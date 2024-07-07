Как попрощаться с тем, что уже закончилось

Когда кто-то или что-то уходит из нашей жизни, с этим надо уметь прощаться. Без "поставленной точки" силы так и будут уходить на то, чего уже нет в нашей жизни. Но как же попрощаться, если делать этого совсем не хочется?

У всего в нашей жизни есть начало и есть конец. Конец связан с уходом, причем уходом как человека, так и вещи, события, ситуации. Это может быть смерть, разрыв отношений, утеря вещи, смена работы, утрата здоровья, невыполнимая мечта. И каждый раз мы должны попрощаться с ушедшим, отпустить это, прекратить удерживать прошлое, а повернуться навстречу новому дню.

Как правильно попрощаться с тем, что уже закончилось?

Что бывает, если не отпускать и не прощаться? Тогда мы будем вкладывать очень много душевных сил в удержание рядом с собой хотя бы образа ушедшего, страдать от этого. Образ будет занимать то место, которое могло занять что-то новое, более полезное и приятное.

Если речь идет о смерти близкого человека, то люди часто как будто бы не хотят признавать, что человек умер: то "видят" его в толпе, то говорят о нем в настоящем времени, то сохраняют его комнату нетронутой, как будто он в любую минуту может вернуться. Разумом можно понимать - близкого больше нет, но душа, чувства, всё будто восстает против этого, не давая отпустить. Не позволяя сказать "прощай". Как результат - жизнь не идет своим чередом. Все время больно, все время душат слезы, нет возможности даже представить, что можно снова радоваться жизни.

То же самое может случаться и в случае любой другой потери, расставания, конца. А ведь с тем, что закончилось, надо уметь прощаться. Как?

Ф. Перлз предложил последовательно пройти несколько шагов, чтобы распрощаться с тем, с чем распрощаться надо.

И первый шаг - признание факта потери. Часто сложно даже просто сказать "Я признаю, что он умер" или "Эти отношения закончились, это факт". А ведь не признав этого, невозможно двигаться дальше. Чтобы действительно распрощаться, нужно признать факт того, что что-то подошло к концу, и смириться с этим.

Второй шаг - неоконченные дела. Что-то кому-то где-то не сказали, не сделали, не увидели, не пожелали, а, может, наоборот - наговорили лишнего. Можно представить, что вы это делаете, говорите и т.д., то есть завершаете незаконченное, выражая при этом свои чувства.

Также на этом этапе можно сделать упражнение из эмоционально-образной терапии Н. Д. Линде. Представьте, почувствуйте, не осталось ли в том, что закончилось или у того, кто ушел из вашей жизни части вас? Быть может, вы отдали туда часть себя, своей души, своих эмоций и т.д. И если вы чувствуете, что так и есть, то представьте, что вы забираете это обратно. Можно представить зрительно: где находится эта ваша утерянная часть, как она выглядит. И забрать ее со словами "Я забираю то, что принадлежит мне".

Вместе с этим, если чувствуете, что у вас есть что-то, принадлежашее тому, с чем или с кем вы прощаетесь, можно снова представить, где это в вашем теле, как это выглядит и со словами "А то, что принадлежит тебе, я возвращаю" вернуть.

Почувствуйте, что при этом происходит с вашими эмоциями, чувствами, телесными ощущениями.

Третий шаг - оплакивание. Он бывает нужен не всегда, особенно, если само событие случилось давно. Но ведь прощание - грустное дело, и эмоциям надо дать выход. Не хочется или не можется плакать? Попробуйте представить дождь. Это тоже из эмоционально-образной терапии. Просто представьте дождь и смотрите на него, созерцайте его, дайте ему идти так долго и так сильно, как будет нужно.

И возможно, что после дождя вы увидите нечто совсем другое. Что-то светлое, хорошее, приятное. Знаете, что это? Это ваш новый день, поэтому

следующий шаг - приветствие нового дня. Громко скажите: "Я приветствую тебя мой новый день", в котором будет место и время для чего-то нового.

И попрощавшись с тем, кто ушел или что ушло из вашей жизни, вы дадите себе возможность жить дальше. Ваша память останется при вас, вы заберете с собой и тот опыт, который получили с тем человеком, в то время, в те события. Но лишнего груза вы уже не будете нести. В том, что закончилось, вы поставите точку.

Если какой-то шаг (или даже все) не получается пройти самостоятельно, то это повод обратиться к специалисту и вместе с ним пройти весь путь прощания от боли и тяжести до поворота вперед, в будущее, приветствуя новый день.опубликовано econet

Литература:

1. Гулдинг М., Гулдинг Р. Психотерапия нового решения. Теория и практика. - М., 1997.

2. Линде Н.Д. Эмоционально-образная терапия. Теория и практика. - М., 2004. Изд-во МосГУ.

Автор Инна Макарова

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