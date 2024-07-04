Как получить удовольствие от жизни. Пошаговая инструкция на примере чашки кофе

Как научиться находить радость в привычных, будничных мелочах? Ведь из них состоит наша жизнь. И три минуты удовольствия могут дать заряд позитива на весь день. Попробуйте изменить знакомый ритуал с чашечкой кофе...

Как получить удовольствие от жизни. Пошаговая инструкция на примере обычной чашки кофе. Если не пьете кофе - берите чай. Тоже подойдет. Если не пьете чай, компот, вообще не любите напитки, еду, секс, покупать платья - извините, я Вам ничем не могу помочь, не читайте этот пост, все бесполезно, и вы никогда не будете счастливы (шутка).

Итак, чашка кофе (предположим, что Вы его любите).

1. Выберите время: Вас никто не должен отвлекать. Выключите телефон. Убейте соседей. Изолируйте собак и кошек. Обклейте окна фольгой. Отселите детей в съемную квартиру.

2. Выберите чашку: она должна Вам нравиться. Если у Вас нет подходящей удобной красивой чашки - купите ее. Да-да, прямо сейчас, даже если это потребует отклеить фольгу от входной двери и пройти мимо трупов соседей;

3. Купите хороший кофе. Да, он дорогой. Да, растворимый быстрее. Да, одноразовые фильтр-пакетики тоже стоят денег. Да, за ним нужно съездить. Все правда. Несмотря на это - купите хороший кофе. Или чай. Или компот. Или значок с изображением Ильича - главное, чтобы Вам нравилось.

4. Если Вы пьете кофе с молоком (или со сливками) - купите хорошие сливки. Или молоко. Или капучинатор. Или венчик для взбивания. Сделайте что-нибудь с этим - молоко должно быть вкусным.

5. Добавьте сахар (фруктозу, сорбит) по вкусу.

6. Добавьте хорошие специи. Сделайте сердечко. Кошечку. Птичку. Полосочку. Добавьте рисунок сиропом. Если Вам нельзя сладкое, но Вы любите сиропы - купите без сахара, они есть. Напишите "Я люблю тебя!". Да, Вы пишете это себе и для себя. Да, Вам хочется, чтобы это был сексуальный бармен-кубинец (кубинка). Сами. Все сами.

7. Сядьте удобно. Возьмите в руки удобную красивую чашку. Вдохните приятный запах. Нет, вдохните. Не думайте о том, что прямо сейчас мыши догрызают Ваш любимый диван, а иностранные агенты роют подкоп под Вашу дачу. Сосредоточьтесь на запахе кофе и специй. Медленно сделайте первый глоток. Потом второй. Потом третий. Каждый глоток должен быть с удовольствием.

Если Вам удалось - все, Вы умеете получать удовольствие от жизни.

Каждое следующее действие в своей жизни организуйте ровно тем же способом.

Тадам.

И - да - это требует привычки, тренировки и усердия. Сюрприз, не правда ли?опубликовано econet

Автор: Адриана Имж

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