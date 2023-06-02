Как понять, для чего нам послан этот человек – только для опыта или все же для счастья

Люди часто не понимают для чего им послан тот или иной человек - для опыта и того, чтобы стать сильне, мудрее и таким образом подготовиться к встрече с действительно своим человеком или это уже именно он и есть - Ваш любимый и родной человек. И он уже послан Вам не для горького опыта, а для счастья, любви и чтобы уже вместе наслаждаться жизнью.

Люди часто не понимают для чего им послан тот или иной человек - для опыта и того, чтобы стать сильне, мудрее и таким образом подготовиться к встрече с действительно своим человеком или это уже именно он и есть - Ваш любимый и родной человек. И он уже послан Вам не для горького опыта, а для счастья, любви и чтобы уже вместе наслаждаться жизнью.

Для чего нам этот человек встретился? Как определить?

Все мы очень ждем встречи с этим особенным для нас человеком и это вполне понятно. Мы надеемся и верим, работаем над собой, не сдаемся, держим свое сердце и душу открытыми, какими бы болезненными и тяжелыми ни были наши прежние отношения. Мы просто знаем, что всегда так не будет и нас непременно где-то ждет именно наш человек.

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Поэтому как же понять для чего именно этот человек появился в нашей жизни? Эти отношения посланы Вам только для опыта, если:

если в отношениях с этим человеком вы прямо чувствуете, как рушатся все ваши ценности, принципы, установки и шаблоны относительно ваших представлений об отношениях;

если вам постоянно приходится чуть ли не бороться друг с другом для того, чтобы отстоять свое видение чего-то действительно для вас важного в отношениях;

если вы чувствуете, что эти отношения "рвут вам все жили" и буквально изматывают вас до изнеможения;

если вы как будто постоянно находитесь на очень уж «эмоциональных американских горках», тогда сомнений нет, - эти отношения посланы Вам только для опыта.

И в первую очередь еще и для того, чтобы вы стали мудрее, сильнее, а главное утвердились в своих убеждениях, осознали чего хотите от отношений, а чего - точно нет. Каким должно быть отношение к вам вашего любимого человека и какие именно ценности и взгляды у него должны быть, чтобы Вы вместе смогли их разделить.

Да, это может быть довольно болезненный опыт и достаточно непростые отношения, которые оставят вам воспоминания о себе, возможно, даже на всю вашу оставшуюся жизнь, но поверьте - это необходимо для того, чтобы вы были и чувствовали себя тем, кем Вы сейчас есть - сильной и уверенной в себе личностью, которая знает чего она хочет и больше никому не позволит нарушать свои личные границы или как-то постоянно под кого-то "прогибаться".

Поэтому поблагодарите этого человека и поблагодарите Бога, как бы странно для Вас это сейчас не прозвучало за этот период отношений в вашей жизни. Поблагодарите этого человека и отпустите его с миром в сердце и спокойствием на душе. Ведь он помог Вам развиваться как личности и стать тем, кем Вы сей час есть.

А еще помог понять, каких отношений вы точно больше не хотите и не допустите в своей жизни. И теперь Вы по достоинству сможете оценить совсем другое к вам отношение, ведь чтобы наслаждаться светом - сначала нужно познать тьму...

Так как же понять, что человек, который послан Вам уже сейчас - для счастья и любви? Итак, это Ваш человек для того, чтобы вместе наслаждаться жизнью и вашим общим счастьем, если:

если вы чувствуете рядом с ним радость, свет и тепло в душе;

если он уважает и разделяет ваши взгляды и ценности на жизнь и отношения;

да, вы тоже иногда можете ссориться и что называется "выяснять отношения", но внутри каждого из вас есть твердое убеждение, что вы все равно будете вместе и что именно вместе вы все сможете преодолеть и со всем справиться.

Поэтому вы вместе идете на компромиссы и ищете решение проблем и никому из вас даже в голову не приходит сразу же расставаться, как только вы поссорились. Ведь ваши отношения дороже всех ваших мелких ссор и обид и поэтому вы просто не позволите им как-то вас разъединить;

- и самое главное – вы не вынуждены постоянно как-то ломать и перекраивать себя, чтобы быть с этим человеком. Не вынуждены заставлять себя закрывать на многое глаза, лишь чтобы продолжать любить и принимать этого человека таким, какой он есть. А все потому, что вы и так уже любите и принимаете его таким, какой он есть, как и он Вас.

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Вы не заставляете себя любить, не оправдываете постоянно своего партнера, чтобы "продолжать любить"его, не ищете причин и объяснений для его недостойного к Вам отношение. Нет, ведь этому всему просто нет места в ваших отношениях. Вы просто любите друг друга. Это все происходит легко, естественно и как будто само собой. Как будто так и должно быть.

Вы просто вместе растете и развиваетесь, но не давите и не принуждаете друг друга к чему-либо. Все происходит взаимно, добровольно и по собственной воле и согласию. Да, так тоже бывает. Уж поверьте мне. Человеку, который имеет с чем сравнить, потому что сначала прошел через одни отношения и только сейчас наконец наслаждается другими.

Так что знайте, что если сейчас у вас далеко не все хорошо складывается с отношениями - все еще впереди. Ну, а если вы уже встретили Своего родного человека для души, тогда просто наслаждайтесь этим волшебством. Вы это заслужили. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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