Как НЕ ошибаться в отношениях? Универсальные правила для мужчин и женщин

Как избежать бессмысленных и беспощадных мук сердца?Советы врача-психотерапевта Андрея Курпатова помогут мужчинам и женщинам лучше понять друг друга и сохранить отношения.

Наша жизнь — это игра мужчин с женщинами и женщин с мужчинами. Вы только представьте себе на секун­дочку, что эволюция пошла по другому пути, что мы, как и амебы, размножаемся делением, никаких полов у нас нету, а на вершине эволюционной иерар­хии царит абсолютное половое, точнее — бесполое — единообразие... Представили? Что от нашей с вами жизни в этом случае останется? Будут ли в таком обществе существовать культура, наука, искусство? Станут ли в нем люди работать, а главное — чего ради, собственно, они будут это делать? Нет, дорогие мои, такое общество невозможно в принципе!

Как избегать конфликтов в отношениях?

Только для женщин

Только для мужчин

«Половой вопрос» — это, как оказывается, самый важный, самый насущный, самый серьезный вопрос для всей нашей жизни в целом. И до тех пор пока он не решен (а он, заявляю это официально, даже и не поставлен пока должным образом), наше существование обречено на бесконечные, бессмысленные и беспощадные муки сердца.

Только для женщин

1) Мужчины в принципе не одинаковы.

Просто биологические различия между муж­чинами в сред­нем значительно вы­ше, чем различия ме­жду женщинами. Поэтому неправильно го­ворить и думать, что все мужчины такие-то или такие-то. Не все. Однако для женского пола эволюция при­гото­вила другую штуку: она наказала женщине защищать стабильность, а потому женщины тяготеют к обобщениям зачастую не­оправданным.

2) В результате мо­жет произойти сле­ду­ющее: вам попадется мужчина, который во­все не такой, как все, а вы, будучи настро­ен­ными тенденциозно, этого не заметите.

В результате можно про­пустить очень достойный экземпляр. Ко­роче говоря, приглядывай­тесь к мужчинам, это может быть не только интересно, но и полезно.

3) Вы принимаете решение, ориентируясь на свое ощущение ситуации.

Вам может казаться, что вы рассуждаете, хотя в дейст­вительности вы понимаете. Рассуждать о чем-то и идти таким путем к выводу — это одно, а понимать что-то — это другое.

4) После того как вам то или иное стало понятно, вы не утруждаете себя тем, чтобы обосновать свои положения, ведь «все так очевидно».

Поэтому мужчинам, с которыми вы обсуждаете ту или иную проблему, ваши обоснования обо­снованиями не покажутся и вас просто проигнорируют.

5) Для того чтобы избежать конфликта, для того чтобы ваша точка зрения была выслушана, вам необходимо проделать некоторую работу.

В целом зада­чи просты. Сначала вы­слушайте мужчину, узнайте, какими аргументами и доводами он пользуется. После этого подумайте, как ваше понимание си­туации согласуется с этими муж­скими до­во­­дами и аргументами. Далее ос­тается только одно: изложить свое понимание вопроса в той системе «умоисчислений», которой поль­зуется данный конкретный мужчина. Понимаю, что муторно, но зато эффективно...

Только для мужчин

1) Если вам что-то не нравится в сво­их избранницах, не спешите винить их.

Поскольку женщина всегда подстраивается под предлагаемые ей обстоятельства, то, что вы видите в ней, — в значительной мере ре­зультат ваших собственных деяний. Одна и та же женщина в «разных руках» ощу­щает и ведет себя совершенно по-разному.

2) Поэтому если вы сможете изменить свою политику в отношении женщины, обстоятельства ее жизни, то изменится и сама женщина; если же вы этого не делаете, то, возможно, вас эта ситуация устраивает, а потому не стоит и сокруша­ться. В любом случае состояние жен­щи­ны, поведение женщины — это индикатор, свидетельст­вующий о состоянии и поведении мужчины.

3) Вам может каза­ть­ся, что женщина не права, но почему она думает так, как она ду­мает?

Почему возни­кли разногласия? Вы, принимая какое-то ре­ше­ние, руко­вод­ст­­во­вались своими представлениями, своими вы­кладками и умо­за­ключениями, но все это — представления абстрактного харак­тера (во­об­ще говоря, все представления всегда абстрактного характера).

4) А возражения жен­щины основаны на том, что она иначе ви­дит эту ситуацию, и чаще всего она, в этом своем восприятии си­туации, учитывает такие жизненные мо­мен­ты, которые невозможно форма­ли­зовать и которые вы не замечаете по той простой причине, что они не учитываются вашей системой умо­исчисления.

5) Женщина значительно ближе вас к жизни, к ее реалиям, иногда эти реалии кажутся мелкими, незначительными, бессмысленными, со­кращаемыми, однако это «кажется» может стоить вам очень дорого, поэтому слушайте женщину. Да­же если она не права сейчас, через полгода, через год, а возможно, только через десять лет окажется, что она была права, причем более чем...

(Отрывок из книги "Мужчина и Женщина: универсальные правила")опубликовано econet

Автор Андрей Курпатов

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet