.

Принять возможно только после проживания злости, отчаяния, бессилия и опустошенности, боли, печали и грусти, когда можно оплакать последствия покинутости, отвергнутости, использованности, недолюбленности неувиденности и всех других недостаточностей.

Когда внутри еще живёт сильный не обнуленный эмоциональный заряд обиды, злости, претензий, то возникает сопротивление видеть другую часть правды. Только Принятие даёт возможность посмотреть на правду о родителях и о себе объективно.

И тогда:

Мама не поддерживала меня, я сама научилась себя поддерживать, обращаться за поддержкой.

Мама отвергала, зато я принимаю себя и есть те, кто принимают меня.

Когда акцент только на дефиците, тогда нет опоры, нет ресурса, и не на что опереться, чтобы это добирать в Мире. Ведь когда мы видим только то, что нам недодали, мы обречены на постоянный дефицит. И в этом нет почвы под ногами, это постоянная бездна. Так я перекрываю энергию идущую от родителей. И скатываюсь в яму дефицита и недостатка.

Здесь важно увидеть, что мы взяли с собой в свою жизнь, какие имеются ресурсы, а они точно есть. Мы многому учимся в наших семейных системах, у наших родителей и предков. Важно увидеть, что у меня есть сейчас от мамы и папы. Что именно через них я получила дар жизни. Что еще я делаю как они? Какие качества я взяла от них? Какая я стала благодаря или вопреки им? И эта та точка опоры и точка, от которой можно двигаться в Мир и добирать уже чего не хватает.

Собственная энергия перестает сливаться в прошлое, в выяснения отношений, в обиды, в ожидания, что родители изменяться и перенаправляется в будущее, в собственную жизнь. А какой она будет эта жизнь уже наша ответственность...

Я за то, чтобы по итогу оставить маму и папу в покое и жить своей жизнью, и по возможности на качественно новом уровне. Понимание и проживание того, что по другому не будет. Не будет другой реальности кроме той что есть сейчас. Принятие родителей - это процесс, как и сама жизнь, состоящий из множеств различных ситуаций, каждая из которых проявляется в актуальное для нее время. Каждую из которых важно прожить, принять, понять, присвоить и понять что-то про себя. Для этого у нас есть целая жизнь...опубликовано econet

Автор Татьяна Буцовская

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet