Как научиться быть "в потоке"

Есть незаметные вещи, которые отнимают нашу энергию. Например, обдумывание одних и тех же назойливых мыслей, сдерживание эмоций, стремление всё держать под контролем. Наша жизь устроена как поток. И можно двигаться "против течения", прилигая массу усилилий, или, наоборот, вместе с жизненным потоком.
Вся наша усталость и утечка энергии заключается в том, что большинство дел мы совершаем через усилие. Наше спасение - Закон наименьшего усилия, который с виду кажется сложным, но по сути очень даже прост. Обычно на любое действие мы осуществляем ряд усилий мыслей, настроения, состояния и эмоций (смотря чем заняты и что делаем). Нам надо настроиться, надо поймать необходимый момент, подождать совпадения с погодой, свериться по часам и т.д.
Это очень похоже на то, как если бы мы постоянно плыли против течения, хотя можно спокойно плыть по нему и приплыть к морю, а не в тупик.
Когда человек осознает, что именно сопротивление внутреннее мешает ему с легкостью что-то делать, сразу же начинаются чудеса и тут же подключается та самая прекрасная созидательная энергия.
Вселенная создала жизнь, которая устроена, как поток. Когда ты начинаешь карабкаться против потока, то только тратишь силы и нервы свои. А когда ты подключаешься к потоку и начинаешь действовать не через усилие, а через желание, то есть не преследуя выгоду, а через любовь к тому, что собираешься сделать, - тогда твоя энергия приумножается.
Вспомни, когда ты делаешь то, что нравится, - ведь часами же не устаешь и в конце ощущаешь приятную усталость и удовлетворение. В этот момент ты был в потоке и не сопротивлялся.
То есть, ты не должен ничего делать из усилия, забирая У СИЛ ресурс и энергию. Тебе необходимо научиться ощущать поток жизни и действовать через совершения, то есть совершать что-то с любовью и для себя.
Если простым языком: ты даришь свою энергию на совершение действия из любви к жизни и себе, а Вселенная тебе в ответ дарит новых сил и энергии, чтобы тебе хватало и дальше двигаться вперёд.
Таким образом, ты переформатируешь свои мысли и создашь новые нейронные цепочки. Уже не так будешь хмуриться, и не таким серым будет казаться мир.
Естественно, с потолка такой закон не заработает. К нему нужно быть готовым и иметь взрослую позицию.
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Пользуясь всеми этими нехитрыми и очень полезными навыками, ты сможешь освободить мысли, ты станешь легче жить и тебе не придётся заставлять себя ничего делать.
Ты прекратишь делать ненужные дела (привет маслу масляному).Ты станешь совершать, то есть именно ты будешь вершителем своей судьбы и жизни, счастья и всего происходящего.
Добавляй в каждое дело свою любовь (туда пару капелек, сюда) и осознание, что тебе это нужно и принесёт пользу!
Просто попробуй!опубликовано econet
Автор Просто Лю
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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