Как перестать беспокоиться по пустякам

Беспокойство по тому или иному поводу зачастую обусловлено неопределенностью. Но жизнь устроена так, что ничего определенного в ней не существует, абсолютная уверенность в чем-либо – не больше, чем иллюзия. Вы можете строить грандиозные планы и продумывать каждую мелочь, но не факт, что все пойдет по сценарию.

Как справиться с чрезмерным беспокойством? Для начала нужно понять одну истину – если вы всячески будете стремиться избежать неожиданных моментов и стараться все всегда контролировать, ваша жизнь станет очень ограниченной. Многих пугает неизвестность. Если вы хотите преодолеть собственные страхи и перестать беспокоиться по мелочам – эта статья для вас.

Как прекратить тревожиться из-за ерунды

Иллюзии и реальность

Согласитесь, вы чувствовали бы себя более уверенно, если бы точно знали, что вас ждет в будущем. Вы можете мечтать о том, что неожиданно выиграете крупную сумму денег и решите все финансовые проблемы одним махом. Что ваш партнер при любых обстоятельствах будет рядом и поддержит вас. Что ваше здоровье будет настолько крепким, что вам удастся прожить долгую и счастливую жизнь. Но на самом деле это все иллюзии.

Когда возвращаетесь из мира фантазий в реальность, вы лицом к лицу сталкиваетесь с неопределенностью. Люди очень любят придумывать различные варианты развития событий, но даже если в вашем арсенале есть несколько «запасных выходов», у мозга в запасе всегда имеется некий элемент неопределенности.

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Представьте, что ваши денежные запасы резко стали очень ограниченными – сколько негативных эмоций возникает от одной этой мысли?

Ваши внутренние страхи встают в полный рост и твердят: «Нечем будет платить по счетам», «Не за что будет покупать продукты», «Я не смогу быстро найти высокооплачиваемую работу», «У меня не получится в этом году поехать в отпуск» – продолжать можно бесконечно. Все эти мысли мешают трезво оценить ситуацию и найти оптимальное решение проблемы. А причиной тому служит чрезмерное беспокойство.

Как помещение с повышенной влажностью является идеальной средой для размножения бактерий, так и желание все контролировать порождает лишние тревоги. Если вы научитесь контролировать чувство беспокойства, неопределенность не будет казаться такой страшной и у вас будет больше шансов на успешное решение проблемы.

Как справиться с волнением

Прежде всего, необходимо признать, что:

1. Основная проблема заключается в стремлении все предвидеть.

2. Предугадать случайные события невозможно.

3. Неопределенность сложно переносить, но это по силам каждому.

4. Нужно брать ответственность за каждый свой поступок.

5. Нужно уметь отказываться от решений, которые на практике не приносят никакой пользы.

Прорабатывать чувство тревоги полезно без строгой самокритики, это существенно увеличит шансы на успешное преодоление любого препятствия.опубликовано econet

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