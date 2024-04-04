Как не впадать в зависимость от отношений

Чтобы не впадать в зависимость от отношений, женщине важно обладать набором определенных качеств и умений. Она должна чувствовать себя независимой, самодостаточной и гармоничной. Никто не сможет дать женщине то, что она сама в себе будет воспитывать и развивать.

Недавно мне написали сообщение с просьбой прояснить, что я имею в виду в статье «От чего зависит успешность в отношениях» под словами, что для того, чтобы женщина не залипала в отношениях и мужчине, ей важно «качать себя изнутри». Я написала ответ, но он получился таким объемным, что из этого вышла данная статья, в которой я выразила свои взгляды на вопрос женской «прокачки». Это небольшой срез, и на самом деле параметров больше, но об этом я еще буду писать.

Чтобы женщина не терялась в отношениях

Термин «качаться» сейчас активно используется в разных метафоричных контекстах, связанных с развитием себя, относительно большого количества навыков и умений, которые есть у нас.

Я начну с того, что «качаться» (в контексте способности не становиться зависимой от мужчины) – это значит научиться давать себе все то, что женщина хочет получить от мужчины. Чем меньше она может дать себе, тем больше она просит от него и тем более зависимой она становится.

Моя такая картинка, что разные сферы нашей жизни имеют разный вкус и несут разные «полезные вещества». То есть, метафорично, важно, чтобы весь набор микроэлементов был полным. У женщины есть огромный соблазн попытаться получить все витамины из отношений с мужчиной, но поскольку он все равно всего не закроет, то они начинают думать, что это все потому что он мало дает и начинают требовать от него больше. Но он реально никогда не сможет заменить своей даже самой сильной любовью вкус социального признания, вкус женской дружбы или вкус успеха. И поэтому женщине важно, чтобы все эти вкусы присутствовали в ее жизни.

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Итак, для женской прокачки важно

Женщине очень важно уметь самой зарабатывать деньги.

То есть если женщина не умеет зарабатывать деньги, то она будет очень сильно хотеть найти себе мужчину, который возьмет все материальные заботы на себя. Соответственно, она будет более уязвимой в случае каких-то сложностей в отношениях. Она может начать наступать себе на горло, потому что будет понимать, что если она с ним поругается и они расстанутся, то она останется без денег. Многие женщины хотят жить по патриархальной системе, где мужчина полностью их обеспечивает, а они только воспитывают детей. Но в этом случае все равно она получается сильно зависимой. Не всегда мужчина только из-за детей будет содержать женщину. Как бы этого ей не хотелось.

Поэтому первым качеством для прокачки я считаю именно способность себя содержать. Пусть не баловать, но хотя бы чувствовать себя устойчиво в случае чего.

Хотя я вообще считаю, что уметь зарабатывать это крайне важное качество для любого человека. Потому что это следствие внутренней силы.

Женщине важно заниматься деятельностью, которая ей нравится.

То есть чтобы она не просто тянула лямку на ненавистной работе. Если ее работа сильно напрягает и вообще не приносит никаких эмоций, то она будет стремиться добрать положительных переживаний от мужчины. Она будет находить в нем и свободные уши, чтобы пожаловаться, как на работе скучно, грустно, все дибилы, как она страдает от безделья и все такое. Поэтому хорошо бы, чтобы женщина нашла для себя ту работу, что будет ее радовать, вдохновлять и мотивировать. Это не обязательно что-нибудь мега-творческое. Просто это должно быть то, что дает ей силы и уверенность в себе. Что она хороший и востребованный специалист. Потому что когда она будет получать удовольствие от успехов на работе, она будет меньше требовать любви и внимания от мужчины. Ей и самой надо будет пространство для себя, для проживания этого. Или вместо того чтобы плакать о грустной жизни она будет делиться с ним радостью. Что все же лучше, чем жаловаться.

Безусловно, важно, чтобы в жизни женщины присутствовали друзья и подруги.

Потому что хоть и говорят, что муж должен быть лучшим другом, в реальности это не всегда возможно. У женщин свои темы для общения, у них свои приколы и потребности. И опять же мужчины не сможет никогда закрыть все эти женские штучки, как бы сильно он не любил и как бы много не давал внимания. Условно говоря, с ним сложно посплетничать или обсудить новый маникюр так, чтобы он не просто кивал головой, а реально был в диалоге и восторженно давал обратную связь. А женщины, у которых нет подруг, пытаются сделать своего мужчину ответственным за все ее веселье, они просят его внимания и времени, без него им нечем себя занять – и это прямой путь в зависимость.

Я бы сделала обязательным наличие психолога или какой-либо развивающей практики.

Потому что как ни крути, а тараканов у каждой женщины в голове куча (впрочем, как и у мужчины). Тут и завышенные ожидания, и претензии, и надежды на принца, и эгоцентризм «мне все должны ведь я – богиня», и страхи, и обиды, и много чего, что ослабляет женщину.

Мужчина — это фигура, рядом с которой вылезут все наши травмы, болезненные места, ограничения (которые сформировались в детстве, потому что это прообраз первых эмоциональных материнских отношений, а также образ, которому присваивается роль отца, что он накормит и напоит), и поэтому женщине важно с этим разбираться. Потому что иначе все отношения будут катиться по какому-то одному и тому же сценарию. Опять же психолог-психотерапевт поможет проработать травму брошенного (если такая есть). А именно этот страх остаться одному очень часто и приводит женщину к цеплянию за мужчину даже если он вообще ужасно с ней обращается.

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Очень важно женщине все-таки следить за собой в плане своего образа и внешнего вида.

Чем хуже женщина выглядит, тем сложнее ей быть привлекательной для мужчин. И тем ценнее и важнее становится тот один, кто уже ее выбрал. И она прилипает к тому, кто рядом, лишь бы не встречаться со стрессом поиска новых партнеров и переживания ужаса отвержения, когда тебя не выбирают. Если женщина понимает, что она привлекательная, у нее не будет страха, что кроме этого одного мужчины ее никто не выберет. Она будет получать внимание и признание со стороны, это будет и ее подпитывать, и мужчина будет видеть, что его женщина другими тоже ценится. А чем ценней женщина в глазах других мужчин, тем меньше хочется ее терять. Но и женщина будет чувствовать себя опорнее.

Женщины, особенно постарше, забрасывают себя до неузнаваемости, а потом сетуют, что мужчина-козел бросил ее ради другой, красивой, молодой. И вместо того, чтобы принять факт, что лучше быть все-таки в хорошей форме, чем в нехорошей, они обижаются на то, что их не любят.

Но образ — это не значит обязательно одержимость модой и красотой. Это и уметь очаровывать, быть яркой и энергичной, уметь привлечь внимание. То есть это не только про физическую красоту, но и про внутреннюю силу.

И еще сюда можно добавить много всего, типа хобби, увлечений, и всего, что будет заполнять эмоциональную сферу женщины.

То есть очень важно, чтобы женщина находила в своей жизни много разных источников эмоций, которые дают ей удовольствие помимо мужской любви.

Потому что любовь не вечна, даже если она взаимная, и накала страсти долго быть не может. А если женщина хочет питаться только «бабочками в животе», то она через какое-то время окажется в яме. Ей будет не хватать накала, она будет требовать его от мужчины, мужчина будет закрываться, она будет получать еще меньше, еще больше будет злиться, еще больше требовать и т.д. И это сделает ее еще сильнее зависимой. Потому что там, где она могла бы найти себе радость в чем-то другом, она видит лишь один выход – мужчина.

Женщине важно уметь жить одной.

