Как появляется комплекс «я плохая мать»: 8 причин

Ты думала, что будешь идеальной, самой-самой, а это не всегда удается. Остается только каждый вечер говорить ему: «Ты же знаешь, что я тебя люблю? И слышать в ответ: «Знаю, мам. И я тебя тоже люблю».

Матери часто переживают о том, что они неидеальные. Иногда в разговоре нет-нет, да и промелькнет фраза: «Я всё делаю не так». Да что там, Я плохая мама! А почему? Причин для переживаний бывает довольно много. Но основных – восемь.

8 причин для переживания, что "Я плохая мать"

Причина 1. Я разрешаю ребенку смотреть много мультиков. И телефон. Господи, и телевизор тоже!

Говорят, что норма в день – это два часа. В это время входит просмотр интернета и ТВ и игры на телефоне. Казалось бы, 120 минут – это немного для ребенка, и переживать тут не о чем. После сада у него всего-то три часа до сна, из них поесть, помыться, поиграть, сказку почитать. То есть в теории правильной мамой быть вообще несложно.

Но отчего-то все идет совсем не так, как хочется. Ребенок не моется, не читает и не играет, пока он не посмотрит свой лимит мультфильмов и не проиграет в свои интернет-игрушки. Ты смотришь в его прекрасные, полные мольбы глаза и вспоминаешь, что сама в детстве любила играть в приставку. Просто приставка появилась у тебя лет в десять – именно тогда прогресс потихоньку добрался до твоей страны. И это было прекрасное время. Один раз ты играла в Марио четыре часа подряд!

Сейчас тебе 35 лет, и зрение до сих пор «единица». За плечами красный диплом, то есть вроде к 20 годам не отупела.

Так, оправдывая собственную слабость, включаешь ребенку мультфильмы и спокойно идешь готовить ужин. Только пока готовишь, уже мучаешься угрызениями совести, что ты такая слабовольная мать. Все вокруг кричат о вреде гаджетов и интернета, о деградации молодого поколения, которое не способно больше ни на что, кроме как зависать в Youtube. А кто виноват? Конечно, родители, которые вместо того, чтобы вручить ребенку бумажную книгу, дают мобильный и сваливают по своим делам. И пока готовишь ужин, мучаешься чувством вины.

А о том, что потом будет и сказка, и читать твой ребенок уже умеет, а алфавит знает с двух лет, ты забываешь. Потому что у тебя не получается противостоять цифровым искушениям.

Причина 2. Я слишком много работаю

Если ты не домохозяйка, переживаешь, что работаешь и не уделяешь должного внимания ребенку. Что еще хуже, ты работу любишь и хочешь посвящать ей гораздо больше времени. Чтобы реализоваться. Чтобы заработать денег. Ведь на работе ты чувствуешь себя полноценным человеком. Представить себя сидящей дома с дитем, которому ты отдаешь всю себя, невозможно.

«Прости, солнышко, маме надо работать», – говоришь ребенку, и угрызения совести точат твою душу. «Ты же мама!» – кричат они.

«Какая работа, когда у тебя есть ребенок?!» – слышишь ты голоса этих демонов и тут же оправдываешься. Ведь ребенка надо чем-то кормить, во что-то одевать... Деньги на карт-счет сами по себе не начисляются.

Ну и потом, ребенок вырастет (а это случится довольно скоро) и ему будет гораздо интереснее с друзьями на улице, чем дома с мамой. Куда себя тогда денет та мама, которая потеряла стаж, интерес и навыки?

Оправдания звучат убедительно, и счастливая ты садишься за ноутбук (за швейную машинку/ за графический планшет/ за руль автомобиля и etc) и работаешь. Но внутри колючим ежом сидит мысль, что ты плохая мама, раз выбираешь работу, а не ребенка.

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Причина 3. Я иногда срываюсь

Детей без истерик не существует. Однажды твой ангел таки закатит скандал с мощным криком, способным разрушить, кажется, даже Китайскую стену. Но ты умница, прочла кучу психологических книг, советов и форумов, как успокоить его. Ты знаешь, что крики не помогут, телесные наказания – категорическое «нет», и остается только внятный спокойный разговор. Или побег. Или конфета.

