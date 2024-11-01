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Как мы выбираем недоступных партнеров

Источник: b17.ru 01 ноября 2024 7076
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Сердцу, как известно, не прикажешь. Но, почему-то, у одних отношения складываются нормально и счастливо, а другие норовят влюбиться безответно. А потом мучиться. Или получать от отсутстсвия взаимности своего рода удовольствие?

Как мы выбираем недоступных партнеров

Безответная любовь – опыт, знакомый, думаю, каждому. Часто это обязательный юношеский опыт, но не только. Если он повторяется в течение жизни, можно задуматься о том, зачем он нужен и как мы раз от раза проворачиваем эту схему: влюбиться в заведомо «дохлый  номер», как так получается, что я узнаю его из тысячи – именно его, который к отношениям категорически не способен и хронически не готов.

Влюбиться не в того человека

Здесь я предположила несколько вариантов.

1. «Ба! Знакомые все лица»

Когда в семье царит эмоциональная холодность, когда родители запрещают детям выражать чувства, – этот сценарий становится образцом и шаблоном под грифом «Вот так устроены семья и отношения»: я просто не представляю, как может быть иначе. Из всего многообразия людей выбираю тех, кто неуловимо (а иногда вполне отчетливо) похож на взрослых в моей родительской семье, – людей холодных, дистантных, отстраненных эмоционально или физически (всегда в разъездах, постоянно на работе).

Как мы выбираем недоступных партнеров

 2. «Мне не больно, мне не страшно»

Односторонняя влюбленность позволяет прожить мощные эмоциональные и эротические драйвы как бы в демо-режиме, в фантазиях: без риска потерять обретенное, оказаться в реальных отношениях с их ответственностью и последствиями: беременностью, детьми, обязательствами, компромиссами…

 3. «Не виноватая я»

Когда я не готова к реальным отношениям, или не хочу их, или хочу отношений, не одобряемых кем-то авторитетным (например, однополых), но в то же время не готова это признавать, заявить об этом  (например, своим старшим родственникам, которые оказывают давление в репродуктивных и брачных темах), то возникает этакий креативный вариант, когда я вроде как подчиняюсь предписанию, но на отвяжись: я бы, дескать, и рада замуж и детей, но вот не складывается, и мужик не тот пошел…

4. «Вызов принят!»

Это вариант, тесно связанный с первым: когда я неосознанно стремлюсь переиграть знакомый сценарий. Когда отстраненность, недоступность, холодность другого воспринимается как вызов и когда кажется: вот еще немного, и я найду ключ к его загадочной душе, растоплю его замороженное прошлыми страданиями сердце. Уж я-то смогу!..

А вы как думаете – почему, зачем и как еще мы выбираем заведомо проигрышные варианты для построения отношений?опубликовано econet

Автор Ирина Ребрушкина 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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психология Ребрушкина Ирина отношения партнер любовь

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