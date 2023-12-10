Как новогодняя мелочь может принести достаток в дом

Сейчас деньги становятся невидимыми и неосязаемыми, виртуальными. Они вроде бы есть, хотя хотелось бы больше, конечно. Но их вроде бы нет - как предмета, как вещи. Мы живем во время великих перемен. Ведь с самого начала деньги были предметом: ракушками, серебряными палочками, золотыми кружочками, даже деревянные деньги были, а еще - бумажные... А сейчас деньги на карте, на счету, - их не пощупать, не понюхать, не услышать, не посмотреть на них, не полюбоваться, даже на зуб и на вкус не попробовать золотую монету... К нашим физическим чувствам деньги теперь имеют мало отношения, они стали абстрактными, символическими...

Что делать, если денег мало, совсем мало? Как оживить "программу денег", чтобы заставить мозг, так сказать, устремиться на поиски своего Эльдорадо, на поиски путей заработка и приумножения средств? Ну вот как перед мордочкой ослика привязывали морковку, чтобы он за ней бежал и вез тележку, был такой способ раньше заставить упрямого ослика работать. Морковка была настоящая, понимаете? Вкусная, видимая, сладкая морковка. Воодушевляющие речи о том, что за хорошо проделанную работу ослик получит много моркови, не дали бы результата. Даже если бы самый лучший мотиватор и бизнес-тренер обещал бы мешки с морковью - потом. В награду. А одна-единственная жалкая морковка, настоящая, заставляла упрямого ослика бежать. Вот и мозг иногда - упрямый ослик.

Если денег мало - Поможет техника с монетками накануне Нового года

Денег мало, но мелочь-то хотя бы есть? Вот начните собирать мелочь. Это очень просто: старайтесь за новогодние покупки рассчитываться наличными. А сдачу собирайте, вот и все. Дня за два можно набрать пригоршню монеток в виде сдачи за приятные покупки. Лучше за приятные: за еду, за подарки, за украшения для дома... Нужно немного монеток, желательно, чтобы были десятирублевые, желтенькие.

Если они немного потускнели, вы их потрите и почистите слегка, пусть засияют и засверкают! И другие монетки тоже можно протереть. Когда вы это делаете, работает осязание, правильно? А еще вы смотрите на монетки, работает зрительный анализатор. И от монеток чуть-чуть пахнет металлом, когда их чистишь, если у вас тонкое обоняние, вы это почувствуете. На вкус пробовать не стоит, конечно. Но во рту может появиться едва ощутимый привкус металла, если вы впечатлительный и эмоциональный человек. Его тоже надо постараться "прочувствовать", осознать...

Лучше всего психотехнику с монетками делать накануне Нового года. Ее когда угодно можно делать, но новогодняя ночь особенная, мы подсознательно настроены на волшебство и чудо, как в детстве. Поэтому в трезвом совершенно виде, - деньги не любят опьянения, они любят трезвую голову и счет, - нужно сесть со своей мелочью и проделать все, что написано выше. Почистить, протереть, полюбоваться, пересчитать с точностью до копейки.

А теперь нужно сделать "звон монет", - о, сколько метафор есть на этот счет! Звонкая монета - так деньги когда-то и называли. И нужно сделать вот что: взять стеклянный сосуд с широким горлышком, но не слишком широким, не большую вазу и не салатник. Кувшинчик, бутылка фигурная, изящная вазочка вполне подойдут для вашего дела. Надо, чтобы монетка легко проходила в горлышко сосуда, но все же он не был "распахнутым", горлышко должно быть уже основания, форма бутылки оптимальна. А теперь надо денежки по одной бросать осторожно в сосуд. Они будут звенеть тихонько. В комнате должно быть тихо, ничто пусть не отвлекает вас от вашего занятия.

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Всю накопленную мелочь, пригоршню примерно, надо бросить по одной монетке в емкость. Бутылка или кувшинчик должны, по возможности, быть прозрачными, вам нужно услаждать не только слух, но и зрение. Видеть деньги. И мысленно надо сосредоточиться на процессе, углубиться в него. Работают все ваши чувства, а вы про себя говорите: я хочу умножения достатка и увеличения дохода. Деньги мне приятны. Пусть их становится больше! Можете и от себя добавить что-то, главное - четко формулировать мысль.

Это займет немного времени, бросание денег в бутылочку или в графинчик. Теперь запечатайте его и спрячьте до следующего Нового года или другого значимого дня, - который наступит через год. В шкаф уберите, на балкон, - куда хотите. И забудьте. Пусть себе стоит. Это не магия, конечно. Это морковка, которую ослику и показали, и дали понюхать, и даже лизнуть... Это опредмечивание желаемого, вот что это такое. Во времена невидимых и неосязаемых денег очень важно оживить древние архетипы. Они-то не изменились пока и еще долго не изменятся...

Вот такой простой и занятный способ можно применить в новогоднюю ночь или в любое важное для вас время - для увеличения достатка. И для стимуляции подсознания. Мозг - он умный. Он начнет придумывать способы, которые смогут принести вам больше денег, хотя сначала вы не будете это даже осознавать. Но интуиция улучшится, появится больше смелости, возрастет внимание, - вы будете видеть больше шансов, больше возможностей. И эмоции будут ярче, а эмоции дают ресурс, силы для достижения задуманного.

Так что попробуйте включить все свои чувства и создать свой маленький клад, свое личное сокровище, казну. Даже если у вас всего лишь пригоршня мелочи. Закапывать деньги и ждать, что вырастет денежное дерево, как наивный Буратино, не надо. А вот осознанно провести такой психологический ритуал вполне даже можно. Он работает. Исподволь, незаметно, но приносит свои плоды...опубликовано econet

Анна Кирьянова

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