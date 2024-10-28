Как понять что он тот самый? 10 признаков, что вы нашли свою вторую половинку

Люди знакомятся, строят отношения, расстаются. Как понять, что вам, наконец, в жизни встретился "тот самый" человек? Вот 10 признаков, которые указывают на гармоничные и счастливые взаимоотношения. Проверьте себя.
Кто из нас не мечтал встретить «своего» человека, с которым бы совпало все – характеры, цели, ожидания, физическое влечение. Чтобы можно было раствориться друг в друге, всю жизнь пройти рука об руку и умереть в один день. Однако любовь слепа, на пике гормонального всплеска многие стоп-сигналы мы просто не замечаем. Как не ошибиться с выбором? Ловите подсказки, которые укажут, кто перед вами – родственная душа или мимолетное увлечение. Время проанализировать отношения.
Это касается не только физических ощущений, но также эмоциональной и интеллектуальной сферы. Вам не приходится выпрыгивать из трусов в обществе партнера, играть несвойственную роль, всячески угождать и подстраиваться. Вас принимают таким, какой вы есть, не стесняясь вашего общества, не внушая чувство стыда и вины за слабости или ошибки. Так легко, как с этим человеком, не было ни с кем! Вы можете дурачиться вместе или молча смотреть на звезды – нет тревоги и дискомфорта, только чувство покоя и безопасности.
Человек рядом обладает невероятным магнетизмом, он неидеален внешне, но вас так и тянет трогать его, обнимать, гладить, нюхать. Хочется быть рядом, дарить ему максимум удовольствия в сексе. Это не значит, что с первого дня все будет идеально, но внутри появятся два чувства - страсть и нежность, с которыми будет сложно совладать. Не животное желание «взять свое», не дружба без секса, а близость мужчины и женщины в полном смысле этого слова.
Вместе с этим человеком всегда есть о чем поговорить или помолчать. К нему первому вы бежите с радостными или горестными новостями, потому что знаете - он (она) точно выслушает, поддержит, поможет, будет на вашей стороне, сможет искренне порадоваться вашим успехам. Вас не смущают его шуточки и комментарии, наоборот, вы смеетесь вместе и со временем начинаете понимать друг друга с полуслова. Друзья замечают, что в вашей паре появился свой набор специфических шуточек, которые понимаете только вы.
Это не принудительная акция, не способ завоевать уважение или произвести впечатление, вам просто нравится проявлять заботу о любимом человеке – делать ему кофе с корицей и двумя ложками сахара, встречать ее с работы, тратить выходные, чтобы найти вожделенные примочки для его гитары. Все это кажется мелочью, вы не ждете ответной заботы или благодарностей, вам просто нравится это делать.
Что бы ни происходило – потеря близких, финансовый кризис, длительная разлука, конфликты с родственниками – это не отдаляет вас, но сплачивает. Вы становитесь одной командой, не скупитесь на поддержку, стараетесь угадывать чувства и потребности второй половинки. Иногда приходится проявлять недюжинное терпение, но в голове не остается сомнений, вы все выдержите… потому что любите. Любовь открывает в вас лучшие качества, вы становитесь по-настоящему близкими и ни за что не позволите друг другу разгребать проблемы в одиночестве.
С каждым годом отношения становятся все более доверительными – отпадет необходимость в наличии секретов и запретных тем. Вы делитесь с партнером своими мыслями, чувствами, ошибками прошлого. Не утаиваете страхов и сомнений, тайных сексуальных фантазий, экзистенциальных переживаний. В ответ вас слушают и принимают, нет никаких обвинений, нападок, манипуляций, партнер никогда не использует полученную информацию против вас.
Рядом со своей половинкой вы чувствуете схожесть в базовых понятиях – у вас совпадают представления о семейных ролях, денежных расходах, религии, уровне нравственности. Вы легко можете договориться о том, сколько времени уделять работе и друг другу, как воспитывать детей, где жить, с кем отдыхать. Подстраиваться и искать компромиссы приходится, но не в базовых вещах по типу «я хочу детей, а она не хочет», «для меня карьера на первом месте, а он не понимает», «я транжира, а он на всем экономит».
Вы оба хотите одного и того же – большую семью или жить для себя, путешествовать или не вылезать из дома, ставить амбициозные цели или плыть по течению. Вам нравится вместе планировать праздники и отпуска, вы не представляете жизни друг без друга (можно, но неинтересно). Это не значит, что вы сливаетесь в один организм без личных свобод и границ, просто вам хочется делить жизнь с этим человеком, присутствует бессознательная направленность на партнера, желание идти на уступки во имя общего блага.
Несходство характеров, привычек, темпераментов не страшит вас, а усиливает внутренний огонь и интерес друг к другу. Вы прекрасно понимаете, что не можете совпадать во всем, не обязаны оправдывать ожидания половинки, у него и у вас свои потребности, детские травмы, сильные и слабые стороны. Но даже если вы в чем-то не сходитесь, конфликтуете или ошибаетесь, это не приводит вас к мысли, что с этими отношениями что-то не так. Вы знаете, любые углы можно сгладить, а проблемы решить, если оба действительно хотят быть вместе.
Вы ясно видите минусы и недостатки второй половины, но это не вызывает у вас желания переделать человека, вылепить его под себя. Партнер не раздражает своими слабостями и несовершенством, не вызывает отвращения, критики, желания спрятать его подальше от друзей – вы уважаете человека и хотите быть вместе, даже когда он не в духе. Вас точно так же в этих отношениях принимают, поддерживают и дополняют, делая лучше.
В любой паре бывают сложности, противостояние привычек, мелкие ссоры. Если вы готовы бороться за свои чувства, не только принимать, но и отдавать энергию – это любовь.опубликовано econet
Автор Элина Тарутина
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