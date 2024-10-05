Как мы незаметно отравляем близость и убиваем отношения

Иногда важные люди отдаляются. А мы отдаляемся от них. Это может происходить резко или постепенно. Но это всегда сопровождается болью. Ведь важный же человек... И мы можем долго ломать себе голову: что же происходит? Почему? Что я сделал не так?

И тут есть два варианта: один - о том, что есть какое-то несовпадение, которое мы бессильны устранить. Я хорошая, он хороший. Но мы очень-очень разные и точек соприкосновения настолько мало, что невозможно обнаружить интерес к отличиям. И это, наверное, про бессилие в отношениях.

Как разрушить отношения

Второй вариант - о том, что я могу что-то такое делать в отношениях, чем-то отравлять их. Не питать, не удобрять - как цветы или деревья, а наоборот, каждый день травить. И я могу совсем не замечать этого, и потом, когда отношения разрушаются, я удивляюсь: как же так? Ведь было все хорошо!

Стадии развития отношений

Любые отношения имеют стадии развития. Первая стадия - это этап слияния, когда есть «мы» и «нам хорошо вместе». Как в песне: «Я - это ты, ты - это я. И ничего не надо нам». Это один из самых приятных периодов, многим очень хорошо в нем, и хочется, чтоб он длился вечно. Основана эта стадия во многом на чувстве новизны, которое мы испытываем, узнавая партнера, а особенно - узнавая о том, что есть похожего в нас и о том, что может восхищать, приводить в восторг (например, партнер обладает характеристиками, которые мы бы хотели иметь себе).

Но эта стадия всегда проходит. Раньше или позже, несколько месяцев или лет - а потом наступает стадия дифференциации. То есть, когда мы замечаем, что мы разные, и есть места столкновения интересов. Именно на этой стадии многие пары расходятся, некоторые хотят вернуть то, что было, и идут на прием к психотерапевту. Иногда партнерам удается пройти эту стадию самостоятельно, то есть, смочь договориться об интересах, сохранив уважение к личному пространству каждого (перейти в стадию автономии, а потом - интеграции). Иногда - чтобы достичь такого результата, необходима профессиональная помощь.

Я хочу объяснить, как же в этом месте выхода из слияния, когда интересы начинают явно отличаться и оба партнера стремятся к большей свободе, отношения начинают портиться. Именно на стадии дифференциации мы можем начать отравлять их, сами этого не замечая.

Как мы отравляем отношения

Многие люди где-то бессознательно мечтают о том, чтобы их партнеры были как они - думали, как они, делали, как они, и тогда можно будет бесконечно испытывать это сладостное ощущение «я - не один!». С другой стороны, они также бессознательно мечтают, чтобы партнер отличался от них - и отличался так, чтобы только приятно удивляться, восхищаться и радоваться.

Обычно «уйти в слияние» и не выходить из него стремятся те, кто вырос в таких «конфлюэнтных» семьях, где культивировались схожести, и опасно было иметь автономию и отличия. Если кто-то отличается и имеет свои потребности, необходимо его всеми силами затащить "назад".

Как только я замечаю, что другой мыслит и делает не так, как я, и хочет чего-то совсем другого - я могу бессознательно применять различные манипуляции, чтобы - минуя его свободу воли - заставить его быть, как я и делать то, что нравится мне.

Как это выглядит?

1. Я начинаю критиковать партнера. «Зачем тебе это нужно?», «Ты какой-то глупый, если так хочешь поступить». Я использую вопросы или интерпретации, которые будут нести характер оценивания или обесценивания мыслей-чувств-действий партнера, а также сомнения в их целесообразности.

2. Я начинаю демонстрировать партнеру свою обиду. Я ухожу из контакта - замолкаю, перестаю объясняться и присутствовать рядом. Немой укор. Я даю партнеру определенное послание: если хочешь вернуть меня в контакт - сделай то, что я хочу, и будь таким, как я хочу.

3. Я злюсь на партнера, или прихожу в ярость. Я начинаю обвинять партнера в том, что он испортил мне настроение и вообще всячески повлиял на то, чтобы мне стало плохо. Партнер априори виноват и обязан сделать все, чтобы мое состояние изменилось - а значит, сделать так, как хочу я.

4. Я угрожаю партнеру. «Если будет так - меня завтра в доме не будет». «Я больше не дам тебе денег». «Я заберу у тебя то, что подарил (не отвезу ребенка, не пойду на родительское собрание и т.д.)».

