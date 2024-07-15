Как перестать бояться критики и осуждения окружающих

Мало кому нравится, когда его критикуют. Но конструктивная критика помогает нам взглянуть на себя со стороны, исправить ошибки, которые мы сами не замечаем, сделать полезные выводы. Как избавиться от страха, что вас раскритикуют и осудят? Вот практические рекомендации специалистов.

Боязнь осуждения и критики, – это как инфекционное заболевание, которое может передаваться генетически. Стремление оправдываться, боязнь как-то выделиться, ощущение вины, боязнь перед крупными целями, неуверенность в своих силах – это симптомы недуга. На самом деле в конструктивной критике нет ничего страшного. Она даже может быть полезной.

Как избавиться от страха перед критикой

Если ты действуешь в соответствии с ожиданиями более авторитетных лиц, – ты хороший. Или наоборот. Указанная поведенческая модель заложена в нас нашими родителями. А ведь отец и мать - те, ради которых ребенок готов пойти на очень многое, чтобы «заслужить» их любовь, получить одобрение.

Объем любви, который получает ребенок, непосредственно определяет его успешность в будущей жизни. Если он испытывал дефицит внимания и заботы, то не будет ставить перспективные цели и двигаться по направлению к ним, а станет искать возможность восполнить нехватку любви. И это может длиться всю жизнь, человек не осознает, что он делает.

Как же можно избавиться от страха критики и осуждения? Этот процесс предполагает несколько этапов.

1. Простить собственных родителей

Им так же, как и вам, достался по наследству «вирус» критики и осуждения. Они, скорее всего, не получили столько, сколько необходимо, любви в детские годы. Замкните, наконец, эту цепочку. Излечитесь, поддержите родителей, и отдавайте своим детям как можно больше заботы и внимания, чтобы они не приняли эту эстафету.

2. Простить себя и принять полностью

Ощущение вины и стремление оправдываться – это симптомы. Вам не за что себя казнить и не нужно оправдываться. Каждый человек по-своему уникален и неповторим. Двух совершенно одинаковых не существует. Так примите себя со всеми своими слабостями, несовершенствами. Тревогами и ошибками.

3. Поставить цель и настроиться на «успешную волну».

Разрешите себе мечтать.

Мечты – это визуализация целей, пусть даже и смутных.

Теперь выберите пару самых знаковых.

Сформулируйте их в цели, установив сроки и этапы.

Настройтесь на успех и начинайте двигаться к цели.

Полезно составить перечень собственных результатов и достижений на протяжении жизни.

Заведите так называемый «Дневник успеха», ежедневно вносите в него собственные победы и достижения.

Не уставайте возносить благодарность Богу за все, что имеете.

Не скупитесь на похвалы и одобрение окружающим, улыбайтесь почаще.

4. Обратить слабость в силу

Когда процесс заработает, и вы ощутите хотя бы малую свободу от боязни критики, поделитесь результатом с другими. Это сильнее укрепит вашу уверенность и послужит примером для тех, кто только встал на этот путь. Всегда найдутся те, кому мы нужны, люди, которые нуждаются в вашем позитивном опыте.

И бонус. Предлагаем полезную технику работы со страхами, тревогами и депрессией.

Указанный метод разработан в рамках рационально-эмоционально-поведенческой терапии (РЭПТ).

Метод РЭПТ основан на следующей теории: отрицательные эмоции не рождаются непосредственно из негативной ситуации. Между эмоцией и событием расположено наше убеждение, позволяющее дать оценку ситуации и сделать выводы. И наши эмоции вытекают не из ситуации непосредственно, а из сделанных выводов. РЭПТ дает возможность находить эти убеждения и менять таким образом, чтоб мы не подвергались отрицательным переживаниям в случае проблем и неприятностей.

Признаки этих убеждений:

включают слова-обязательства: должен/надо

включают обобщения: все, всегда, везде.

Пример: страх осуждения.

Имеет место неприятная ситуация: кто-то вас осудил (сделал замечание, что вы неправильно себя ведете).

Имеют место отрицательные эмоции: стыд, неловкость, скованность, напряжение.

Как изменить свою реакцию на ситуацию? Необходимо отыскать убеждение, из-за которого и возникли негативные чувства.

Убеждение:

Я всегда веду себя подобающим образом. Такого не может быть, чтобы я сделал что-то недостойное или стыдное. Я – воспитанный человек и пример для подражания.

В технике РЭПТ предусмотрена смена жестких убеждений на более корректные:

Было бы здорово, если бы я всегда вел себя интеллигентно, но даже если кого-то раздражает моя персона, это не означает, что я не умею правильно общаться с людьми.

Когда новое убеждение сформулировано:

1) его следует систематически повторять,

2) необходимо подкреплять на практике. Начинать можно с простых ситуаций и учиться избегать ярко отрицательных эмоций посредством повторения сформированного убеждения.

Самое сложное – это выявить собственные убеждения, из-за которых имеют место отрицательные эмоции.опубликовано econet

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