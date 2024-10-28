Как полюбить себя: исправляем ошибки

Какие психологические ошибки не позволяют нам полюбить себя? Речь идет не об эгоизме, а о самоуважении, признании своих достоинств, личностном росте. Любовь к себе поможет скорректировать отношение к жизни и построить свое благополучие.

Сейчас много тем о Любви к себе: как любить себя, что нужно делать и так далее. Я же хочу поговорить о Нелюбви к себе: какие есть ошибки и что мы можем исправить. Мы все знаем и понимаем, что хорошо бы любить, относиться к себе с уважением, заботиться о своем духовном и физическом благополучии. Я бы хотела пойти от противного.

Нелюбовь к себе – ошибки и как их исправить

Понимая какие, мы делаем ошибки, знать о них, и тогда, осознанно встречаясь с ними, у нас есть возможность не совершать их.

Ошибка 1: Самокритика

Мы часто или почти всегда слышали критику от родителей, воспитателей, учителей. Хвалили нас мало. Со временем, мы привыкаем, и это становится нашим внутренним критиком. Возможно, родителей тоже не хвалили, и они просто не умеют это делать, а вот критиковать - это запросто.

В норме критика помогает нам стать лучше, но нас часто много критикуют, воспитывают, учат через критику. Эта форма поведения закрепляется у нас, как способ стимулировать себя к развитию. И теперь, вместо того, чтобы себя хвалить, восхищаться и гордиться, мы критикуем. Мы находим, то что в чем-то мы плохие, неумелые. И это самая сильная наша ошибка, когда мы относимся к себе с нелюбовью. Всегда себя ругаем, критикуем и обесцениваем.

Как исправить: начать относиться к своим поступкам, достижениям с уважением. Делать акцент на том хорошем, что у вас есть. Хвалить себя за то, что что-то получилось. Еще не все идеально, но есть сдвиги и результаты, которые делают вас лучше, помогают вам двигаться дальше, развиваться, достигать или улучшать ситуацию. Хвалить себя даже за маленькие шаги, которые у вас получаются.

В нашей вечной самокритике, надо признать непростую вещь – это принять и простить себе свою неидеальность!

Не можем мы быть идеальными, как бы сильно мы не хотели - идеальными для своих родителей в их ожиданиях, представлениях, как мы можем жить счастливо. Мы не можем быть даже идеальными для своих партнеров. Мы тоже живые люди и можем совершать ошибки. Исправляя их, мы делаем очень многое. Мы не можем быть идеальными для своих детей - «идеальные родители». Когда мы были детьми, наши родители тоже совершали ошибки и были неидеальными.

Мы получились такими, какие мы есть – УНИКАЛЬНЫЕ! И когда встречаемся со своей неидеальностью, давлением всех людей вокруг нас, мы можем исправить какие-то ошибки. Можем исправить и изменить то чувство вины, которое испытываем в каких-то ситуациях. А когда можем исправить и изменить, - это самый важный момент в отношениях. Когда мы можем сказать: «извини, я ошиблась или мне очень жаль, я не смогла и т.п.». В эти моменты мы становимся живыми, настоящими и честными.

Ошибка 2: Берем на себя больше, чем мы можем

Забывая о себе, своих потребностях, возможностях времени, иногда и организме, мы что-то делаем для других: родителей, детей, друзей, коллег, знакомых. Желая, тем самым, быть хорошими, получить похвалу. Мы через жертвенность в отношениях с другими показываем насколько мы замечательные и хорошие. Но здесь есть важный момент. Чем больше Вы берете на себя, тем меньше Вы можете исполнить и выполнить.

Здесь прямой путь забыть о своих потребностях и испытывать постоянный негатив по отношению к окружающим - «Я столько для Вас делаю, а Вы не цените или цените недостаточно».

Как исправить: нужно научиться делегировать и разделять ответственность с вашими близкими и окружением. Перестать давать те обещания, которые не сможете выполнить, ибо это будет для Вас сильная нагрузка. Хорошо бы научиться двум моментам: как можно медленнее говорить ДА и как можно быстрее говорить НЕТ.

Вы учитесь заботиться о себе: держать свои границы, свою ценность и важность. Осознавать, что вы готовы выполнить, а что НЕТ.

Мы не идеальны - учимся рассчитывать свою нагрузку, учимся взаимодействовать с другими людьми.

Поверьте, меньше вас не будут любить, а будут уважительнее относиться, ценить вас и ваше время.

Берем и делаем те обязанности, дела, которые мы сможем и успеем сделать!

Перестаем быть незаменимыми и чувствовать, что без нас «рухнет земля»!

Ошибка 3: Жалуемся

Вечно жалуемся на жизнь, на близких, на прочие жизненные события и ситуации. Жалуемся, потому что в этот момент нам нужна поддержка, помощь.

Как исправить: замечать, когда вы начинаете жаловаться, и научиться просить поддержу и помощь в те моменты, когда она нам нужна. Просить ее у тех людей, которые нам могут в чем-то помочь. Искать возможности решать проблемы с помощью других людей. Лучше возникшую энергию «пожаловаться» направить на то, как решить вопрос или проблему. Переориентируйте себя, просите конкретной помощи и поддержки, чтобы это были не пустые жалобы, а была помощь извне.

Ошибка 4: Носим маски

При общении с другими людьми мы прячем свои истинные эмоции, мысли, чувства. Не можем полностью выражать все, что мы чувствуем, думаем в общении с родными, близкими, друзьями. Это маска «удобность» - людям хорошо и комфортно со мной. А как мне с этой маской, как выражать себя? Чаще с такой маской, мы не говорим о том, как нам и что с нами. Ждем и боимся, что люди догадаются, какая я настоящая. Пугаем себя, и ведь так можно прожить все жизнь с нелюбовью к себе.

