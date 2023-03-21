Как понять мужчину, или 7 мифов про то, чего не умеют мужчины в отношениях

Несколько точек зрения на то, что мужчины не умеют делать в отношениях. Это позиции "за" и "против", подобные чашам весов. Какая же чаша перевесит?

Как и многие другие статьи, эта родилась из тщательных наблюдений за собой, знакомыми, близкими, клиентами и прочими представителями… хотел написать сильного пола, но остановился на минуту. Потому что без обратной связи от представительниц прекрасного пола эта статья никогда бы не появилась.

Чего мужчины не умеют делать в отношениях - 7 мифов

Миф №1: Мужчины не умеют ухаживать

Миф №2: Мужчины не умеют извиняться

Миф №3: Мужчины не умеют выражать эмоции

Миф №4: Мужчины не умеют ждать

Миф №5: Мужчины не умеют читать мысли

Миф №6: Мужчины не умеют расставаться

Миф №7: Мужчины не умеют любить

Речь пойдет о том, чего мужчины не умеют делать в отношениях. По большей части пункты ниже представляют собой взгляд со стороны на поведение сильной стороны человечества. И взгляд этот совсем не обязательно женский.

С другой стороны, это не всегда объективная точка зрения, а, так сказать, некие мифы. А любой миф обладает свойствами сказки, то есть он по сути «ложь, да в нем намек». Поэтому его можно как защитить, так и опровергнуть. Ниже будет сделана попытка если и не разрушить эти мифы, то хотя бы уравновесить чаши весов «за» и «против».

Миф №1: Мужчины не умеют ухаживать

Чаша весов «За».

Процесс ухаживания в лучшем случае сводится к некоторым стандартным знакам внимания. «Конфетно-букетный период» имеет место быть в любых отношениях, поэтому со временем число знаков внимания неумолимо уменьшается.

Чаша весов «Против».

Мужчины любят оказывать знаки внимания своим избранницам и делают это постоянно. Некоторые выбирают насколько нестандартные способы ухаживания, что прекрасный пол оказывается сбитым с толку и просто не понимает, что это было очередное проявление внимания, уважения, заботы или любви. Мужчины очень трепетно относятся к тому, как женщина принимает их очередной акт ухаживания – если реакция была недостаточной, то в следующий раз он уже задумается, делать это или не делать.

Что в итоге на весах.

Чаша «против» опустилась ниже. Сильный пол на самом деле испытывает потребность ухаживать за своими половинками, какие бы нестандартные способы он для этого ни выбирал. Его может сбить с толку «прохладная» реакция, но умение ухаживать все равно остается где-то глубоко в крови.

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Миф №2: Мужчины не умеют извиняться

Чаша весов «За».

Сильный пол часто просто не замечает, что причиняет обиду своим поведением, и считает сказанное и сделанное абсолютной нормой. Уверенность в своей правоте закрывает ему глаза и не позволяет выйти за пределы своей точки зрения.

Чаша весов «Против».

Мужчины любят четкость и порядок и знают те правила игры, по которым действуют. Если они их нарушают, то обязательно извиняются, проанализировав перед этим свое поведение и все тщательно перепроверив.

Что в итоге на весах.

Похоже, что здесь чаша «против» не сможет перевесить, и у сильного пола действительно проблемы с извинениями. Правила игры, конечно важны, только их половинки далеко не всего о них осведомлены. Мужчины часто увлекаются рационализацией и приносят извинения гораздо позже, когда их избранницы начинают обижаться и злиться.

Миф №3: Мужчины не умеют выражать эмоции

Чаша весов «За».

В ситуациях, где нужно просто выслушать и проявить эмпатию, мужчины начинают включать логику и объективность. В результате они опять увлекаются поиском правоты, забывая про то, что рассказчицы хотят от них вовсе не смысла, а сопереживания.

Чаша весов «Против».

Про склонность к рационализации уже говорилось выше. Сильный пол, безусловно, умеет выражать чувства, но этот процесс у них подвержен системе особого контроля. Нельзя выражать эмоции просто так, иначе можно показаться смешным, глупым, слабым или даже немужественным.

Что в итоге на весах.

Снова нет равновесия и чаша «за» оказалась ниже. Эмоции часто не подвержены никакой системе, которую мужчины пытаются найти и выявить закономерности. Для них дать выход чувствам нередко превращается в настоящее испытание, в котором нужно переступить через себя и собственное эго.

Миф №4: Мужчины не умеют ждать

Чаша весов «За».

Мужчины часто импульсивны и хотят, чтобы в отношениях все складывалось согласно их желаниям, то есть быстро и сразу. Идеальная картина, которую они видят, совершенно не учитывает переживания и чувства их спутниц.

Чаша весов «Против».

Сильный пол обладает врожденной целенаправленностью и часто ориентирован на результат вместо процесса. Для него время – это ценный ресурс, который нельзя тратить просто так или, еще хуже, терять. Поэтому любое промедление в контексте отношений для них превращается в преступное бездействие.

Что в итоге на весах.

Снова перевес чаши «за». Стремление к достижению, импульсивность нередко не дают мужчинам расслабиться и отпустить хватку контроля, позволить отношениям плавно двигаться и развиваться.

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Миф №5: Мужчины не умеют читать мысли

Чаша весов «За».

Сильный пол склонен анализировать и пользоваться здравым смыслом, верить тому, что он видит. Поэтому мужчины не могут заглянуть между строк, осознать и прочитать невысказанное, реагировать на невербальные сигналы.

Чаша весов «Против».

Мужчины на самом деле прекрасно видят все эти сигналы, однако оставляют за собой выбор, реагировать на них или нет. Чаще всего этот выбор определяется в пользу «нет», потому что сильный пол не может действовать наугад и принимать решения, руководствуясь лишь тем, что ему показалось.

Что в итоге на весах.

Здесь все-таки перевес в сторону чаши «против». Мужчины видят, воспринимают и чувствуют состояние своих избранниц. Однако часто здравый смысл мешает первым выражать эти свои соображения в открытую.

Миф №6: Мужчины не умеют расставаться

Чаша весов «За».

Сильный пол нередко «живет» в идеальном мире, где все происходит мгновенно и буквально «здесь и сейчас». То же они и хотят видеть в контексте отношений. Расставание по их мнению должно происходить легко, быстро и безболезненно, словно перемещение ярлычка в корзину на экране компьютера.

Чаша весов «Против».

Мужчины не хотят делать из расставания трагедию, поэтому стремятся минимизировать любые эмоциональные потери в виде слез, ссор или криков. В этом они видят свою заботу о другой половине, стремясь избежать лишний негатив и сделать расставание спокойным, тихим и в какой-то степени даже естественным.

Что в итоге на весах.

В этом случае заметный перевес в сторону чаши «за». Представители сильного пола, конечно, хотят избежать боли и стресса, но часто заботятся лишь о внешней стороне процесса. Если все прошло «тихо», то это совсем не значит, что внутри не осталось боли, страданий и много невысказанного.

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Миф №7: Мужчины не умеют любить

Чаша весов «За».

Сильный пол часто думает лишь о своих чувствах, забывая о чувствах своих избранниц. В результате такого небережного обращения ответное нежное чувство может дать трещину, а то и вовсе рассыпаться на кусочки.

Чаша весов «Против».

Для мужчины любовь – это серьезное испытание, проверка на прочность своего эго, от которого приходится часто отказываться. Он способен заплатить и эту цену, которая оказывается весьма немалой. Ведь ему приходится отойти от позиции силы, правоты, непреклонности и даже стать слабым, чувствительным и ранимым.

Что в итоге на весах.

Чаша «против» все-таки опускается ниже. Мужчина способен найти в себе силы, чтобы быть слабым, как бы нелегко это для него ни было.

В заключение хочу сказать, что описанное выше, безусловно, не претендует на нечто объективное и непреклонное, что будет являться законом для всех и вся. В любом правиле всегда есть исключения.опубликовано econet

Автор Дмитрий Вострухов

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