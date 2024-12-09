Как найти и удержать счастье: 5 подсказок

Многие люди не знают, что такое счастье, потому что путают с этим понятием совсем другие вещи. Они стремятся ко всему показному, гонятся за успехом и социальным статусом. Но счастье не может быть целью. Счастье - это путь.

Давно уже ни для кого не секрет, что качество наших мыслей влияет на качество нашей жизни. Справедлива эта истина и в деле «поиска» счастья, процессом которого охвачена большая часть человечества. В этой статье мы поговорим о том, когда «приходит» счастье, как его найти и удержать.

Когда «приходит» счастье. Как его найти и как удержать. 5 хороших подсказок

Почему-то в нашей культуре принято считать, что счастье «придет» только после того, как будет выполнено какое-либо условие.

Рискну предположить, что вы не раз слышали (или даже сами порой говорили) следующие фразы — с выдвижением жёсткого «условия» для обретения счастья:

«Когда я найду свою вторую половинку, я окажусь на седьмом небе от счастья».

«Я буду счастлив, если смогу заработать миллион долларов».

«Чтобы получилась счастливая семейная пара, муж должен быть глухим, а жена слепой» — так гласит французская пословица.

Но так ли это на самом деле?

Предлагаю нам вместе выяснить, где «прячется» счастье и как его гарантированно найти.

1. Культ бесконечной «погони за счастьем»

Сегодня принято выставлять своё счастье напоказ, нарочито демонстративно и даже эпатажно.

Не просто им наслаждаться.

Нет, им нужно гордиться, им нужно хвастаться!

«Гонка за счастьем» приобрела особенно широкий масштаб после буйного расцвета соц.сетей — которые заполонили тщательно отретушированные фотографии из путешествий, пока что ещё несъеденной еды, трофеев из очередного шопинга и т.п. атрибутов «красивой жизни».

Проблема состоит в том, что в этой гонке нет «победителей», есть только «проигравшие».

Ибо всегда найдется тот, кто разместит более «крутую» фотографию, нежели ваша.

2. Счастье не может быть ЦЕЛЬЮ

Еще одна часто произносимая всеми нами фраза: «Я просто хочу быть счастливой/ым».

Говоря это, мы совершенно упускаем из виду, что счастье — это не цель, это образ жизни.

Недаром народная мудрость утверждает, что «К счастью нет пути. Счастье — это и есть путь».

3. Нас зомбируют «счастьем»

Именно на этом зиждется успех рекламы.

В каждом рекламном сообщении ловко спрятан коварно-ложный посыл: «Ваша жизнь станет намного лучше, когда вы воспользуетесь нашим продуктом или услугой».

Но мы то с вами знаем, что «К счастью нет пути, счастье — это путь».

4. Всё в жизни — это бонус

Счастье (а также деньги, достаток и многие другие столь нужные нам вещи) приходит к нам как результат хорошо сделанной нами работы.

Если вы будете стремиться стать лучшим в своем деле, то вы никогда ни в чем не будете нуждаться.

Особенно «много» у вас будет счастья в том случае, если вы будете зарабатывать себе на жизнь любимым делом (т.е. тем, которое вам по душе, которое по призванию, а не по приказанию или из-за необходимости зарабатывать себе на кусок хлеба с маслом и черной икрой).

5. Каждую минуту проживайте с удовольствием

Когда вы гуляете, работаете, обедаете, разговариваете, отдыхаете и т.д. — старайтесь делать это с удовольствием.

Чтобы обрести счастье, никуда не нужно торопиться.

Ведь вы уже там, где «живёт» счастье.опубликовано econet

Автор Евстегнеев Александр

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