Также большинство из нас не научены выражать чувства. Вместо этого мы научены нашими мамами, бабушками или папами- переадресовывать эти чувства какой - ни будь понятной, бытовой, пустяковой теме, событию. Например, на вопрос: «как ты живешь?» мы отвечаем нормально, а возможно родные или близкие хотят услышать, что Вас радует или огорчает. Они возможно носят маску «не надоедливости».

Никто к сожалению, или к счастью не умеет читать мысли, определять какие чувства Вы испытываете.

Как исправить: Основным является - не молчать, а научиться предъявлять людям себя. Говорить о себе, своих чувствах, о том, что Вам нравиться, а что совсем не приемлемо для вас. В такие моменты Вы снимаете «маски» и становитесь собой. Возможно неудобным для окружающих, сложным и эгоистичным. Хорошо научиться перейти с Ты на Я- посланием, это обращение к другому в котором Вы без обвинений говорите о своих чувствах и желаниях. Например, с послания «Ты меня никогда не слушаешь» на «мне важно твое мнение, а когда ты не слушаешь, мне неприятно». Самое важное это быть готовым к встрече с той реальностью, которая последует.

Ваше окружение будет недовольно и всячески будут Вас призывать к благоразумию. В такие моменты важно помнить о себе. Мы часто «носим маски», чтобы нравиться или боимся обидеть и становимся такими какими нас хотят видеть. Важно предъявлять себя и смело встречаться с тем, как люди на это будут реагировать. Находить возможность быть искренним, а не вежливым в ущерб себе. В противном случае у Вас не будет возможности встретиться с другим человеком и не увидеть его настоящее отношение к Вам. А смысл в таких отношениях? Пробовать и получать радость от живого общения и тогда не надо притворяться, и одевать «маски».

Вывод:

1- заявлять о своих желаниях;

2- встречаться с реакцией на то, о чем Вы заявляете.

Ошибка 4: Копим обиды

Мы копим в себе обиды на друзей, на сослуживцев, на близких, при этом продолжая с ними общаться, и каждый раз при встрече вновь и вновь испытывая это тяжелое чувство и напряжение. Обиды у нас возникают в тот момент, когда мы хотим определенным образом надавить на своего партнёра (оппонента). Так мы протестуем против несправедливости, обвинений агрессии и страдания. Не высказывая открыто свое недовольство людьми, мы сильно нарушаем свои границы. Есть простая возможность — это решить - решать проблемы (обиды) в моменты их проявления.

Как исправить: Не нужно копить обиды, не нужно ждать лучшего времени, лучшего момента или что кто – то поймет и сам это исправит. Есть определенная проблема в ситуации – решайте ее. Заявляйте о себе, о тех чувствах и эмоциях, которые у Вас вызываются от действий или слов другого человека. Так Вы научитесь отстаивать себя и свой границы. Решайте все в тот момент, когда испытываете обиду, не надо вспоминать ее через месяц, год. Не надо копить и создавать коллекцию обид, а лучше создайте коллекцию радости и решения вопросов.

С одной стороны, живое общение — это хорошо, с другой стороны Вы будете встречаться со своим несовершенством и несовершенством другого.

Ошибка 5: Останавливаться в развитии

Жить в гармонии той жизнью, которая становиться серой и скучной. В какой-то момент вы все в этой жизни знаете, вы ее прожили вчера, позавчера. Вам уже скучно, если происходит стагнация в развитии, то становиться серо и скучно.

Как исправить: Развитие должно быть каждый день: развитие духовности, разума, тела. Все растет и меняется. Если мы не ищем, то от чего нам становиться интересно, что нас привлекает, что для нас сейчас становиться значимым- мы личностно не развиваемся. Можно держаться за старое, знакомое, но лучше прислушаться к себе и пробовать новое, неизвестное. Почувствовать, а что мне в этом интересно, куда меня это приведет. А что будет в дальнейшем, если я это попробую. Мы не останавливаемся в своем развитии, а мы познаем себя, свои интересы в жизни и ищем способы подпитать эти намерения, чтобы реализовать их. А может Вы, о чем – то мечтали или хотели, но не было времени это попробовать или реализовать: музыка, танцы, рисование, путешествия, языки или еще какие- то другие увлечения. Мы не останавливаемся в саморазвитие, а реализовываем интересы, которые для нас важны, полезны и это создает вкус жизни.

Ошибка 6: Зависим от других

Мы сомневаемся в себе, в своих силах и возможностях. Начинаем прислушиваться к мнению других, поступаем так как они советуют. Неуверенность толкает нас опираться на кого- то на чей- то авторитет, на их знания, опыт, умения. В этом случае это большая ошибка.

Как исправить: За нашу жизнь, за то, что в ней происходит несем ответственность мы САМИ. И только мы сами можем сделать ее такой как мы хотим, такой как себе на мечтали, на планировали. Сделать ту жизнь, которая нам нравиться, которая яркая и интересная с ее взлетами и падениями- ведь мы неидеальны, но умеем получать опыт, уроки и менять свою жизнь к лучшему. Конечно можете советоваться, спрашивать мнение, собирать информацию из значимых источников. Но в любом случае, сомневаться в своих силах, это лишать себя возможности, которую Вы можете себе создать.

Цените и любите себя!опубликовано econet

Автор Светлана Ефимцева

фото Josephine Cardin

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