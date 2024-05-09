Как наша речь сообщает о болезни

Немецкий психотерапевт Носсрат Пезешкиан сделал интересное открытие. Он обнаружил, а потом научился обезвреживать слова, программирующие болезни тела. Со временем Пезешкиан убедительно доказал, что эти разрушительные слова присутствуют в лексиконе всех людей.

Слова — это одежда наших мыслей, и энергия слов имеет еще более плотную структуру, и эта энергия в разы быстрее (по сравнению с энергией мысли) формирует материю. Доказательств этому приведено уже достаточно много. И появилось еще одно, настолько серьезное, что безоговорочно признано открытием, способным исцелять самые опасные болезни.

Разрушительные слова в лексиконе всех людей

Это открытие сделал немецкий психотерапевт Носсрат Пезешкиан. Он обнаружил, а потом научился обезвреживать, слова, программирующие болезни тела. Со временем Пезешкиан убедительно доказал, что эти разрушительные слова присутствуют в лексиконе всех людей.

Понимаете? Нет ни одного человека, кто бы уберегся от слов, которые:

программируют болезни,

материализуют их в теле,

ни в какую не позволяют их исцелить.

Эти слова доктор Пезешкиан объединил в название «органическая речь» — это слова и выражения, напрямую влияющие на физиологические органы человека. Вам отлично известны эти слова и выражения. Это по-настоящему опасная и разрушительная энергия, которая способна подорвать даже самое крепкое здоровье, будь оно хоть трижды богатырским.

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Обратите внимание на то, насколько виртуозно замаскированы слова-разрушители. Сразу не верится, что такие безобидные на вид слова могут так сильно вредить.

Вот смотрите:

лопнуло мое терпение,

я уже голову сломал,

что-то меня гложет,

всю плешь мне проели,

сидит у меня в почках (что-то, кто-то),

мне перекрыли кислород,

не перевариваю (что-то или кого-то),

все соки из меня выжали,

много крови мне попортили,

чихать я хотел,

надоело до тошноты,

просто ножом по сердцу,

меня уже колотит (трясет),

всю шею отсидели,

сыт по горло,

с души воротит,

загоняли меня до смерти,

побывай в моей шкуре,

давят на меня,

найти бы отдушину.

Ну и так далее. Правда же, отличная маскировка? Нам кажется, что мы употребляем емкие метафоры, а на самом деле отдаем своему телу такие четкие команды, что тело их даже и не смеет не выполнить, вот и выполняет.

…Свои выводы по влиянию органической речи на здоровье человека доктор Пезешкиан опубликовал не так давно, но эти выводы уже успели проверить.

Особенно тщательно изучали вопрос: органическая речь создает болезнь или сообщает о ней? Оказалось, что именно создает.

Другими словами, было предположение, что слова-разрушители появляются в речи человека после возникновения болезни — мол, так бессознательное, которое управляет всеми физиологическими процессами, сигнализирует о сбоях. Однако, нет, не подтвердилось предположение.

И теперь можно убежденно говорить, что картина такая: сначала человек включает слова-разрушители в свою активную речь (закладывает программу конкретной болезни), и только потом возникает болезнь. И не какая-нибудь болезнь, а точно та, которая была заявлена.

И вот еще что важно: создав болезнь, слова-разрушители еще более укореняются в активной речи, и совсем не для того, чтобы о болезни сообщать (сигнализировать).

Задача слов-разрушителей совсем другая — поддержать болезнь, дать ей возможность «жить и процветать». Это понятно: органическая речь — это самостоятельная психическая программа, и у нее вполне обоснованная миссия: поддерживать то, что создано.

Ниже приведены обобщенные данные подробных исследований речи многих тысяч пациентов. Конечно, набор слов по болезням значительно богаче, чем в приведенном списке, но если вы зададитесь целью установить в собственной речи слова, которые разрушают ваше здоровье, то приведенные иллюстрации помогут вам в этой работе. И будьте уверены: как только вы обнаружите в своем обиходе слова-разрушители, ваша речь от них быстро очистится.

И механизм тут простой и понятный: обнаружен — значит разоблачен. Разоблачен — значит обезоружен. Надо ли говорить, что когда уходят слова-разрушители, то уходят и болезни?

Это масштабно доказал метод доктора Пезешкиана.

Эти слова и выражения создают и поддерживают болезнь:

Надоело до тошноты, сыт по горло, с души воротит — Нервная анорексия

Взвалить груз забот. Нести свой крест. Проблемы, которые сидят на шее — Остеохондроз

Что-то гложет, отравлять жизнь, сам себе не принадлежу, надоело все до смерти — Рак

Заниматься самоедством, язвительно, что-то (или кого-то) не переваривать — Язва

Что-то сидит в почках, моча в голову ударила, нет сил, смертельно устал — Урологические заболевания

Найти отдушину, дать волю своему гневу, перекрыть кислород, чихать на кого-то - Бронхиальная астма и гипервентиляционный синдром

Высасывать кровь, выжимать соки, это вошло в мою плоть и кровь — Заболевания крови

Принимать близко к сердцу, сердце разрывается, удар в самое сердце — Инфаркт миокарда

Он и не чешется, не хотел бы оказаться в его шкуре, легкоранимый, тонкокожий -Заболевания кожи и аллергия

Ломать голову, рисковать головой, еще головой побейся, сплошная головная боль - Мигрень, метеозавизимость

Хромать на обе ноги, неустойчивый, шаткий, непроходимый — Хронические судороги, подагра

Выпускать пар, лопнуло терпение, поддавать жару, подстегивать — Гипертония

Едкий, мне горько, желчный, чтобы жизнь медом не казалась, никакой радости - Заболевания печени и желчного пузыря, а также ожирение

Глаза бы не видели, страшно смотреть, смотря зачем, свет не мил, непроглядный - Заболевания глаз

Не хочу этого слышать, не говори, замолчи, заткнись, шумно, грохочет — Снижение слуха, глухота

Колотит, трясет, бесит, претит, не морочьте (мрак), лопнуло мое терпение — Депрессия

Важно!

Нет никакой разницы в том, к кому или чему применяются эти и подобные слова и выражения. Сам факт их присутствия в активной речи закладывает, а потом поддерживает программу болезни.

Предлагаем вам понаблюдать за речью. Нет, не за своей — это без специальной подготовки может оказаться невозможным. Попрактикуйтесь — понаблюдайте за тем, каяие слова-разрушители присутствуют в речи ваших близких. Только избегайте «проповедовать».

Будьте, пожалуйста, деликатны: людей, и особенно близких, ранят поучения и наставления. Просто поделитесь информацией. Например, дайте почитать эту статью и предоставьте вашим близким возможность сделать самостоятельные выводы. И принять самостоятельные решения. И помните: индивидуальная речь — это то, во что категорически нельзя грубо вмешиваться!опубликовано econet

Иллюстрации Igor Morski

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