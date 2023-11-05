✅Стоит повзрослеть до простой мысли о том, что никто не обязан любить нас той любовью, которой мы пожелали...

Как перестать ждать от человека то, чего он не в силах тебе дать, и не начать при этом распадаться на атомы отчаяния?...

Остановиться для начала, не разгоняя в себе ни ожиданий, ни отчаяния... Остановиться и понять, что и сам ты многого не в силах дать кому-то... И не по факту скупости, или неблагодарности, а просто потому, что не случилось...

Перестаньте думать, что любят только хороших...

Не зажглась какая-то важная лампочка, под которой растёт взаимность... И это никак не характеризует ни того, кто не даёт, ни того, кому не дают... Никак, ребята...

Раз и навсегда перестаньте думать, что любят только хороших...

Любят подчас таких, от каких стоило бы переселиться на другую планету... Просто любят... И на всё готовы...

А хорошими при этом могут искренне восхищаться, уважать их, но - ничего при этом не хотеть ни с ними, ни от них...

Да, и нет, по сути, только плохих, или только хороших - в каждом свои ангелы и демоны...

Перестать ждать - это, прежде всего, прекратить СВОИ поставки НЕответного...

То есть, того, на что хочется получить ни на градус ниже своего, а получаешь, в лучшем случае, что-то разбавленное, как разливное пиво в плохом баре...

И перестать "пить" это благотворительное "пиво", чтобы не было соблазна упрекнуть на бухгалтерскую тему подсчёта отданного и полученного: "Я тебе ВОН сколько!!! А ты мне?"...

Когда ты не потрошишь свои ресурсы, щедро кидая их туда, где они без надобности, ты не превращаешься в обиженную жертву, которую плющит от отсутствия ЧУЖИХ поставок...

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Не скажу, что это не больно... Больно, конечно...

Но это уже не та боль, которая терзает опустошённых до дна своими односторонними вливаниями...

И наконец, стоит повзрослеть до простой мысли о том, что никто не обязан любить нас той любовью, которой мы пожелали...

Это не велосипед у мамы клянчить за четверть без троек...

Это обыкновенная жизнь, в которой что-то происходит, а что-то - нет...

А на нет, как говорится, и суда нет...

Выше нос!опубликовано econet

Автор Лиля Град

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet