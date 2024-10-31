Как появляются установки? Сиротская доля при живых родителях

В психологии есть понятие "треугольник Карпмана". В него человек в поисках своей выгоды входит намеренно, но неосознанно. "Действующие лица": Спасатель, который предлагает помощь; Преследователь, который ожидает благодарности; Жертва, которая обижается на людей, не получив этой благодарности.

Вроде человек умный. И людям помогает. И друзей много. Но остается наедине с самим собой и овладевает им безысходное чувство одиночества и никомуненужности, которое ведет прямой дорогой к депрессии. Отчего же исходит это стремление помочь? Не от желания ли чувствовать себя нужным, значимым? Несет ли за собой искренняя помощь, благодарность от тех, кому помог человек? К его сожалению и зачастую, нет.

Сирота при живых родителях

- Потерялась я! Я потерялась! (Плачет).

- Чего ты плачешь?

- Потерялась я. Сирота я.

- А мама, папа есть?

- Мама, папа есть!

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Человек обижается, закрывается в себе, сидит в своей комнате один, плачет и ждет пока уйдут эти тяжелые чувства. Постепенно уходят и вот он вновь выходит к людям и протягивает руку помощи, продолжая искать то чувство, которое он не может от них получить. Там его нет. Любовь, внимание, одобрение, заботу.

Кто же ждет и жаждет от него помощи и принимает ее охотно, будто так и должно быть? Зрелые ли это люди, или внутри себя обиженные дети, такие, как он сам?

Ведь зрелые, если им необходима помощь, просят сами о ней. Незрелые же, если им предложат, то примут не раздумывая.

Вот так и получается, что человек общается только с такими же, как и он сам, глубоко несчастными, недолюбленными, непринятыми людьми.

А что же можно получить от несчастного?

Чего он может дать?

Может быть, только несчастье и может дать?...

Мы можем четко отследить треугольник Карпмана, в который человек, ища свою выгоду, входит намеренно, но неосознанно.

Спасатель, который предлагает помощь. Преследователь, который ждет благодарности. Жертва, которая обижается на людей, не получив этой благодарности и после чувствуя себя никчемной и никому ненужной. Да, все в человеке. Всем един человек.

Откуда же это происходит? Сирота, да при живых родителях. Что же это значит? Может быть то, что внутри человека живет Ребенок, испытывающий дефицит любви, внимания, одобрения, заботы? Всего того, что он желал бы получить от самых родных, любимых, значимых людей в детстве.

Он не умеет сам восполнить этот дефицит сейчас, во взрослой жизни. Он упорно пытается его восполнить теми способами, которые неэффективны. Но как иначе он не знает. Он все бьется, бьется над тем, чтобы получить одобрение, похвалу, но не добивается ее от других людей.

Спаситель (советующий, помогающий Родитель)

Преследователь (Критикующий Родитель)

Жертва (брошенный, обиженный Ребенок)

Ну все, как в детстве!

Мама - Сделай вот так, как я тебе говорю. Так будет лучше.

Ребенок - Я все сделала, как ты сказала, мама! (Ну скажи же, что ты меня любишь и я умница. Ожидание похвалы).

Мама - Ах, ты опять не так все сделала! Я же говорила, что вот так надо. Неумеха! (ха-ха) Ну что мне с тобой делать, с такой дурочкой).

Ребенок - Что ни сделаешь, похвалы не дождешься. Все ей не так. (Плачет). Она меня не любит. (Отчаяние, чувство вины и собственного ничтожества).

И так раз за разом!

Так появляются установки.

И как же замечательно, что выход есть и есть возможность отогнать эту темную, печальную и тяжелую тучу, нависающую над головой, которая давит и давит, а временами кажется, что и вовсе раздавит.

Каждый желает получать любовь и чувствовать себя счастливым.

Работать с эго-состояниями возможно и необходимо. Разогнать тучи установок возможно и необходимо. Восполнить дефицит любви возможно и необходимо. Умение различать и не входить в треугольник Карпмана возможно и необходимо.

Интересен и важен один момент. Для чего входит человек в такой треугольник? Верно, для того, чтобы испытать те же самые чувства, которые испытывал в детстве. Это деструктивная, но, все-таки, связь с родителем. Входит для того, чтобы выполнить установку. Выполнив, потом еще раз ее выполнить. И так по кругу, по адовому, как я называю, кругу.

Винить человека смысла нет. И ему себя винить смысла нет. Он не умеет по другому. Какой опыт в детстве получил, как научился воспринимать и реагировать, так воспринимает и реагирует, испытывая те же самые чувства.

Но у каждого человека есть выбор - или и дальше мучиться с такими установками и испытывать сильную боль от них, отравляя сегодняшнюю свою жизнь до конца своих дней. Или же осознать это и исправить, создав новые, полезные для себя установки, свои установки, которые приведут к комфортному восприятию и безболезненным реакциям.опубликовано econet.ru

Автор Тарас Солонин

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