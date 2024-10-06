Как освободиться от груза прошлых обид

Многие говорят мне, что не умеют радоваться из-за чего-то, что случилось с ними в прошлом. Они не могут сейчас жить полнокровной жизнью, так как в прошлом чего-то не сделали, а если и сделали, то не так, как следует. Не могут ответить на чью-то любовь из-за обиды, которую нанесли им в прошлом.

Поскольку ранее их преследовали в основном одни неприятности, они боятся, что сегодня с ними может повториться то же самое. Неблаговидные поступки, совершенные ими в прошлом, о чем они, естественно, сожалеют, накладывают на них, по их собственному мнению, печать на всю жизнь. Кроме того, в своих бедах и несчастьях они склонны обвинять всех, в том числе и людей, с которыми раньше общались. В результате нанесенных обид у них появляются злость и ненависть. Они становятся злопамятными и не простят, не забудут то, что с ними когда-то плохо обошлись.

В тисках прошлого

Мы часто отказываемся понять, что, удерживая в памяти прошлое, независимо от того, насколько плохое оно было, мы только раним себя, хотя, к сожалению, часто этого не сознаем.

Прошлое ушло безвозвратно, и его нельзя изменить. Существует только настоящее, а сокрушаясь о прошлом, мы теряем возможность приобрести жизненный опыт в настоящем.

Упражнение «Освобождение от груза прошлого»

Давайте «почистим» свой разум и освободимся от груза прошлого. Постарайтесь не поддаваться эмоциям, пусть это будут просто воспоминания и ничего более.

Когда вы вспоминаете, как вы были одеты в школе в третьем классе, то ваши мысли не несут никакой эмоциональной нагрузки. Разве не так?

То же самое может быть со всеми случаями из нашей жизни. Избавившись от грустных воспоминаний о прошлом, мы сможем пользоваться силой разума, чтобы наслаждаться этим моментом и создавать великое будущее.

Составьте список всего, от чего вы хотели бы избавиться. Насколько сильно ваше желание сделать это? Заметьте, как вы реагируете. Что вы должны сделать, чтобы освободиться от того, что вы внесли в список? Как вы сопротивляетесь?

Прощение

Следующий шаг – прощение. Прощение самих себя и других освобождает от груза прошлого. В книге «Курс лекций о чудесах» часто повторяется фраза, что прощение – это ответ почти на все вопросы. Я уверена, что когда мы на чем-то зацикливаемся, это значит, что мы должны чаще прощать кого-либо. Если в нашей жизни попадаются рифы, это говорит о том, что мы продолжаем цепляться за какой-то момент в прошлом.

Это может быть раскаяние, печаль, боль, страх или вина, осуждение, гнев, обида, иногда даже желание отомстить.

Каждое из этих состояний является результатом вашего нежелания простить и означает ОТКАЗ позволить уйти прошлому и дать возможность родиться настоящему моменту.

Любовь все исцеляет, а дорога к любви идет через прощение. Прощение помогает избавиться от обиды.

Существует несколько способов избавления от обиды, среди которых я предпочитаю упражнение Эмета Фокса.

Упражнение «Избавление от обиды»

Упражнение для освобождения от обиды Эмета Фокса

Он рекомендует: «Спокойно сядьте, закройте глаза, полностью расслабьтесь. Затем представьте себя перед маленькой сценой в затемненном зрительном зале театра. Допустим, на этой сцене находится человек, которого вы очень обидели. Это может быть кто-нибудь из прошлого или настоящего, живущий в настоящее время или умерший. Как только вы ясно увидите перед собой этого человека, представьте, что с ним произошло что-то хорошее, очень важное и приятное для него событие. Он улыбается, он счастлив!»

Пусть это видение продлится несколько минут. Когда оно исчезнет, я бы хотела, чтобы на сцене вы заняли его место. И с вами также происходит радостное событие: вы тоже улыбаетесь, вы счастливы! Знайте, что необозримые пространства Космоса доступны всем нам.

Вышеуказанное упражнение разгоняет темные тучи обиды, бремя которой несет большинство из нас. Некоторым пациентам будет очень трудно выполнять данное упражнение. Постарайтесь, каждый раз выполняя его, представлять другого человека. Делать это упражнение необходимо один раз в день в течение месяца, и вы убедитесь, что вам станет намного легче, вы станете спокойнее, доброжелательнее к окружающим.

