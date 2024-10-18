Как не превратить черный день в чёрную полосу

Случаются такие дни, когда всё идет не так. Кажется, что неприятности будто сыпятся на вас из рога изобилия. Как остановить негативные события и происшествия? Психологи советуют применять эти два правила, и тогда неприятности отступят.

Как себя вести, чтобы пережить плохой день? С минимальными потерями пережить плохой день? Мы по наитию и по первым неприятным событиям понимаем: вот он, черный день! Сегодня хорошего ждать не приходится! Вражеский обстрел начался. Есть две правильные стратегии, которые вам помогут этот день пережить.

Две стратегии, которые помогут пережить трудный день

Если есть возможность, вернитесь домой и побудьте дома. Хотя и дома всякие события случиться могут: банковский счёт неожиданно заблокируют, мошенники начнут звонить, бытовая техника сломается, компьютер зависнет и соседи сверху зальют вашу квартиру.

Или можно упасть на кухне. Порезаться. Поссориться с близкими. Так что дома полегче, но полностью прекратить череду плохих событий не получится.

Если нет возможности остаться дома, под покровительством своих домашних богов, лавров и пенатов, как римляне считали, тогда пусть все идёт своим чередом. Если необходимо ехать куда-то - поезжайте. Необходимо идти и работать - работайте. Но делайте все в обычном режиме.

Старайтесь имитировать обычный нормальный день. Всякие новшества и рискованные дела отложите. Обычный процесс, ничего нового и лишнего.

Это снизит риск. Но все равно неприятности будут происходить. И тогда применяем второе правило:

не даём неприятностям накапливаться. По мере поступления проблем решаем их. Ни в коем случае не опускайте руки.

Сломалось что-то - постарайтесь скорее починить. Заболело - запишитесь к врачу. Или примите лекарство, если нет врача. Подозрительный звонок раздался - прекращаем разговор и узнаем, не мошенники ли это. Машину стукнули - скорее договаривайтесь о ремонте…

Мы отстреливаемся от врага, выпутываемся из силков и заделываем пробоины в нашем судне. Вычерпываем воду, вот что мы делаем. Опускать руки или впадать в панику нельзя!

И в конце концов нападение кончится, атака захлебнётся. Мы выйдем победителями из плохого дня. Да ещё получим полезный опыт.

Чёрные дни бывают у всех без исключения. Но если вести себя правильно, чёрный день не превратится в чёрную долгую полосу неприятностей.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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