Побег, увы, не срабатывает, особенно в людных местах. Конфеты в больших количествах вредны – и ты выбираешь разговор. «Я буду хорошей мамой», – говоришь ты себе и начинаешь вести беседу. К сожалению, вывести четкий алгоритм разговора получается не сразу. Или не всегда. Или ты сама не в духе, потому что день выдался паршивый.

И этот рев, и топанье ногами срабатывают, как кнопка вызова лифта на девятый этаж. Вжух – и ты вдруг срываешься и кричишь. Что-то вроде «а ну-ка замолчи, достал уже своими истериками, я больше так не могу».

Это срабатывает – и вот грустный ребенок снова превратился в ангела, который мило играет с кубиками. А ты проклинаешь себя за срыв и начинаешь переживать, что навсегда нанесла ребенку непоправимую психологическую травму. И он будет помнить тебе это всю свою жизнь. Будет помнить именно этот срыв, а не то, как ты качала его на ручках ночами и целовала пяточки.

Знакомая психолог успокаивает, говоря, что мама тоже человек и может сорваться. Что дети не так злопамятны, и что все будет хорошо. Это просто повод вырабатывать терпение. Ты успокаиваешься, но ненадолго. Очень хочется всегда быть хорошей, но не получается.

Причина 4. Я не родила второго ребенка

Если ты мама одного ребенка, однажды тебя обязательно спросят: «А почему ты не родила второго»? И одна из причин рожать второго: чтобы ребенку было не скучно и всегда было, с кем поиграть. А когда он вырастет, у него будет семья, поддержка. А так – один…

Кое-как объяснишь, почему не рожаешь еще, посмеешься человеческой любознательности, но придет то время, когда ты взглянешь на чадо, играющее в машинки, и осознаешь: да, был бы еще один, ему было бы веселее.

В этот момент ты постигнешь весь личный эгоизм. Прокрутишь вперед в будущее и увидишь, что у него не будет поддержки в виде брата или сестры, к которому можно обратиться, чтобы одолжить денег или позвать на день рождения. А мама, понимаешь ли, не захотела рожать еще одного. Ну как так?

Почувствуешь себя плохо, раз предпочла личное спокойствие вместо радости и счастья братской любви. Когда они уже с детства могли бы драться за игрушки и учиться не быть эгоистами. И сколько ни убеждай, что все это глупости и это не всегда срабатывает, помучиться этим вопросом иногда приходится. Вот и истязаешь себя убежденностью, что ты опять сделала все не так, как надо.

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Причина 5. Я мало играю с ребенком

Перед тобой всегда будет пример Матери Само Совершенство, которая постоянно играет со своим ребенком. И в прятки они играют, и в пиратов. И рисуют они, и спектакли ставят, и танцуют, и поют, и снова рисуют. Твой максимум – нарисовать колобок и спрятаться в шкафу. Нет, конечно, ты играешь с малышом, но не так много и долго, как «надо бы».

Если признаться, ты понимаешь, что все-таки выросла. И тебе сейчас хочется полежать в ванной, почитать книгу или сделать уборку в шкафу, а то там пыльно оказалось. Неинтересно уже играть в кукол по пять часов или гонять мяч до заката. Тебе хочется уже играть в свои взрослые игры или – страшно сказать – работать. Или провести время с подругой, а чадо оправить к бабушке.

Прочитав в интернете заметку о том, что мама не обязана разбавлять досуг ребенка постоянно, успокаиваешься. Но примеры идеальных матерей не дают жить спокойно. Чувство вины, что «не доиграла», вечно преследует. Ты обещаешь себе исправиться, но все равно в какой-то момент выбираешь дописать диссертацию вместо того, чтобы поиграть на барабанах. Этот круг замыкается ощущением, что опять ты провалила экзамен на хорошую маму.

