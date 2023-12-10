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Как новогодняя мелочь может принести достаток в дом

Источник: zen.yandex.ru 10 декабря 2023 6760
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Сейчас деньги становятся невидимыми и неосязаемыми, виртуальными. Они вроде бы есть, хотя хотелось бы больше, конечно. Но их вроде бы нет - как предмета, как вещи. Мы живем во время великих перемен. Ведь с самого начала деньги были предметом: ракушками, серебряными палочками, золотыми кружочками, даже деревянные деньги были, а еще - бумажные... А сейчас деньги на карте, на счету, - их не пощупать, не понюхать, не услышать, не посмотреть на них, не полюбоваться, даже на зуб и на вкус не попробовать золотую монету... К нашим физическим чувствам деньги теперь имеют мало отношения, они стали абстрактными, символическими...

Как новогодняя мелочь может принести достаток в дом

Что делать, если денег мало, совсем мало? Как оживить "программу денег", чтобы заставить мозг, так сказать, устремиться на поиски своего Эльдорадо, на поиски путей заработка и приумножения средств? Ну вот как перед мордочкой ослика привязывали морковку, чтобы он за ней бежал и вез тележку, был такой способ раньше заставить упрямого ослика работать. Морковка была настоящая, понимаете? Вкусная, видимая, сладкая морковка. Воодушевляющие речи о том, что за хорошо проделанную работу ослик получит много моркови, не дали бы результата. Даже если бы самый лучший мотиватор и бизнес-тренер обещал бы мешки с морковью - потом. В награду. А одна-единственная жалкая морковка, настоящая, заставляла упрямого ослика бежать. Вот и мозг иногда - упрямый ослик.

Если денег мало - Поможет техника с монетками накануне Нового года 

Денег мало, но мелочь-то хотя бы есть? Вот начните собирать мелочь. Это очень просто: старайтесь за новогодние покупки рассчитываться наличными. А сдачу собирайте, вот и все. Дня за два можно набрать пригоршню монеток в виде сдачи за приятные покупки. Лучше за приятные: за еду, за подарки, за украшения для дома... Нужно немного монеток, желательно, чтобы были десятирублевые, желтенькие.

Если они немного потускнели, вы их потрите и почистите слегка, пусть засияют и засверкают! И другие монетки тоже можно протереть. Когда вы это делаете, работает осязание, правильно? А еще вы смотрите на монетки, работает зрительный анализатор. И от монеток чуть-чуть пахнет металлом, когда их чистишь, если у вас тонкое обоняние, вы это почувствуете. На вкус пробовать не стоит, конечно. Но во рту может появиться едва ощутимый привкус металла, если вы впечатлительный и эмоциональный человек. Его тоже надо постараться "прочувствовать", осознать...

Лучше всего психотехнику с монетками делать накануне Нового года. Ее когда угодно можно делать, но новогодняя ночь особенная, мы подсознательно настроены на волшебство и чудо, как в детстве. Поэтому в трезвом совершенно виде, - деньги не любят опьянения, они любят трезвую голову и счет, - нужно сесть со своей мелочью и проделать все, что написано выше. Почистить, протереть, полюбоваться, пересчитать с точностью до копейки.

А теперь нужно сделать "звон монет", - о, сколько метафор есть на этот счет! Звонкая монета - так деньги когда-то и называли. И нужно сделать вот что: взять стеклянный сосуд с широким горлышком, но не слишком широким, не большую вазу и не салатник. Кувшинчик, бутылка фигурная, изящная вазочка вполне подойдут для вашего дела. Надо, чтобы монетка легко проходила в горлышко сосуда, но все же он не был "распахнутым", горлышко должно быть уже основания, форма бутылки оптимальна. А теперь надо денежки по одной бросать осторожно в сосуд. Они будут звенеть тихонько. В комнате должно быть тихо, ничто пусть не отвлекает вас от вашего занятия.

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Как новогодняя мелочь может принести достаток в дом

Всю накопленную мелочь, пригоршню примерно, надо бросить по одной монетке в емкость. Бутылка или кувшинчик должны, по возможности, быть прозрачными, вам нужно услаждать не только слух, но и зрение. Видеть деньги. И мысленно надо сосредоточиться на процессе, углубиться в него. Работают все ваши чувства, а вы про себя говорите: я хочу умножения достатка и увеличения дохода. Деньги мне приятны. Пусть их становится больше! Можете и от себя добавить что-то, главное - четко формулировать мысль.

Это займет немного времени, бросание денег в бутылочку или в графинчик. Теперь запечатайте его и спрячьте до следующего Нового года или другого значимого дня, - который наступит через год. В шкаф уберите, на балкон, - куда хотите. И забудьте. Пусть себе стоит. Это не магия, конечно. Это морковка, которую ослику и показали, и дали понюхать, и даже лизнуть... Это опредмечивание желаемого, вот что это такое. Во времена невидимых и неосязаемых денег очень важно оживить древние архетипы. Они-то не изменились пока и еще долго не изменятся...

Вот такой простой и занятный способ можно применить в новогоднюю ночь или в любое важное для вас время - для увеличения достатка. И для стимуляции подсознания. Мозг - он умный. Он начнет придумывать способы, которые смогут принести вам больше денег, хотя сначала вы не будете это даже осознавать. Но интуиция улучшится, появится больше смелости, возрастет внимание, - вы будете видеть больше шансов, больше возможностей. И эмоции будут ярче, а эмоции дают ресурс, силы для достижения задуманного.

Так что попробуйте включить все свои чувства и создать свой маленький клад, свое личное сокровище, казну. Даже если у вас всего лишь пригоршня мелочи. Закапывать деньги и ждать, что вырастет денежное дерево, как наивный Буратино, не надо. А вот осознанно провести такой психологический ритуал вполне даже можно. Он работает. Исподволь, незаметно, но приносит свои плоды...опубликовано econet

Анна Кирьянова

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Источник: https://econet.by/

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