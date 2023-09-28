Как научиться говорить НЕТ: 5 шагов к тому, чтобы с вашим мнением считались

«Я не могу сказать «нет», «Меня все время используют», «Я боюсь обидеть другого человека своим отказом» — эти фразы я часто слышу от своих клиенток на консультациях и тренингах. Каковы причины неумения женщины постоять за себя? Как с эти справиться, и что конкретно делать?

«Да» и «Нет» — эти слова всегда присутствуют в жизни женщины, обозначая границы, показывая, что она позволяет с собой делать окружающим, а что – нет. Легко ли вам защитить свою территорию? Проверьте себя!

С мужчиной – насколько он прислушивается к вашему мнению, слышит ли он ваши просьбы, можете ли вы легко сказать, что вам не нравится в ваших отношениях, в том числе в сексе? С ребенком – легко ли вы устанавливаете запреты, границы «можно» и «нельзя»? На работе – соответствует ли зарплата, которую вы получаете, вашим знаниям, или вы часто «взваливаете» на себя чужую работу, который год стесняетесь попросить прибавку?

С родственниками, подругами – легко ли у вас взять деньги в долг, приехать погостить на денек-месяц другой?

Как так происходит, что другие всегда оказываются на первом месте?

Если на большинство вопросов вы отвечаете согласием, то вы легко прячетесь за чужими интересами.



Причина №1 – детский опыт. Если, будучи ребенком, вы привыкли к тому, что «сначала нужно думать о других и только потом о себе»; если к вам без стука входили в вашу комнату (или у вас вообще ее не было), — то вы усвоили, что у близких людей все общее, нет своего и чужого. И поэтому трудно сказать «нет» не потому, что вы не знаете, как это делать, а в первую очередь, оттого, что вы не доверяете своим желаниям и уж, тем более, не делаете их приоритетом.

Причина №2 – стремление быть «хорошей» в глазах других. Как выглядят женщины, которые сначала думают о других и только потом – о себе? Милыми, доброжелательными, бесконфликтными. Именно они – идеальные жены и мамы, незаменимые сотрудницы и лучшие подруги. В эту ловушку попадают женщины, которые живут с постоянной оглядкой на других – «а что люди скажут». Став взрослыми, они продолжают быть «хорошими девочками», которым так хочется получить «пятерку» в отношениях с детьми, мужчинами, на работе, что они легко жертвуют собой.



Причина №3 – страх ответной реакции. Многие женщины не могут отказать другому человеку именно потому, что очень сильно боятся его обидеть, вызвать агрессию, а также потерять отношения, привычное внимание и расположение.



Если вы хотите научиться отстаивать свою территорию, прежде всего, определите для себя, кому вы так боитесь показать свое настоящее мнение? Мужчине, ребенку, начальнику, подруге, родственникам?



Важный шаг – освобождение от роли «хорошей девочки». Возможно, к этому привыкли и вы, и ваше окружение. Ответьте себе на вопрос, чего вы лишитесь, если скажете «нет»? Что самое страшное произойдет, если вы наконец-то решитесь проявить себя настоящую? Сознательно дайте волю вашему страху, попробуйте увидеть, насколько он реален, или это просто ваши фантазии.

5 шагов к тому, чтобы отвоевать свою территорию

1. Для того, чтобы с вашим мнением считались, начните сами его учитывать. Прежде чем принимать какое-либо решение, прислушивайтесь к себе: что вам действительно подходит, а что – нет. Только, когда вы сами начнете ставить себя на первое место, проблема сказать «нет» решится очень легко.



2. Помните о своих достоинствах, а главное, о том, что ваши потребности, желания, интересы равнозначны желаниям других людей. Вы, так же, как и они имеете право хотеть и получать желаемое.



3. Учитесь разделять ответственность – не спешите на помощь, пока вас об этом не просят, а если и просят, не стесняйтесь взять паузу, чтобы почувствовать, насколько вы готовы участвовать в решении чужих проблем, отказываетесь ли вы при этом от своего чего-то важного.



4. Заканчивайте вредные отношения, в которых ваши близкие, знакомые наверняка используют вас для решения своих личных проблем, и при этом, им все время мало. Дистанцируйтесь от психологических вампиров и вскоре вы увидите, насколько легко вам стало общаться.



5. Отказывая кому-либо в просьбе, используйте «Я-сообщения». Такие слова как «мне важно…», «я ценю наши отношения, и при этом я не готова выполнить твою просьбу…» воспринимаются собеседником намного легче, чем сухое «нет», а главное, показывают ему, что у вас тоже есть свои желания и приоритеты.



Смелость сказать «нет» — это не столько навык, сколько определенная позиция в общении. Порой мы прячемся за уступчивостью вместо того, чтобы рискнуть показать себя настоящую. Не «хорошую девочку», а живую женщину со своими желаниями и интересами, которые вполне могут быть неподходящими для других.

Если вам важно сохранить отношения с людьми, которые вас окружают, проявите искренность – в общении с ними кроме «да» начните использовать и «нет». Ваша способность отстоять свою территорию, конечно, поначалу удивит, а возможно, и расстроит окружающих – ведь многие привыкли решать свои проблемы за ваш счет. Оставьте это беспокойство им. А сами – разрешите себе быть просто живой, настоящей, а не только «хорошей».

Помните, что, сказав другим «нет», вы одновременно говорите «да» себе, своим желаниям, ценностям, а также новым отношениям, где каждый отвечает сам за себя.



Если вы хотите научиться говорить «Нет», предлагаю посмотреть мое новое видео и выполнить практическое упражнение, которое я в нем предлагаю.опубликовано econet

Автор Динара Таирова

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