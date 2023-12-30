Как правильно мириться с ребенком

У детей тоже случаются плохое настроение, кризис, обида, случаи непонимания. Но в отличие от взрослых они не умеют пока квалифицировать эти ситуации и справляться с ними. Это может вылиться в не совсем позитивное поведение, протест. И мы обязаны понять и найти подход, а не требовать извинений.

Обычно, касаясь этой темы, говорят об ошибках родителей в воспитании, я же решили посмотреть немного под другим углом и написать о том, как взрослому правильно мириться с ребёнком.

Миримся с ребенком правильно

Это особенно актуально именно сейчас, в период пандемии, когда все мы больше времени проводим бок о бок со своими домашними и детками. Замороженные конфликты, недопонимание, вялотекущее разногласие рискуют перерасти в открытую вражду. Тогда ситуацию будет исправить сложнее.

Конечно, лучше, когда в отношениях с ребёнком царят любовь, мир и полное понимание, но… такая идиллия на практике доступна не всем.

При этом многие родители считают, что если человек младше, то он априори не прав, а даже если и прав, то взрослому не пристало делать первый шаг. Авторитет не должен страдать ни при каких обстоятельствах. Так ли это?

Мама меня не любит? Папа ‒ мой враг?

У детей, как и у нас, бывают плохое настроение, кризисы, реакции обиды, злости, гнева, случаи непонимания. Но в отличие от нас они не могут квалифицировать такие ситуации, а значит, и справляться с ними. Порой это выливается в не очень позитивное поведение, протест. Мы должны, если считаем себя взрослыми, понимать и уметь находить подход, а не требовать немедленных извинений.

Нет, я не призываю потакать всем импульсам и капризам. Но способность разрешения конфликтной ситуации ‒ важный инструмент, который должен быть в арсенале каждого родителя. Всё же главное предназначение семьи ‒ обеспечить заботу и любовь.

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Сделать первый шаг?

Все мы разные ‒ и родители, и дети. И условия жизни, отношения в семьях тоже не одинаковы. Но если вы это читаете, значит, смогли поставить под сомнение тот факт, что хорошо играете свою роль родителя и готовы к компромиссу.

Всё в ваших руках. Вы взрослый, умный, а значит, должны делать первый шаг. И как можно быстрее. Это чистая правда.

Так как же его делать? Всё просто:

1. Используйте юмор, рассмешите.

2. Предложите интересное занятие (игра, ТВ, гуляние).

3. Придумайте какую-нибудь свою «мирилку» (тайные слова, стишок, песенка).

4. Научитесь сами и научите ребёнка говорить о своих чувствах, объяснять реакции.

Не стесняйтесь извиняться. Слыша слово «прости», малыш сам учится просить прощения.

Если в семье существует практика восстановления отношений после ссор, ребёнок воспринимает это как само собой разумеющееся и сам приобретает навык прощать и мириться. Он доверяет своим родителям, а это уже отличный багаж для будущей взрослой жизни.

Причину конфликта нужно выяснить, но делать это надо спокойно, после примирения. Вы же взрослый, а значит, у вас есть терпение.

В чём могут быть причины конфликтов?

Некоторые дети обладают маленьким запасом психической прочности: даже незначительные разногласия могут вызвать всплеск эмоций или, наоборот, полное отключение от происходящего. Примирение поможет им быстрее восстановить душевное равновесие.

Часто негативные проявления означают, что в семье что-то не так.

Поэтому моя последняя рекомендация: если не справляетесь, не тяните время, не стесняйтесь проконсультироваться со специалистом. Ведь детские проблемы многие из нас проносят через всю жизнь, боль не проходит сама по себе. Вы же не этого хотите для своего ребёнка?

Психолог сможет помочь преодолеть проблемы с детьми. Счастья и мира вашей семье!опубликовано econet

Автор Юлия Таланцева

фото ©Magdalena Sienicka

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