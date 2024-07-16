Как помочь небщительному ребенку: 8 СОВЕТОВ

Есть дети, которые от природы не наделены общительностью и открытостью, их природные социальные навыки развиты хуже, чем у приветливых сверстников. К счастью, и необщительных детей можно научить навыкам, которыми социально успешные дети наделены от природы, так что менее общительные тоже смогут добиться такого же, если и не большего, социального успеха

Есть дети, которые от природы не наделены общительностью и открытостью, их природные социальные навыки развиты хуже, чем у приветливых сверстников. К счастью, и необщительных детей можно научить навыкам, которыми социально успешные дети наделены от природы, так что менее общительные тоже смогут добиться такого же, если и не большего, социального успеха.

Ниже приведены советы, которые помогут вашему ребенку вести со сверстниками беседы, соответствующие его возрасту. Не задавайтесь целью научить ребенка всем этим социальным навыкам за один присест, осваивайте их постепенно, по одному, шаг за шагом.

Как помочь ребенку стать популярным

По мере того как ребенок будет учиться заводить новых друзей, его природные способности будут подвергаться все более сильной стимуляции, и вскоре, уверяю вас, вы уже будете задаваться вопросом: "И о чем только эти дети так долго болтают?"

1. Научите ребенка выражать свои чувства, потребности и желания.

Поощряйте ребенка говорить о своих чувствах и о причинах, по которым они возникают. Психологи зачастую предлагают детям и взрослым прибегать к "Я"-заявлениям, заполняя пропуски в простой фразе:

"Я чувствую _________, потому что __________, и я хотел бы ___________".

Когда ребенок выражает и объясняет свои чувства, окружающие получают возможность более адекватно на них отреагировать. И в таком случае у ребенка больше шансов получить ответ на свою просьбу или добиться желаемого.

2. Приучите ребенка больше делиться личными сведениями о себе.

Застенчивые и пассивные дети зачастую полагают, будто никому не интересны и что окружающие будут к тебе лучше относиться, если просто проявлять интерес к речам собеседника. Однако односторонним разговором друзей не завоюешь.

Поэтому объясните ребенку, как важно определить собственные интересы, систему ценностей, чувства и мысли и не стесняться говорить о них окружающим. Лучший способ приучить ребенка делиться самым важным - почаще с ним разговаривать. Как только задушевные разговоры войдут у вас в привычку, ребенок научится говорить о том, что для него важно, и со сверстниками.

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3. Научите ребенка вести диалог на равных.

Беседовать - это как качаться вдвоем на доске: чтобы разговор шел нормально, необходимо равное участие обоих собеседников. Дети отправляют друг другу много невербальных и вербальных сообщений о том, когда хотят говорить сами, а когда предпочитают слушать.

Если ребенок хочет заговорить, он может поднять голову, поднять указательный палец, податься вперед, посмотреть в глаза собеседнику или повысить голос. Когда ребенок готов слушать, он сигнализирует об этом паузой в разговоре, может также откинуться назад или изменить позу или спросить собеседника о его мнении ("Что ты об этом думаешь?").

Есть дети, которым эти навыки даются легко, но они отнюдь не в большинстве. Некоторые дети при разговоре начинают "тянуть одеяло на себя", не понимая и не замечая, что собеседник чувствует себя обделенным. Другие, напротив, прекрасно умеют слушать, но не знают, как в ходе беседы выражать свое мнение, и таких, как правило, сверстники воспринимают как пассивных и скучных.

Чтобы помочь ребенку действительно овладеть умением вести разговор на равных, попробуйте посмотреть какую-нибудь телевизионную программу с дискуссией в эфире или же выпуск новостей, причем сначала с включенным звуком, а затем без звука. Укажите ребенку на множество способов, которыми люди сигнализируют друг другу о готовности слушать собеседника или желании говорить самому.

4. Поощряйте ребенка правильно пользоваться телефоном и электронной почтой.

Дети, которые страшатся социального отвержения, как правило, неохотно звонят по телефону. Они тревожатся, потому что не видят собеседника, их беспокоит, что, пока они говорят, тот, возможно, веселится над ними на другом конце провода или даже высмеивает их перед другими присутствующими, которых ребенок тоже не видит.

Застенчивых детей следует поощрять делать короткие телефонные звонки сверстникам, а более длительные - хорошо знакомым людям, которым ребенок доверяет, например двоюродным братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам или другим родственникам.

Известно, что по крайней мере 30-40% людей время от времени приходится бороться с застенчивостью и страхом социального отвержения. Большинство преодолевают застенчивость так. берут новые социальные "высоты" постепенно, шаг за шагом.

Поняв, что страх новых социальных событии уравновешивается и даже, как правило, перевешивается радостями дружбы, приятельских отношений и симпатии со стороны окружающих, застенчивый человек тем самым получает стимул к следующему шагу.

Использование электронной почты и онлайновых диалогов в Интернете как средство коммуникации завоевало у детей огромную популярность. Одно из недавних исследований показывает, что дети в среднем отводят компьютерному общению с друзьями 8-14 часов в неделю.