Причина 6. Я не могу купить ему все, что хочется

Еще один пункт печали – когда не обладаешь определенными денежными ресурсами. Или когда ты мать-одиночка. В общем, у каждого своя ситуация, но факт – ты не можешь купить все, что хочется. Обидно, что когда-то давно ты обещала: твой ребенок не будет ни в чем нуждаться. Фрукты горой. И игрушки. Да аттракционы и игровые комнаты. Диснейленд и выполненная просьба Дедушки Мороза. Занятия английским, музыкой и фехтованием. А не получается.

Выбор может зависнуть между покупкой одежды или крутой игрушки. Между книгой или машинкой. Этот выбор преследует тебя постоянно, особенно, когда малыш просит: «Мам, купи мне это» – и это камнем падает на сердце. Ты вынуждена тихо шептать емуна ухо «в другой раз». Или объяснять причину. Это просто жизнь, и так бывает. Но это не избавляет от чувства вины. Ведь ты мечтала быть безупречной мамой.

Причина 7. Я не уследила за ребенком. Или, что еще хуже, потеряла его

Одна приятельница рассказывала, как пошла со всей семьей в супермаркет. В коляске двухмесячный сын. Они с мужем сначала искали чай, потом перешли в другой отдел и стали искать печенье к чаю. Выбирая между крекерами и овсяным печеньем, вдруг почувствовали что чего-то, а точнее кого-то, не хватает. Оказалось, коляску с малышом забыли в отделе чая. Наверное, хоть раз в жизни у матери происходит кошмар, когда она или потеряла, или не уследила за ребенком.

Хоть раз в жизни думала «боже, я ужасная мать», обрабатывая раны на теле малыша, упавшего с двухметровой горки или со шкафа, на который он взобрался со скоростью обезьянки.

Казалось бы, все случается, и это нормально – невозможно все время быть начеку и подстраховывать ребенка. Но этого очень хочется. А в детской травматологии на тебя подозрительно смотрит медперсонал – ты тут уже второй раз за месяц.

В итоге ты плачешь, что оказалась такой безалаберной матерью. Обещаешь, что этого никогда больше не повторится, и ты научишься развивать навыки совы и быстроту паука. Факт, что ты человек, не успокаивает. И в копилку несовершенства падает еще одна монета.

Причина 8. Ребенок мной манипулирует, и я не всегда могу противостоять

Простите мне бородатое выражение, что ребенок будет вертеть тобой, как Путин – Думой. Но это правда. Сколько сражений ты проиграешь из-за взгляда, один в один как у котика из мультфильма «Шрек». Или из-за слёз, которые бегут по этим славным щечкам. Для всех других людей это просто обыкновенные манипуляции, избалованность, а для тебя – край.

Ты умная мать, знаешь, что, поддаваясь, теряешь авторитет, и что баловство позволительно только бабушке. Да и советчиков вокруг всегда много: они ведь точно знают, как в строгости вырастить идеального ребенка, который потом тебе обязательно скажет «спасибо». Ты признаешь – они правы. Дисциплина – это же путь в светлое и обеспеченное будущее – минимум, как у Цукерберга.

Но ты мама, слабая женщина, которая не может отказать «любимому ангелочку». И вот вы третий час катаетесь на горке или едите десятую конфету, или забили на уроки и смотрите опять те самые мультфильмы. Только потом ночами ты коришь себя за слабохарактерность и обещаешь, что завтра ты станешь хорошей матерью. И будешь делать все, как надо.

Но несмотря на эти косяки, которые порой случаются с тобой хотя бы однажды, ты действительно любишь своего ребенка. Ты никогда не жалела о его рождении и с первого теста на беременность ждала его. Просто ты думала, что будешь идеальной, самой-самой, а это не всегда удается. Остается только каждый вечер говорить ему: «Ты же знаешь, что я тебя люблю? И слышать в ответ: «Знаю, мам. И я тебя тоже люблю». И успокаиваться – до следующего косяка.опубликовано econet

Автор Анна Златковская

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