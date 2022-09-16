Как научить ребенка заводить друзей и хранить дружбу

Считается, что детям заводить дружбу очень просто. "Давай играть вместе!" Бывает, этого достаточно, чтобы завязались прочные и долговременные дружеские отношения. А если ребенок застенчив? Если у него недостаточно развиты коммуникативные навыки? Взрослые в таком случае могут помочь.

Дружба в детстве — казалось бы, что может быть проще? Спросил «как тебя зовут», узнал, что живете в одном доме, поделился печеньем — и все, вы товарищи навек. Почему далеко не у всех детей отношения складываются вот так запросто и что делать родителям, если их беспокоят социальные контакты ребенка (или их отсутствие), рассказывает детский психолог Мэдлин Левин в книге «Самое ценное», которая готовится к выходу в издательстве «Манн, Иванов и Фербер».

Отец для ребенка - это фактор развития коммуникативных навыков

Публикуем фрагмент о том, почему папы для детей — это самый мощный фактор развития коммуникативных навыков, чем отличается дружба между девочками и мальчиками и почему нельзя запрещать ребенку общаться с друзьями, даже если они похожи на малолетних преступников.

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Первые дружеские отношения

Друзья в дошкольных учреждениях обычно появляются в силу географической близости, по инициативе родителей или случайно. Друг — это ребенок, живущий по соседству, сын или дочь вашей подруги, если они близки по возрасту, родственник или просто ребенок, оказавшийся на игровой площадке в одно с вами время.

Завязать дружеские отношения довольно легко: «Хочешь поиграть?» Некоторые из них длятся потом долго, но большинство забываются, и дети практически не сожалеют о них.

Эти первые дружеские отношения — тренировочная площадка для сотрудничества и общения, потому что любой, кто наблюдал, как трехлетка колотит своего «друга» по голове совочком, выталкивает его из очереди на горку или засовывает любимую игрушку в штаны, знает, что дошкольникам предстоит пройти долгий путь, прежде чем они научатся строить внимательные отношения взаимной поддержки, которые мы обычно называем дружбой.

Это необходимый начальный этап, потому что, приходя в школу, дети приступают к одной из самых важных миссий не только среднего детского возраста, но и всей жизни — учатся строить и поддерживать отношения.

Дети постарше проводят в школе менее половины времени бодрствования, а большую часть оставшихся часов посвящают развитию личных качеств и социальных навыков, необходимых, чтобы стать интересным, надежным, преданным и отзывчивым другом.

Когда девочек этого возраста спрашивают, почему они выбрали конкретную подругу, многие отвечают: «Она меня понимает по-настоящему». Взгляните, насколько сложна ситуация, отраженная в заурядном на первый взгляд диалоге между двумя десятилетними девочками.

Стелла: У меня проблемы с почерком, и дети в классе дразнят меня из-за этого.

Елена: Я слышала, что они говорили. Мне кажется, они вели себя очень плохо. Я знаю, что ты чувствуешь. У меня проблемы с орфографией, и родители хотят, чтобы я ее подтянула.

Стелла: Не могла бы ты мне помочь? Ненавижу, когда меня дразнят, и знаю, что у тебя очень хороший почерк.

Елена: Конечно. Ты хочешь сделать это на перемене?

Стелла: Спасибо. Это было бы здорово. Ты настоящая подруга!

Елена: ЛП?

Стелла: ЛП!

Мы наблюдаем здесь развитие эмоционального интеллекта — умения распознавать эмоции, понимать их и управлять ими. У детей младшего возраста эмоции просто есть; Стелла и Елена используют их, чтобы решить проблему и укрепить дружбу.

Стелла осознает и может выразить свое внутреннее состояние (расстройство) несравнимо лучше, чем маленький ребенок с его ограниченным набором способов проявления этой эмоции: нытьем, отстраненностью или истерикой. Кроме того, она достаточно проницательна, чтобы сообразить, к кому из друзей обратиться за помощью, чтобы справиться со своими чувствами.