Для зависимых людей одиночество невыносимо. Оно сразу запускает целую цепь очень неприятных эмоций, которые женщина боится переживать и поэтому чтобы их заглушить, она бежит хоть в какие отношения, лишь бы к кому-то прилепиться и не испытывать этого ужаса. Но опорность нельзя приобрести, находясь в слиянии.

То есть если женщина никогда не была одна, ей в принципе невозможно представить, что жить одной — это не страшно и вполне возможно. И поэтому она не столько хочет быть именно с конкретным мужчиной, сколько не хочет оставаться наедине с собой. Плюс опять же добавляются страхи, что она страшная, скучная, неинтересная, недостойная, что ее никто не выберет, и поэтому лучше тут, чем быть выброшенной на помойку. Если женщина умеет жить одна, то она способна перенести это время и способна выбрать своего партнера. Того, кого она посчитает достойным, а не того, кто просто будет скрашивать ее пустоту.

Есть женщины, которые используют мужчин как объект. Например, она не может одна ходить в ресторан, ей там одной страшно, стыдно, грустно и т.д. Поэтому она просит его быть просто фигурой рядом. И он ей нужен для этого, а не для отношений. Но если она не осознает такой свой страх, то ей кажется, что без мужчины она не выживет. А если бы ей не было страшно, то она была бы более свободной и менее зависимой.

Женщине важно четко понимать свои границы и уметь говорить «Нет».

Границы обычно как раз и проявляются в отношениях. Когда женщина живет одна, она не всегда понимает, как с ней можно поступать, где у нее слабые места, что она допускает в общении, а где ей уже становится некомфортно. То есть отношения в этом смысле — это всегда полигон для тренировки и осознания себя.

Неумение говорить «Нет» как раз и исходит часто из того, что женщина боится, что мужчина от нее уйдет или что-то о ней плохое подумает, или что-то еще такое будет. И здесь важным является способность справляться с тем страхом, который возникает в первый момент. Но способность справляться сама по себе никогда не возникает, она приходит потом, как иммунитет. То есть сначала делать страшно, а потом привыкаешь. И в этом смысле отношения помогают простроить себя изнутри. Но я понимаю, что это еще одна отдельная тема, думаю, что я ее попробую в отдельную статью оформить. А именно «Как отношения помогают нам «прокачиваться».

И очень важно работать над своей независимой самооценкой.

Женщины очень часто оценивают себя так, как их оценивают мужчины. У них нет понимания, какие они, что они собой представляют. Нет какого-то стабильного ощущения, что она – Ок, даже если мужчина не влюбился в нее. И поэтому у нее всегда качели, что она — красавица, то — уродина. И как только такая девушка встречает мужчину, который начинает ей говорить, что она — красавица, она подсаживается именно на то, что рядом с ним она чувствует себя супер. И потом ей расставаться не хочется не столько с мужчиной, сколько с тем ощущением, что наконец-то она почувствовала себя королевой. Таким образом она питается за счет мужчины.

А если вдруг он перестает ее питать, она начинает бежать за ним и просить все больше и больше его слов признания. И чем дольше она бежит за этими словами, тем больше она становится зависимой именно от этого мужчины. Ведь в эту погоню уже столько сил было вложено, что надо хоть эти затраты отбить. А если мужчина не ведется на угрозы, то она эти затраты не возмещает и пытается все больше, и таким образом получается замкнутый круг. И женщина вместо того, чтобы отойти от мужчины и начать жить своей жизнью, делает его ответственным за свое самоощущение. Хотя это все-таки ее личная задача. И поэтому чем стабильнее она будет в своей самооценке, тем проще ей будет не впадать в зависимость от мужчины.

Итого.

Я описала какие-то базовые вещи, которые я считаю обязательными для всех женщин. Понятно дело, что мнение субъективное, но из наблюдений и опыта считаю, что это то, что дает женщине определенную стабильность и опорность в отношениях, а также является хорошим «противоядием» от крайне зависимых отношений.опубликовано econet

Автор Мария Жиган

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