Как научить детей сопереживанию

Психологи считают, что каждый ребенок проходит этапы становления характера, когда ему трудно проявлять сочувствие, доброту, сопереживание. Почему так происходит и как помочь ребенку научиться состраданию?
Чувство эмпатии – осознанного сопереживания эмоциональному состоянию другого человека. Есть различные формы эмпатии, и все они важны для нормальной социальной жизни.
Это спонтанная реакция, которую ребенок имеет от рождения. Он улыбается в ответ на улыбку, протягивает ладошки, когда к нему тянутся и делает губки «сковородничком», если слышит плач. К подростковому возрасту, многие сознательно отключают эту способность.
Почему так происходит:
Истоки буллинга и проблемной дружбы, свойственной для подростков, скрываются в расстройстве самовосприятия, когда дети легко оправдывают свои поступки и пренебрегают чувствами других людей. Они еще не могут оценить последствия своих поступков, когда обижать слабых, показывать свое превосходство, приносит удовлетворение и повышение статуса среди сверстников. Ребенок сосредоточен на себе самом и чем труднее у него обстоятельства, тем больше он игнорирует чувства обижаемого человека. И такому виду эмпатии вполне возможно научиться.
Способность осознанно войти во внутренний мир другого человека, узнать его мотивации, цели, точку зрения, называют когнитивной эмпатией. Это помогает понять его и облегчает взаимодействие. И такому виду вполне возможно научиться.
Как гласит старинная английская пословица: «Не воспитывайте ваших детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя!» Поэтому, перед тем, как начать в очередной раз отчитывать своего ребенка, присмотритесь к себе – а вы сами проявляете сочувствие к окружающим? И могли бы вы проявить больше эмпатии?
Это означает:
Эмпатией не является:
Нужно учиться формировать чувствительность, но не примером, который показывают в сериалах, а собственным, родительским. Они должны видеть его в поступках взрослых, которых уважают. Этому нужно учить с самого раннего возраста, и не прекращать это делать с взрослением. Следует постепенно приучать детей думать о чувствах животных, персонажей мультфильмов, людей, оказавшихся в различных ситуациях.
Предпочтение нужно отдавать художественным произведениям, которые будут не только развлекать, но и учить детей вставать на чужое место, понимать другую точку зрения.
Виртуальное общение отдаляет детей от собственных чувств и мыслей. Постарайтесь ограничить использование соцсетей и дать больше живого взаимодействия. Лучшим средством для этого станут совместные путешествия. Причем, следует предпочесть не отдых в дорогом отеле, а поход или поездку, где ребенок встретится с другими людьми, узнает, как и чем они живут, поймет, что мир гораздо больше и шире, чем он сам.
Развить эмпатию помогут добрые дела, знакомство с инвалидами, помощь нуждающимся людям. Кроме этого, добрые поступки и помощь делать приятно. Это поднимает самоуважение, заставляет расставлять правильные приоритеты, осознавать, что страх оставаться недостаточно хорошим не имеет такого большого значения. опубликовано econet
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