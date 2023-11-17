Как претензии к родителями влияют на всю нашу жизнь

✅Психолог Александр Палиенко о том, как здоровье связано с нашим принятием и отношением к нашей матери...

Наше здоровье связано с тем, как мы относимся к своей маме. Неважно, есть она или нет, хорошие с ней отношения или плохие, добрая она или злая, негативная или позитивная. Важно лишь само отношение к ней. И каково качество отношения: поверхностное или глубинное.

Как ваши отношения с родителями влияют на здоровье и успех в жизни?

Глубинное отношение к матери — это приятие ее такой, какая она есть. И насколько вы ее принимаете, настолько крепкое ваше здоровье.

Мы можем прорабатывать маму через всех женщин, с которыми мы встречаемся. То есть, тоже принимать их такими, какие они есть.

При этом, признаваясь «как мы к ним относимся», «как бы мы хотели относиться» и «насколько мы верим, что это возможно» — ведь от этого зависит наше здоровье. Потому что все претензии к маме — это всегда проблемы по здоровью и не очень долгая жизнь.

Мама — ассоциация с Землёй. Все, что связано с женской энергетикой — это Земля. И вся божественная энергия — это все равно «Земная» энергия, которая должна проявиться в виде доброты и любви в женщине. А доброта и любовь в женщине — это сексуальность, обаяние и женственность.

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Любые претензии к отцу блокируют ваше творчество, развитие и новизну.

И если вы все равно идете вперед, но не наладили отношение к отцу — то есть, имеете претензии на глубинном или поверхностном уровне — то новизна будет вас убивать.

А значит, будет убивать вашу личность, ценность и уверенность. И тогда у вас будет нерешительность, страх и сомнения.

Если вы имеете претензии к отцу — значит, пропускаете его энергию через себя. И берете его болезни, проблемы, отказы, неприятности на себя.

Сам отец не имеет значения. Ибо он есть внутри вас.

Имеет значение, как вы к нему относитесь. Он может быть плохим или хорошим, добряком или злодеем, честным или лживым — но ваше отношение определяется тем, как для вас будет служить ваш интерес и ваша Янская энергетика.

Если вы хотите быть богатыми и творческими, иметь много интересов и внутренний стержень — вам нужен отец, к которому вы будете относиться легко и комфортно. И принимать его таким, какой он есть.опубликовано econet

Автор Александр Палиенко

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