Упражнение «Месть, отмщение»

Верующие знают, как важно прощение. Некоторым из нас нужно сделать решающий шаг, чтобы окончательно простить…

Иногда маленький ребенок внутри нас нуждается в удовлетворении жажды мести, после чего он будет готов простить. В этом случае полезно следующее упражнение: «Закройте глаза, сядьте спокойно. Подумайте о людях, которых вам труднее всего простить. Что бы вы действительно хотели с ними сделать? Что они, со своей стороны, должны предпринять, чтобы заслужить ваше доверие? Представьте во всех деталях, что все это происходит в настоящее время. Как долго вы хотели бы их видеть страдающими и наказуемыми?

Простите всех страждущих, и вы почувствуете себя удовлетворенным, так как принесли людям добро и успокоение».

Не стоит увлекаться этим упражнением ежедневно. Выполните его один раз, и оно поможет вам завершить процесс освобождения от жажды мести.

Теперь мы готовы к прощению.

Это упражнение желательно выполнять с партнером, если же вы один – громко повторяйте аффирмацию.

Сядьте спокойно с закрытыми глазами и скажите: «Человек, которого я должен простить…» и «Я прощаю его за…»

Повторяйте это многократно. У вас будет достаточно моментов, позволяющих в настоящее время и в дальнейшем совершать благородные поступки: прощать людей.

Если с вами это упражнение выполняет партнер, пусть он скажет вам: «Спасибо, я освобождаю тебя». Если вы один, представьте, что это говорит человек, которого вы прощаете. Повторяйте эти фразы в течение 5–10 минут. Загляните в свое сердце и посмотрите, не остались ли там не прощенные вами люди. Пусть и они уйдут из вашей жизни.

После того как вы «очистились», обратитесь к себе. Скажите себе громко: «Я прощаю себя за…» Повторите это несколько раз в течение пяти минут. Это очень эффективное упражнение. Было бы хорошо выполнять его раз в неделю.

Из своего опыта скажу, что некоторые ситуации решаются легко, а другие – нет. Но наконец наступит такой момент, когда однажды они исчезнут навсегда.

Упражнение «Визуализация»

Вот еще одно хорошее упражнение. Желательно его также выполнять с партнером или записать на пленку и слушать.

Представьте себя ребенком 5–6 лет. Посмотрите внимательно ему в глаза.

Чего он хочет?

Он ждет любви от вас. Поэтому протяните к нему руки, обнимите его, прижмите к себе нежно, с любовью. Расскажите, как сильно вы его любите, как заботитесь о нем. Обожайте его и скажите, что это неважно, если он совершает ошибки. Обещайте независимо от обстоятельств находиться всегда рядом с ним.

А теперь пусть этот ребенок станет совсем маленьким, таким, чтобы его можно было поместить в ваше сердце. Посадите его так, чтобы, поглядев вниз, вы могли видеть его личико, обращенное к вам. Одарите его своей любовью.

Теперь представьте свою мать девочкой 4–5 лет. Она испугана, ищет любовь и ласку и не знает, где их найти. Обнимите эту девочку, прижмите к себе и дайте понять, как любите ее и заботитесь о ней.

Пусть она знает, что всегда и везде может полагаться на вас. Когда она успокоится и почувствует себя в безопасности, позвольте ей уменьшиться до такого размера, чтобы она могла поместиться в вашем сердце. В вашем сердце нашлось место для двух малышей. Подарите им свою любовь.

А этот напуганный, плачущий мальчик 3–4 лет – ваш отец. Он тоже ищет любви. Посмотрите, как слезы катятся по его щекам. Он горько плачет, не знает, куда пойти. Вы уже можете обращаться с маленькими испуганными детьми, поэтому обнимите это дрожащее тельце. Успокойте малыша, спойте вполголоса песенку, приласкайте его. Пусть он почувствует, как вы любите его.

Когда мальчик успокоится и высохнут слезы, дайте ему уменьшиться до такого размера, чтобы и он обрел свое место в вашем сердце. Поместите его туда.

Теперь в вашем сердце трое детей, которые могут любить друг друга, а вы – всех троих.

Ваше сердце вмещает столько любви, что она может исцелить целую планету. Но пока воспользуемся ею, чтобы исцелить вас. Почувствуйте в глубине своего сердца приятную теплоту, мягкость и доброту. Пусть эти чувства помогут изменить ваш образ мыслей и манеру говорить. опубликовано econet

Из книги Луизы Хей «Исцели Свою Жизнь»

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