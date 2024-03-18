Как научиться быть "в потоке"

Есть незаметные вещи, которые отнимают нашу энергию. Например, обдумывание одних и тех же назойливых мыслей, сдерживание эмоций, стремление всё держать под контролем. Наша жизь устроена как поток. И можно двигаться "против течения", прилигая массу усилилий, или, наоборот, вместе с жизненным потоком.

Вся наша усталость и утечка энергии заключается в том, что большинство дел мы совершаем через усилие. Наше спасение - Закон наименьшего усилия, который с виду кажется сложным, но по сути очень даже прост. Обычно на любое действие мы осуществляем ряд усилий мыслей, настроения, состояния и эмоций (смотря чем заняты и что делаем). Нам надо настроиться, надо поймать необходимый момент, подождать совпадения с погодой, свериться по часам и т.д.

Делай меньше, а совершай больше: как зазря не тратить силы и энергию, используя закон Вселенной

Это очень похоже на то, как если бы мы постоянно плыли против течения, хотя можно спокойно плыть по нему и приплыть к морю, а не в тупик.

Когда человек осознает, что именно сопротивление внутреннее мешает ему с легкостью что-то делать, сразу же начинаются чудеса и тут же подключается та самая прекрасная созидательная энергия.

Вселенная создала жизнь, которая устроена, как поток. Когда ты начинаешь карабкаться против потока, то только тратишь силы и нервы свои. А когда ты подключаешься к потоку и начинаешь действовать не через усилие, а через желание, то есть не преследуя выгоду, а через любовь к тому, что собираешься сделать, - тогда твоя энергия приумножается.

Вспомни, когда ты делаешь то, что нравится, - ведь часами же не устаешь и в конце ощущаешь приятную усталость и удовлетворение. В этот момент ты был в потоке и не сопротивлялся.

То есть, ты не должен ничего делать из усилия, забирая У СИЛ ресурс и энергию. Тебе необходимо научиться ощущать поток жизни и действовать через совершения, то есть совершать что-то с любовью и для себя.

Если простым языком: ты даришь свою энергию на совершение действия из любви к жизни и себе, а Вселенная тебе в ответ дарит новых сил и энергии, чтобы тебе хватало и дальше двигаться вперёд.

Таким образом, ты переформатируешь свои мысли и создашь новые нейронные цепочки. Уже не так будешь хмуриться, и не таким серым будет казаться мир.

Естественно, с потолка такой закон не заработает. К нему нужно быть готовым и иметь взрослую позицию.

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Нужные навыки для того, чтобы Закон работал

А именно:

Прекрати тратить энергию на обмусоливание мыслей по тысячи раз. Возможно, это сделать или решить сейчас – делай и решай. А нет такой возможности – не тратить килотонны энергии на пустое.

Возможно, это сделать или решить сейчас – делай и решай. А нет такой возможности – не тратить килотонны энергии на пустое. Разрешай себе выражать эмоции, а не копить внутри. Невыраженные эмоции тянут столько сил и энергии, что мама дорогая. Ты живой человек и имеешь право и плакать, и смеяться, и не быть всегда радостным, и иметь свою точку зрения.

Невыраженные эмоции тянут столько сил и энергии, что мама дорогая. Ты живой человек и имеешь право и плакать, и смеяться, и не быть всегда радостным, и иметь свою точку зрения. Не посвящай себя жизни других, их спасению, их обустройству в жизни и облегчению их жизненного пути. Собой занимайся. Они и без тебя справятся.

Собой занимайся. Они и без тебя справятся. Не трать себя на споры и доказательства, конфликты и выяснения отношений.

Заканчивай вся и всё контролировать . Отстань от всех. Об этом я писала. Это лучший подарок, поверь.

. Отстань от всех. Об этом я писала. Это лучший подарок, поверь. Прими и подружись со страхами. Это не страхи, а твои придумки будущих ситуаций с провальным итогом. Но этого ничего нет на самом деле. Зато есть утечка энергии.

Это не страхи, а твои придумки будущих ситуаций с провальным итогом. Но этого ничего нет на самом деле. Зато есть утечка энергии. Если ты что-то делаешь, а оно не получается и высасывает соки – бросай с чистой совестью. Бесцельная трата энергии в пустоту.

Научись:

Принимать: себя, положение вещей, других людей, обстоятельства . Всё такое, каким должно быть. А ты не творец, ты отличный замечательный человек и не более того.

. Всё такое, каким должно быть. А ты не творец, ты отличный замечательный человек и не более того. Нести ответственность за себя и свои действия . Ты совершаешь действия в данной конкретной ситуации и нет никакого смысла через триста лет сидеть и анализировать, как надо было сделать на самом деле. Никак не надо было. Ты уже сделал всё так, как должно быть.

. Ты совершаешь действия в данной конкретной ситуации и нет никакого смысла через триста лет сидеть и анализировать, как надо было сделать на самом деле. Никак не надо было. Ты уже сделал всё так, как должно быть. Будь открытым человеком. Распахни себя и свои мысли, свою душу и сердце навстречу тому, что с радостью тебе готова подарить Вселенная. Не привязывайся к одному мнению или точке зрения, учись гибкости ума.

Распахни себя и свои мысли, свою душу и сердце навстречу тому, что с радостью тебе готова подарить Вселенная. Не привязывайся к одному мнению или точке зрения, учись гибкости ума. А ещё не надо сразу отказываться от предложений, если поступил сигнал, что это тебе не нравится или не подходит. Обычно это наш мозг так делает, чтобы сохранить тебя в зоне комфорта. Принимай предложения, сразу не давай отпор, а походи и подумай, послушай себя, послушай, что там страхи верещат на задней полке. И только потом принимай решение.

Пользуясь всеми этими нехитрыми и очень полезными навыками, ты сможешь освободить мысли, ты станешь легче жить и тебе не придётся заставлять себя ничего делать.

Ты прекратишь делать ненужные дела (привет маслу масляному).Ты станешь совершать, то есть именно ты будешь вершителем своей судьбы и жизни, счастья и всего происходящего.

Добавляй в каждое дело свою любовь (туда пару капелек, сюда) и осознание, что тебе это нужно и принесёт пользу!

Просто попробуй!опубликовано econet

Автор Просто Лю

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