Как перестать обижаться: золотые советы

В настоящее время принято быстро обижаться на всё и всех. Это несложно и даже приносит приятные ощущения. Но вместе с тем, обиды могут породить множество различных проблем, как для тех, кто испытывает обиды, так и для окружающих. Как победить привычку обижаться?

Обида – это негативное ощущение, которое испытывают все люди, и ощущать его вполне нормально. Оно относится к защитным реакциям на агрессивность или несправедливость. Но слишком часто испытывать обиду не следует, поскольку оно помогает снимать ответственность и не дает совершать решительные действия.

Способы прекратить обижаться

1. Отдыхайте – чаще всего обижаются те люди, кто испытывает тяжелые времена. К обидам приводит чувство усталости. Дайте себе возможность полноценно отдыхать, восстановите комфорт в своей жизни, и тогда внешние раздражители будут беспокоить намного реже.

2. Повышайте собственную самооценку – чем ниже уверенность в себе, тем проще выбить вас из равновесия. В этом случае вы можете обидеться даже на постороннего человека.

3. Учитесь прощать – для этого, вспоминайте людей, на которых испытываете злость. Опишите свои чувства, это поможет их простить.

4. Признавайте право других людей на собственное мнение – смиритесь с тем, что каждый человек имеет право на свое мнение, и оно может не совпадать с вашим. Конфликтовать из-за этого просто глупо.

5. Обсуждайте проблемы – не додумывайте за людей их мысли. Если вас что-то смущает, то открыто обсудите эту ситуацию. Возможно, обидные слова прозвучали случайно или он вкладывал в них совсем другой смысл.

6. Посмотрите на конфликтную ситуацию из будущего – представьте, что прошло несколько лет, и подумайте, будет ли это вас также сильно беспокоить, как сейчас. Скорее всего, вы поймете, что переживать и тратить силы на обиду просто не стоит. Это поможет не только сохранить время, но и спасти отношения с близкими людьми.

7. Какие выводы поможет сделать неприятная ситуация – взгляните на любой конфликт со стороны. Возможно, вам нужно пересмотреть способы вашего общения с людьми, грамотно формировать личные границы. Старайтесь направлять энергию не на обиды, а на конструктивные решения, тогда и не придется злиться. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet