Как не превратить черный день в чёрную полосу

Случаются такие дни, когда всё идет не так. Кажется, что неприятности будто сыпятся на вас из рога изобилия. Как остановить негативные события и происшествия? Психологи советуют применять эти два правила, и тогда неприятности отступят.
Как себя вести, чтобы пережить плохой день? С минимальными потерями пережить плохой день? Мы по наитию и по первым неприятным событиям понимаем: вот он, черный день! Сегодня хорошего ждать не приходится! Вражеский обстрел начался. Есть две правильные стратегии, которые вам помогут этот день пережить.
Если есть возможность, вернитесь домой и побудьте дома. Хотя и дома всякие события случиться могут: банковский счёт неожиданно заблокируют, мошенники начнут звонить, бытовая техника сломается, компьютер зависнет и соседи сверху зальют вашу квартиру.
Или можно упасть на кухне. Порезаться. Поссориться с близкими. Так что дома полегче, но полностью прекратить череду плохих событий не получится.
Если нет возможности остаться дома, под покровительством своих домашних богов, лавров и пенатов, как римляне считали, тогда пусть все идёт своим чередом. Если необходимо ехать куда-то - поезжайте. Необходимо идти и работать - работайте. Но делайте все в обычном режиме.
Старайтесь имитировать обычный нормальный день. Всякие новшества и рискованные дела отложите. Обычный процесс, ничего нового и лишнего.
Это снизит риск. Но все равно неприятности будут происходить. И тогда применяем второе правило:
Сломалось что-то - постарайтесь скорее починить. Заболело - запишитесь к врачу. Или примите лекарство, если нет врача. Подозрительный звонок раздался - прекращаем разговор и узнаем, не мошенники ли это. Машину стукнули - скорее договаривайтесь о ремонте…
Мы отстреливаемся от врага, выпутываемся из силков и заделываем пробоины в нашем судне. Вычерпываем воду, вот что мы делаем. Опускать руки или впадать в панику нельзя!
И в конце концов нападение кончится, атака захлебнётся. Мы выйдем победителями из плохого дня. Да ещё получим полезный опыт.
Чёрные дни бывают у всех без исключения. Но если вести себя правильно, чёрный день не превратится в чёрную долгую полосу неприятностей.опубликовано econet
Автор Анна Кирьянова
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