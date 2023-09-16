Как преодолеть синдром самозванца

Синдрому самозванца особенно подвержены люди, склонные к негативным эмоциям. Это отрицательно сказывается на самооценке и уверенности в своих возможностях. Общение помогает бороться с данным состоянием. И еще: важно принять временную неудачу такой, какая она есть, и двигаться дальше.

Синдром самозванца может случиться с каждым. Даже у людей, которые считают, что их жизнь в целом складывается хорошо, может возникнуть ощущение, что они не заслуживают своей жизни и что все может рухнуть. Так что же происходит с синдромом самозванца? Как можно заставить здравомыслящих людей чувствовать, что они неадекватны и что они мошенники, ожидающие разоблачения?

Что происходит с синдромом самозванца?

1. Социальный страх, сравнение и стыд

Часть человеческого бытия - это социальные отношения и принадлежность к обществу. Мы полагаемся на наших опекунов, когда мы молоды и не можем позаботиться о себе сами, а затем, с возрастом, мы начинаем больше полагаться на друзей и романтических партнёров в менее зависимых, но все ещё важных отношениях.

Нам необходимо ориентироваться в социальных взаимоотношениях, чтобы иметь возможность найти и сохранить работу, ладить с семьей и друзьями и получать необходимые вещи, такие как еда, жилье и медицинская помощь.

В результате, социальные отношения играют центральную роль в нашей безопасности, защищенности и идентичности, что означает, что мы придаем очень большое значение нашему социальному положению и тому, что другие думают о нас.

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2. Предвзятость в том, как мы приписываем себе успехи и неудачи

Существуют большие различия в том, куда мы относим наши успехи и неудачи. Если у вас большой успех, вы можете думать, что это потому, что вы потрясающий человек, или потому, что вам повезло. Если у вас большая неудача, вы можете думать, что это из-за невезения или потому, что вы плохой или недостойный человек.

Есть некоторые свидетельства того, что женщины чаще приписывают неудачи своим личным недостаткам, в то время как мужчины чаще думают, что это просто невезение. Что касается успеваемости в классе, то мужчины чаще приписывают хорошую успеваемость своим способностям, в то время как женщины чаще говорят, что обязаны своим успехом усердной учебе и внимательности.

Кроме того, мужчины, которые плохо успевали, чаще говорили, что они не учились или просто не интересовались темой, а женщины чаще говорили, что им не хватало способностей для успешной учебы. Эти атрибуции могут заставить человека чувствовать себя неполноценным, даже если он действительно хорошо учится.

3. Личность

Некоторые люди более склонны испытывать синдром самозванца, чем другие, и есть некоторые личностные факторы, которые могут сделать некоторых людей более склонными к таким мыслям.

Исследования показывают, что люди с более высоким уровнем невротизма (т.е. склонные к более негативным эмоциям) как черты личности более склонны к синдрому самозванца. Депрессия и тревожность также связаны с синдромом самозванца.

Итак, теперь, когда мы знаем о некоторых предикторах синдрома самозванца, что мы можем с ним сделать?

Что мы можем сделать с синдромом самозванца?

Прежде всего, если ваше чувство самозванства сопровождается депрессией и тревогой, возможно, стоит обратиться к психотерапевту. Симптомы депрессии и тревоги повышают вероятность возникновения чувства обманутости, поэтому снятие этих симптомов также может помочь вам справиться с синдромом самозванца.

Один из способов уменьшить эти ощущения - это общение с другими людьми! Я даже не представляла, сколько людей испытывают схожее чувство самозванства (не можем же мы все быть самозванцами, верно?), и услышать, что я не одинока в своих ощущениях, было очень полезно.

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Нет, в жизни не получится обманывать каждого встречного, и социальная поддержка со стороны друзей, семьи и коллег поможет вам это осознать!

Начните разговор - думаю, вы получите больше уверенности в том, что вы не одиноки, чем можете себе представить. Разговоры с другими людьми также помогают нам понять, что мы не можем знать, что происходит у других в голове и в их жизни.

Кто-то может представлять миру, что его жизнь идеальна, но у него могут быть серьезные проблемы, с которыми он борется. Как только мы начнем понимать, что жизнь других людей сложнее и запутаннее, чем мы ее видим, мы сможем перестать сравнивать себя с другими.

Другой, более личный способ справиться с чувством синдрома самозванца - принять неудачу такой, какая она есть: это то, с чем мы все сталкиваемся. И когда мы переживаем неудачу, нам может казаться, что мы ее заслужили, поскольку все это время были самозванцами.

Некоторые люди больше других склонны считать, что неудачи - это наша вина и что это означает, что мы ничего не стоим, что совершенно не соответствует действительности. Неудачи бывают у всех, и это не значит, что мы некомпетентны, ленивы или недостойны, когда нас постигает неудача.

Хотя мы не можем полностью освободиться от ответственности за свой выбор, мы можем понять, что то, что мы не можем контролировать, влияет на нашу жизнь. Не позволяйте неудачам заставить вас замолчать в будущем. Ваш уникальный голос и идеи имеют значение. Изменение образа мыслей очень важно для уменьшения чувства обманутости.

Убедитесь, что вы получаете радость в других сферах своей жизни. Если вы чувствуете, что вы самозванец на работе, представьте, насколько сильнее будут эти чувства, если ваша жизнь вращается вокруг работы, и вся ваша радость связана с тем, как вы работаете. Это может быть очень разрушительно.

Выделяя в своей жизни время для вещей, которые помогают нам создавать радость в других сферах нашей жизни, мы можем стать более многогранными и увидеть, что наша ценность не вращается вокруг одного аспекта нашей жизни.

Найдите то, что приносит вам удовлетворение - семья, друзья, хобби, духовность, - и посвятите часть своего времени и энергии этому аспекту вашей жизни.

Вы можете изменить некоторые аспекты своего окружения к лучшему, и вам следует этим воспользоваться. Если определенные люди или занятия усиливают ваше чувство, что вы обманщик, вы можете посвятить свое время и энергию другим людям, которые поддерживают вас и помогают вам реализовать свои таланты.

Кроме того, как только вы начнете выяснять, есть ли вещи, которые вам помогают, вы можете создать напоминания о них в своем окружении. Если у вас есть мантра, которая помогает вам вспомнить все трудности, которые вы преодолели, вы можете написать ее на липкой записке на своем столе или на зеркале.

Вы можете установить напоминание на своем телефоне, чтобы уделить несколько минут чувству благодарности и напомнить себе, что вы уникально талантливы и у вас есть цель. Вы можете выделить в своем расписании время на то, что приносит вам радость.опубликовано econet

Автор Касянчук Ирина

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