Как общаться с неприятным человеком

Неприятный, раздражающий человек способен иногда превратить нашу жизнь в трагедию. Но почему происходит так, что на кого-то мы реагируем спокойно, даже если он, на наш взгляд, не прав, и действует иначе, чем это делаем мы, а на кого-то мы реагируем болезненно и сильно переживаем, даже если видим этого человека в первый и последний раз?

Психология исходит из того, что если какой-либо человек неприятен нам, то причина этого в проекции. Проекция – это защитный механизм, основанный на том, что вытесненное из своей личности качество приписывается другому человеку. Нас раздражает то, что мы не позволяем себе делать или чему не позволяем в себе быть. Неприятными людьми зачастую оказываются наши близкие: партнеры, дети, родители. И тогда это не только отравляет жизнь постоянным присутствием в ней близкого раздражающего человека, но и разрушает отношения, вызывает чувство вины или стыда.

Если вы обнаружили, что действительно проецируете на другого человека какие-либо вытесненные черты своей личности, это не означает, что надо непременно убрать проекцию. Это значит, что вы можете увеличить свою силу. Сила увеличивается за счет того, что вытесненное качество интегрируется в личность и возвращает личности целостность.

Упражнение.

Вспомните человека, который вам неприятен, или абстрактного персонажа, который олицетворяет неприятное, раздражающее качество. Опишите его вслух или про себя как можно подробнее. Расскажите, чем он вас так раздражает, чем он вам неприятен. Какой он – злобный, самодовольный, обвиняющий, критичный, недовольный, отвергающий, саркастический, жалующийся, высокомерный и т.д.?

Покажите его, сыграйте. Побудьте этим человеком и ведите себя так же, как ведет он. Говорите, как он говорит, двигайтесь, как он двигается, жестикулируйте, как он. Говоря, как он, используйте фразы, слова, которые он говорит, обращаясь к вам или другим людям. Копируйте тон, тембр его голоса. Превратитесь в него. Почувствуйте поле, которое он создает вокруг себя, атмосферу его бытия.

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В чем сила такого человека, в чем его правда? Почувствуйте эту силу, позвольте себе стать этой силой. Почувствуйте, что она безлична, что это просто сила, качество, энергия. Шагните вглубь нее, к источнику этой силы и будьте этой силой. Позвольте этой силе двигать вами и проявлять себя через вас, через ваши движения, через ваше тело. Пусть у вас возникнет образ этой силы. Это может быть реальный или мифический персонаж, растение или животное.

Чем эта сила, это качество или эта энергия могла бы быть полезна вам в жизни?

Как с ее помощью вы могли бы решать различные жизненные трудности?

Как с помощью этой силы вы могли бы взаимодействовать с неприятным человеком?

Как вы разрешили бы свой конфликт с ним?

В каких областях жизни эта сила еще могла бы вам пригодиться?

Памятка для общения с неприятным человеком:

1. Возьмите паузу в общении с таким человеком для того, чтобы восстановить контакт с собой и понять, что вас так раздражает или тревожит в этом человеке;

2. Попробуйте разобраться, кем вы чувствуете себя рядом с таким человеком, кто, какой вы рядом с ним;

3. Дайте себе возможность проявить эмоции, которые он в вас вызывает. Если он вас злит, позвольте себе позлиться; если он вас раздражает, раздражайтесь; если он делает вам больно, переживайте боль. Называйте чувство своим именем. Проверьте, нет ли за этим чувством другого чувства. Иногда неприязнь уходит после того, как вы позволяете себе испытывать эмоции и выражать их;

4. Объясните себе, желательно вслух или, излагая мысли на бумаге, в чем суть ваших претензий к этому человеку. Почему он вам неприятен? Почему вам неприятно качество, которое он проявляет? Почему вы решили, что нельзя проявлять такое качество или быть таким человеком? Когда вы поняли это? Как вы узнали, что плохо быть таким человеком? Это связано с теми нормами и правилами, которые приняты в вашей семье или вы решили это на основе своего опыта?

5. Осознайте, что бы вы хотели от этого человека. Как бы вы хотели поступить с ним? Можете ли вы это себе позволить? Если нет, то почему, что вам мешает?

Иногда человек может раздражать до такой степени, что хочется причинить ему физический вред или уничтожить. Это может сильно пугать, вызывать чувства стыда или вины и мешать адекватно разбираться с ситуацией. Здесь важно помнить, что такие желания обычно вызваны не реальной потребностью уничтожить или испортить здоровье, а просто не способностью выразить сильные чувства к этому человеку или не способностью на какие-то ответные действия. Пункты 3 и 5 помогают снять напряжение, восстановить контакт с собой, своими чувствами и побуждениями.

Проговорите вслух, обращаясь к неприятному человеку: «Я на тебя гневаюсь/обижаюсь/… Иногда я испытываю к тебе такое сильное чувство…, что хочу тебя… Это вызвано… На самом деле я хочу… Когда тебя не будет в моей жизни, я смогу…»

6. Найдите отстраненную позицию, из которой вы можете смотреть на неприятного человека и себя одинаково бесстрастно.

Вы можете сделать это одним из следующих способов:

а) найдите в комнате место, которое будет вашим, и положите туда какую-либо вещь, символизирующую вас. Затем найдите место, которое будет принадлежать неприятному человеку, и тоже положите туда какую-либо вещь. Затем найдите третье место, которое будет принадлежать совершенно постороннему человеку или какому-либо мудрому человеку, реальной или мифической фигуре, которая сможет рассмотреть беспристрастно вашу ситуацию. Сядьте по очереди сначала на место неприятного человека, затем на свое место, а затем пересядьте на третье;

б) почувствуйте свою глубинную сущность, не важно, что это для вас означает. С каким местом на земле оно у вас ассоциируется? Это может быть и воображаемое, не существующее место. Перенеситесь туда в своем воображении, почувствуйте себя там. Чувствуйте силу этого места. Теперь из этого места взгляните на неприятного человека и себя.

7. Сделайте упражнение на овладение силой неприятного человека, выделенное курсивом в тексте, и попробуйте понять, какой ваш поступок, какая ваша реакция во взаимодействии с таким человеком, были бы наиболее правильными, уместными, адекватными его поведению. Попробуйте так и поступить. опубликовано econet

Автор Султанова Елена

Иллюстрации Gabriel Isac

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