Судя по всему, многие социально скованные или застенчивые дети предпочитают такой способ общения, потому что он дает им время обдумать следующую реплику или письмо. Поскольку при электронной переписке или общении в "чате" контакт осуществляется в меньшей степени, застенчивый ребенок чувствует себя не столь уязвимым; его не видят, его не слышат.

Хотя электронная почта практически наверняка станет важной частью социального образования ребенка, вам нужно поставить перед собой четкую задачу: научить ребенка пользоваться Интернетом и электронной почтой правильно. Мы все слышали печальные истории о детях и подростках, которых сманивали на побег из дома "друзья по переписке", и подобное, хотя и редко, но случается. Лучший совет по безопасному пользованию Интернетом и электронной почтой, который я могу дать, - держать домашний компьютер на виду, чтобы вы могли наблюдать за ребенком, пока он постигает преимущества и подвохи общения с помощью электронных средств коммуникации.

5. Научите ребенка задавать вопросы.

Все мы любим поговорить о себе, и всем нам нравятся те, кто проявляет интерес к нашей персоне. Научите ребенка задавать вопросы собеседнику о нем самом и объясните, как хорошо и удобно таким образом завязывать и поддерживать беседу.

Приветливые дети постоянно приглашают сверстников - то домой пообедать, то сходить в кино, то прогуляться по парку аттракционов, то прийти в гости с ночевкой. У ребенка, пользующегося социальным успехом, не возникает никаких трудностей с тем, чтобы предложить другим поиграть или заняться чем-нибудь еще, потому что он редко сталкивается с отказом.

А вот застенчивый ребенок или ребенок, которого никто не замечает, всегда тревожится, что его приглашение будет отвергнуто и не встретит понимания. Такие дети зачастую настолько боятся что-нибудь предложить сверстникам, что попадают в порочный круг - их робость порождает отвержение, и наоборот.

Давайте посмотрим на одиннадцатилетнего Патрика. Этот застенчивый мальчик обожал кегельбан и хотел пригласить своего соседа Марка пойти с ним поиграть в кегли на выходных. Марк пользовался в школе большой популярностью и к Патрику относился с симпатией, несмотря на его застенчивость. Иногда он приходил к Патрику в гости - посмотреть вместе телевизор.

Однако Патрик так волновался, что у Марка могут быть другие планы на выходные, что каждую очередную пятницу придумывал для себя предлог за предлогом, лишь бы не звонить. И вот Патрик выходные за выходными просиживал дома в одиночестве, а Марк в это время общался с одноклассниками.

Наконец Патрик собрался с духом и все-таки пригласил Марка пойти поиграть в кегельбан, на что тот сразу же радостно согласился. Это приглашение стало поворотным пунктом в отношениях мальчиков и в социальном самосознании Патрика.

6. Научите ребенка, как выражать одобрение окружающим.

Дети любят получать похвалу и другие положительные отзывы от взрослых, но еще важнее для них заслужить одобрение сверстников. Дети, пользующиеся социальным успехом, хвалят других легко и охотно, причем начинают это делать довольно рано, уже в 3-4 года.

Моя четырехлетняя дочь Тесс не жалеет комплиментов, если ей кто-то или что-то понравилось. Я не раз слышал, как она говорила подружке: "Ой, какое у тебя чудное платье!" или "Ах, какую дивную картинку ты нарисовала!" Кроме того, Тесс щедра на похвалу в отношении мамы и меня. Она, например, может сказать: "Мама, у тебя симпатичные туфли" или "Папа, у тебя красивая стрижка".

Конечно, в свои 4 года Тесс в основном уделяет внимание тому, что для нее ново или показалось красивым, но в то же время она, похоже, уже понимает, что похвала - это метод общаться с окружающими. Я уверен, что, когда дочка подрастет, умение хвалить станет для нее ценным социальным качеством.

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7. Научите ребенка вести продолжительные разговоры.

В возрасте 5-6 лет дети, как правило, ограничиваются довольно короткими разговорами: один задает вопрос, другой отвечает, и все. Но по мере того как у ребенка развиваются языковые навыки и внимание, разговоры становятся все длиннее. И уже к 9-10 годам родители нередко возмущаются тем, что ребенок так долго болтает по телефону.

Как-то вечером Элен спросила свою одиннадцатилетнюю дочку Хизер:

- И о чем это вы с Сэнди так долго болтали? Вы ведь провели весь день вместе, в школе!

Вопрос был резонный: Хизер проговорила с лучшей подружкой по телефону больше трех часов.

Ответ девочки был довольно предсказуемым.

- Просто о всяком разном. У меня накопилось что сказать Сэнди помимо того, о чем мы говорили сегодня днем.

Но социально скованному или застенчивому ребенку поддерживать длительный разговор нередко бывает сложно. Вот другая одиннадцатилетняя девочка, Рашель, просит разрешения выйти из-за стола, чтобы позвонить подруге насчет домашнего задания. Минуты через две она возвращается.

- Ну что, Дженни нет дома? - спрашивает ее мама.

