Как правильно реагировать на детские эмоции? Советы психологов

Многие родители не умеют правильно реагировать на переживания детей. Малыши не умеют скрывать эмоции радости и печали, открыто выражают гнев, разочарование и печаль, не скрывают слезы от боли. Задача взрослых – научить детей правильно управлять эмоциональными переживаниями, освобождаться от негатива и сохранять душевное равновесие.
Психологи рекомендуют учить детей не скрывать эмоции, а прислушиваться к внутренним переживаниям и чувствам. При таком подходе формируется высокий уровень интеллекта, ребенок становится более уравновешенным, с легкостью преодолевает жизненные трудности.
Родителям необходимо научиться вместе с детьми открыто выражать собственные чувства. Важно объяснять ребенку, что он чувствует: обиду, если у него забрали игрушку, боль после падения на землю. Он должен понимать, что плакать и гневаться не стыдно, а испытывать стыд – естественно и нормально.
Взрослым следует правильно реагировать на ситуацию. Если ребенок разгневан, лучше успокоиться, не кричать на него, не подавать негативный пример. Постепенно у малыша сформируется эмоциональный интеллект, который защитит от стрессов и напрасных переживаний.
Дети, у которых сформирован эмоциональный интеллект, легче общаются со сверстниками, реже конфликтуют. Они отличаются собранностью, умеют контролировать поведение, более спокойные и уравновешенные в учебе. Чтобы научить ребенка спокойно контролировать эмоции, следуйте простым правилам и рекомендациям психологов:
Научив детей свободно выражать мысли и эмоции, родители помогут ему сформировать эмоциональную стабильность. Это придает крохе уверенности в себе, создает основу для роста сильной личности. Это позволит вырастить счастливого человека, который умеет правильно реагировать на жизненные неурядицы и мелкие неудачи.опубликовано econet
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