Как понять, что это Он

Нам дается не всё то, чего мы желаем, а то, что подходит нам лучше всего. Вы смотрите на своего партнера беспристрастно и видите, что он далек от идеала? И внешность у него не голливудская, и зарабатывает не так много... Но вы рядом уже год или два и вам хорошо вместе.

Мужчина, который рядом с вами не такой, каким вы себе представляете в своих мечтах. При встрече с ним у вас не ёкает сердце, не уходит из-под ног земля, не кружится голова. Он не блистает умом, не богат (или не настолько богат). И он, о ужас, не похож на мужчину вашей мечты! Но он у вас есть, в качестве партнера или кандитата на эту "должность".

Как понять, этот мужчина рядом с вами Он или не Он?!

Главным признаком того, что этот мужчина Он или может стать таковым является то, что вы не можете расстаться.

Проходит полгода, затем год, два, три, а вы всё еще вместе. Или не вместе, но он есть рядом с вами, а у вас кроме него нет никого.

И вот этот мужчина, с которым вы "не можете расстаться", скорее всего и есть Он! Только вы пока не можете увидеть в нём Того Самого!

Вы думаете, что за вашей неспособностью расстаться стоит ваше и/или его нежелание остаться одному, либо что-то иное.

А на самом деле за нежеланием расстаться стоит то, что вы созданы друг для друга! И что он и есть тот мужчина, рядом с которым вам придётся личностно расти, развиваться, учиться близким отношениям и опять расти. Как и ему рядом с вами.

Но вы, конечно, сейчас возмутитесь и скажете, что мечтаете о другом мужчине. В ваших мечтах Он красив, высок, сексуален и богат (вставьте своё). А тот, что рядом совсем не такой. И это вас весьма огорчает и конечно, не делает вас счастливой.

Получается, что я советую вам быть несчастной! Вот ведь, ужас какой!

А знаете ли вы, что нам дается не всё то, что мы хотим, а то, что соответствует нам и полезно нам. И если ваш идеал всё также далеко, как и пять, десять лет назад, значит, вам не суждено встретить его.

Это печальная новость.

Почему? Потому что вы уже встретили его! Для вас этот неидеальный мужчина является идеальным спутником или партнером!

Почему?!

У мужчины рядом с вами не идеальный характер, неидеальная (иногда) внешность, неидеальный доход и неидеальный подход к сексу. Он неидеально шутит, неидельно ест и неидельно же отвечает вам по телефону.

Вам кажется, что вы сглупили, начав с ним отношения. И что стоит вам заняться своим личностным ростом, как к вам сразу же притянется мужчина иного уровня, пусть не принц Гарри, герцог Сассекский, но всё же.

И вы с энтузиазмом берётесь за своё развитие. Идёте в терапию, на фитнес, к стилисту, в храм. Вы развиваетесь, а он .... никуда от вас не девается.

Он продолжает вас любить, разумеется, неидеально. Заботиться о вас, естественно, тоже неидеально.

Но если вам вдруг понадобится помошь, если вам срочно нужны будут деньги и вам будет больше некому помочь, то почему-то именно этот мужчина сделает для вас всё возможное. И невозможное тоже сделает.

И в этом кроется главный признак того, что он, это Он!

А это уже радостная новость! С чем вам и поздравляю!опубликовано econet

Автор Федосеева Ольга

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