- Да нет, она дома, - отвечает Рашель.

- Она была слишком занята и не смогла с тобой поговорить? - спрашивает мама, обеспокоенная тем, что дочь не слишком успешно общается с одноклассниками.

- Не знаю, - уклончиво отвечает Рашель. - Я ее не спросила. Наверное, она не была занята. Я просто спросила ее, что задали по литературе, она мне продиктовала, и все.

Похоже, что у детей типа Рашель просто нет врожденной потребности поговорить, которой так щедро наделены дети наподобие Хизер. Первый тип детей, видимо, просто более интровертен и не получает такого удовольствия от разговоров, как сверстники-экстраверты.

Конечно, вы можете спокойно считать, что это дело личных предпочтений вашего ребенка, но вот если он не пользуется популярностью среди сверстников и его социальная приспособленность не соответствует главным вехам социального развития, важным для его возраста, то вам определенно следует приложить усилия, чтобы научить ребенка умению вести более длительные беседы.

Ребенок лучше всего этому научится, если устроить так, чтобы он почаще и подольше беседовал с вами или с кем-то еще из значимых для него взрослых, с которым у ребенка сложились доверительные отношения. Если вы - такой же интроверт, как и ребенок, тогда постарайтесь, чтобы он проводил побольше времени с более общительной тетушкой, бабушкой или другом семьи. Разговорчивый взрослый-экстраверт сможет "вытащить" ребенка из его "раковины", показав, как задавать вопросы и комментировать реплики собеседника.

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8. Научите ребенка проявлять и выражать участие к чувствам собеседника.

Объясните ребенку, что ему нужно показывать свою чуткость и заинтересованность в эмоциях собеседника, а сделать это проще всего, если отзываться на то, что он видит и слышит. Научите его, например, говорить: "Похоже, ты расстроен", "Это тебя наверняка подбодрит и порадует" или "Ты, наверное, здорово напугался" и тому подобным репликам.

Кроме того, ребенку нужно понять, что зачастую его замечания могут попасть мимо цели, а наблюдения, случается, оказываются неверными, но ничего страшного в этом нет: главное - проявлять участие. Даже если ребенок делает неточное наблюдение (как в приведенном ниже диалоге двух четырнадцатилетних подружек), то собеседник просто поправит его и продолжит разговор.

Кайла: Не знаю, почему Джимми мне не звонит. Обещал позвонить. Я проторчала дома все выходные и, сколько ни набирала его номер, попадала на этот дурацкий автоответчик.

Дарлина: Ты, должно быть, ужасно разозлилась.

Кайла: Да уж, вот увижу его в школе и устрою ему взбучку.

Дарлина: А что ты собираешься сказать?

Кайла: Скажу, что с меня хватит и наши отношения окончены. Пусть ищет себе другую подружку и игнорирует ее, сколько душе угодно.

Дарлина: Наверное, для тебя большое облегчение - порвать с Джимми. Мне он вообще-то никогда особенно не нравился.

Кайла: Нет. (В голосе слышатся слезы.) Я его все еще люблю. Просто не хочу, чтобы он так жестоко со мной обходился.

Дарлина: О-о... Тогда тебе, должно быть, тяжело. (В ее голосе тоже звучит печаль.) Мне так жаль...

Кайла: Угу... Ладно... Ничего, переживу как-нибудь. (Продолжает, приободрившись.) Ну все, шут с ним, с Джимми. Хватит сидеть сиднем, пошли прогуляемся, развлечемся.

Дарлина: Отлично, давай сходим в кино.

Как видите, поначалу Дарлина не вполне правильно истолковала переживания подруги, но разговор это не остановило: Кайла поправила приятельницу и продолжала беседу. Дети практически всегда откликаются на непритворное изъявление сочувствия сверстником. И умение выражать сочувствие играет принципиальную роль в создании доверительных дружеских отношений.

Беседуйте почаще.

Простейший способ научить ребенка быть хорошим собеседником - почаще разговаривать с ним и подавать ему пример необходимых навыков.

Напомню, что при разговоре вам следует непременно сидеть с ребенком лицом к лицу и ни на что не отвлекаться. Однако, если вы заподозрите, что у ребенка серьезные сложности в общении со сверстниками, лучше сделать "уроки бесед" более формальными.

Запишите на видео беседу ребенка с кем-нибудь из домашних и заставьте его сосредоточиться на каком-нибудь одном иа секретов поддержания беседы (том, который кажется вам актуальнее прочих). Затем просмотрите видеозапись вместе с ребенком и попросите его указать, в каких эпизодах ему следовало вести себя иначе.

Как уже говорилось ранее, учиться новым эмоциональным, поведенческим и социальным навыкам - почти то же самое, что осваивать новый школьный предмет или вид спорта. Ребенку всего-то и требуется, что поощрение взрослого, обратная связь, побольше тренировки и чуткий преподаватель, который будет учить его новым навыкам постепенно, шаг за шагом.опубликовано econet

Лоренс Шапиро "Секретный язык детей. Детский язык жестов, снов, рисунков"

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