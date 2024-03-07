Как не срываться на ребенке

При сильном перенапряжении или усталости всего один неправильный поступок или каприз ребенка приводят к нервному срыву родителей. Для взрослого человека ситуация незначительная, быстро забывается в череде ежедневных проблем. Но для детей гневные крики могут стать основой для психологической травмы, зародить страхи и комплексы.
Терпение родителей имеет определенный предел. Многие дети имеют привычку испытывать его частыми истериками без причины, непослушанием или отказами от полезного завтрака. Даже терпеливая и любящая мама может сорваться на ребенка, сказать несколько лишних слов, нанести малышу сильнейшую обиду
Усталость и личные проблемы подтачивают изнутри, приводят к нервному срыву. Рано или поздно хорошие родители сталкиваются с ощущением злости в адрес любимого малыша. Психологи считают это естественным результатом переутомления, перегрузки на работе или частых ночных подъемов к детской кроватке. Но специалисты предлагают взрослым учиться контролировать ситуацию и гнев.
Часто нервный срыв на фоне сильной злости имеет разрушительную силу. Детская психика устроена феноменально: до 6−7 лет малыш не может испытывать две эмоции и чувства одновременно. Поэтому когда мама сильно кричит, он продолжает искренне ее любить, но не понимает, как правильно выйти из ситуации.
Психологи выделяют несколько признаков нервного срыва:
Если часто срываться на ребенке, у малыша возникает стойкая взаимосвязь между любовью и криками. Он понимает, что любимый человек может ругаться и проявлять гнев. Со временем он повторяет ситуацию в отношениях с противоположным полом, выражает агрессию к собственным детям и партнерам.
Если ситуация произошла, вы чувствуете вину и хотите правильно решить проблему, запомните несколько простых советов от психологов:
Интересный способ разрядить ситуацию – поиграть в игру «плохой или хороший». Если вы сорвались на ребенке, успокойтесь, и произнесите «Это была плохая и вредная мама, а теперь я покажу тебе добрую». В спокойном тоне объясните проблему и причину срыва, обязательно закончите разговор теплыми объятиями и поцелуями.
Интенсивный ритм жизни, эмоциональные перегрузки на работе и в семье неминуемо приводят к нервным срывам. Настроение мамы сказывается на отношениях в семье. Чтобы не срываться на детях, попробуйте следующее:
Психологи заметили, что нервные срывы на детей чаще возникают у матери, которая недовольна работой, личной жизнью, финансовым статусом. Занимайтесь решением собственных проблем, развивайтесь и работайте над собой. Счастливая и довольная жизнью женщина будет излучать позитивную энергию, перестанет срываться и проявлять гнев. опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Бывает по-разному, сейчас сын в школу пошел, пока домашнее задание выучишь, бывает, что и на крик срываюсь. И тут больше причина не в том, что не понимает, а в том, что не хочет. Так я эваларовский глицин форте стала принимать. Он снимает нервозность, улучшает мозговую активность. На сайте фитомаркет.ру покупаю. Я более уверенная в себе, высыпаюсь хорошо и стараюсь спокойнее объяснить важность учебы и достучатся до его сознания.Ответить
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