Беспокойство Елены о реакции родителей показывает: она знает, что чувствуют другие. Она способна сопереживать подруге и принимать ее проблему близко к сердцу. Елена любезно предлагает свои время и навыки, потому что знает, что у Стеллы есть возможность оказать ответную услугу. Отчасти наши дети развивают чувство собственного «я», глядя на то, что мир отражает для них как в зеркале.

Стелла и Елена заканчивают диалог аббревиатурой ЛП — чем-то вроде шифра, скрепляющего их близость. Глубина чувств между этими девочками ощутима, они действительно «понимают» друг друга, и в результате настроение Стеллы значительно улучшается.

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Дружба девочек характеризуется эмоциональным раскрытием и отзывчивостью, однако для дружбы мальчиков типичен физический контакт. Они толкаются, хватают друг друга, устраивают потасовки и часто ведут себя друг с другом как медвежата.

У мальчиков и девочек есть строгие правила насчет примирения с врагом и практически нет смешанных игр. Непонятно, у детей какого пола больше табу, но очевидно, что мальчики считают девочек непонятными и опасными, и наоборот.

Этот мораторий, по-видимому, помогает как мальчикам, так и девочкам формировать свою идентичность без лишних непонятностей, поскольку они окружены почти исключительно детьми того же пола.

Хотя у мальчиков и девочек в начальной школе часто очень разные способы общения, все они тяготеют к тем, кто похож на них. Способные ученики, как правило, объединяются с такими же, равно как спортивные, социально развитые или дети с особыми интересами (например, к музыке, играм на свежем воздухе, видеоиграм).

Объединяет детей и этническая принадлежность. Это период времени, когда все, кто «как я», гораздо привлекательнее тех, кто «не как я». В этом возрасте достаточно сложно выяснить, кто ты такой, не принимая во внимание черты характера, которым еще предстоит проявиться.

Возможно, мы желали бы, чтобы у наших детей был более широкий круг общения или интересов, но лучше всего предлагать им что-то новое, а не принуждать. Дайте им время постепенно познавать разные стороны своей личности.

Типичные вопросы родителей о дружбе в начальной школе

«Моя десятилетняя дочь все свое время проводит с одной подружкой. Она, конечно, замечательная девочка, но они просто неразлучны. Каждую свободную минуту они проводят вместе и ночуют друг у друга дома по выходным. Я волнуюсь, что она упускает возможность узнать, как общаться с более широкой группой детей. Следует ли мне беспокоиться?»

Пожалуй, нет. Период интенсивных отношений с одним другом — обычное дело. Одни дети по природе очень общительны. Другие вполне довольствуются одним или двумя друзьями, и если вы не наблюдаете других симптомов вроде депрессии или социофобии, то вам не нужно беспокоиться об этом типе отношений. Такие дружеские связи с совместимым по характеру ребенком дают поддержку и много чудесных моментов. Иногда они длятся всю жизнь.

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«Мой девятилетний сын ужасно застенчив. У него есть несколько друзей, но только потому, что они сами инициировали общение. Мне кажется, он ни разу ни с кем не подружился по собственной инициативе. Что мне сделать, чтобы помочь ему стать более общительным?»

Застенчивость — во многом следствие темперамента. Некоторые дети просто «медленно раскачиваются». Они редко проявляют инициативу (если вообще проявляют) и в новых социальных ситуациях ведут себя сдержанно, пока немного не расслабятся.

Общительному родителю это может быть особенно тяжело видеть. Однако, если застенчивость вашего сына не вредит ему, вероятно, это вам нужно приспособиться к такому стеснительному ребенку. Поскольку вы говорите, что у него есть друзья, вряд ли есть повод для беспокойства.

Застенчивых детей нужно очень осторожно направлять в новых ситуациях. Возможно, вашему сыну будет полезно, если вы поговорите о новой ситуации (скажем, о предстоящем празднике в честь дня рождения) или отрепетируете, что он мог бы сказать другому ребенку на вечеринке.опубликовано econet.ru

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