5. Я отыгрываю свое недовольство, некорректно выражаясь о партнере при других людях, вредя его репутации, рассказывая о нем личную, интимную информацию, которая известна мне. «Да он носки свои каждый день разбрасывает по комнате!», «вчера напился и блевал всю ночь», «он сказал, что моя лучшая подруга (мама, сестра, начальница) - дура».

Что заставляет нас отравлять отношения

Проекции. Наши партнеры могут напоминать нам в своих проявлениях других людей - родителей, близких родственников, с которыми могут быть (или были) не очень радужные взаимоотношения. Когда мы не осознаем эту подмену, мы бессознательно реагируем на какие-то «знакомые» проявления - определёнными чувствами - злостью, обидой, и как бы хотим, чтобы партнер перестал вызывать эти чувства. Самый простой способ - как-то изменить его, применив манипуляцию.

Мы также можем проецировать в партнера что-то, чего не разрешаем себе. Партнер злится, он не хочет сегодня идти в кино. Если я себе злиться и не хотеть чего-то не позволяю (а он - зараза - позволяет!), мне будет очень сложно согласиться с ним - «да, окей, ты не хочешь, я тебя понимаю».

Зависть к партнеру. У него что-то получается лучше, он где-то более талантлив и умен. А я вынуждена «стоять у плиты и обслуживать его». Я не позволяю себе (мне страшно или стыдно) реализовать свои таланты и способности, а он - позволяет и у него получается! Из зависти я могу бессознательно «вставлять ему палки в колеса». Например, обесценивая его достижения, или вообще никак на них не реагируя (их - нет), упрекая его за то, что он - там, а я - здесь («хоть бы тапки свои убрал с дороги!»). Я выражаю свои сомнения в том, что его новая идея обретет успех («да такое все делают, дикая конкуренция, зачем тебе это нужно? Прогоришь!»).

Желание мести. Например, было много случаев в отношениях, где я не простила своего партнера. Он что-то делал такое, на что я обижалась, я молчала, возможно, не осознавая собственный ущерб, и обида стала глубокой и многослойной, и то и дело - непроизвольно «выплескивается». Конечно, я могу не осознавать своего желания мстить партнеру. Может быть - по мелочам, а может и по-крупному. Я часто «забываю» приготовить еду, проматываю деньги в казино или магазинах, прихожу не в то время, в которое договорились, соблазняю других женщин/мужчин. Можно найти много вариантов мести.

Могу сказать точно: если делать все вышеперечисленное, со временем отношения станут невыносимыми - и нужно будет или прекратить их, или продолжать терпеть. Психологически отдаляясь и отдаляясь.

Что позволяет вернуть близость и теплоту

1. Доверительный разговор с обсуждением пунктов, перечисленных выше. Заключить договор о том, что оба партнера стараются не при каких обстоятельствах не применять «запрещенные приемы».

2. Партнеры также прилагают усилия к тому, чтобы отслеживать себя в ситуациях, когда бессознательно начинают работать программы «отравления».

3. Если партнерам трудно замечать свои бессознательные процессы - их ответственность в том, чтобы взять консультацию психолога и пройти курс психотерапии для повышения своей осознанности и возможности нести ответственность за свой вклад в отношения.

4. Основной язык здоровых отношений - это язык прямых просьб. Я прошу тебя о том и о том. «Побудь со мной эти 15 минут», «выслушай, пожалуйста, мою историю», «помоги мне с этим», «обними меня». Просьба - это обращение к другому человеку с некоторым предложением. Главная особенность просьбы в том, что просящий готов принять и согласие, и отказ. Если отказ внутренне не принимается - это не просьба.

5. Основной принцип любых горизонтальных отношений (то есть, не детско-родительских) - это принцип «я сам в ответе за удовлетворение своих потребностей. Партнер рядом со мной потому, что мне с ним приятнее, чем без него». Принципы типа «мой партнер ответственен за мое счастье» в эту категорию не входят.

6. Искренняя забота о партнере. Я делаю другому что-то приятное, потому что мне хочется и у меня есть свободная энергия на это. Я не жду каждый раз от него какой-то определенной благодарности или какого-то определенного поступка взамен. Я умею дарить.

И в завершение.

Не все отношения можно сохранить. И это не значит, что все безнадежно. Просто не все отношения можно сохранить.опубликовано econet

Автор Елена Митина

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