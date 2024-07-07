Как мы ЛЖЕМ СЕБЕ: 8 типичных способов

Вот самые распространенные виды лжи, которые мы говорим сами себе. Нет ли у вас привычки к самообману? Проверьте, насколько вы честны с самим собой!

Каждый из нас склонен к отрицанию в той или иной степени. Самообман (или ложь самому себе) – это мотивационное ложное убеждение. Ложные убеждения помогают удовлетворять психологические потребности личности (например, вселять уверенность в собственные способности).

Насколько вы честны сами с собой?

Невежество – это блаженство

Отрицание реальности

Чрезмерная самоуверенность

Самосаботаж

Каким мне нравится себя видеть

Тенденциозный отбор информации

Зелен виноград

Мы и другие

Ниже приведены некоторые самые распространенные виды лжи, которые мы говорим сами себе:

1. Невежество – это блаженство.

Одна из самых трудных проблем в следовании собственным целям заключается в способности проявлять упорство, несмотря на негативную обратную связь.

Стратегия игнорирования помогает нам достичь этой устойчивости. Каким образом? Избегая источников информации, которые могут нас демотивировать.

Например, чтобы уверенно произнести: «Пока смерть не разлучит нас» в ходе брачной церемонии, вам лучше не быть осведомленным о статистике разводов.

2. Отрицание реальности.

Отрицание – это психологический прием, который мы используем, чтобы создать ложное чувство безопасности для защиты от внешней реальности.

Отрицание часто используется в качестве защитного механизма перед лицом непереносимых новостей (например, онкологический диагноз).

Отрицая, человек говорит сам себе: «Этого не может быть». Например, алкоголик настаивает, что у него нет проблем с употреблением спиртного.

3. Чрезмерная самоуверенность.

Чрезмерно самоуверенные люди думают, что они являются благословенными среди живущих, нравятся окружающим и способны достичь любых вершин (как гласят наклейки на бампере: «Иисус любит всех, но я его любимчик»).

Например, 90% водителей считают, что они водят лучше, чем средний водитель, а 94% профессоров в крупном университете убеждены, что они лучше, чем средний профессор.

Нереалистичный оптимизм чреват опасными последствиями для здоровья. Например, в группе людей, пытающихся бросить курить, тем, кто наиболее высоко оценивал свою силу воли, это чаще всего не удавалось.

4. Самосаботаж.

Это поведение можно рассматривать как противоположность чрезмерной самоуверенности.

Если человек испытывает неуверенность относительно своих возможностей и боится узнать, в чем заключаются его истинные способности, он будет избегать браться за работу, которая может выставить в невыгодном свете, как обладающего низкими способностями.

В таком случае, успешное выполнение работы можно отнести к проявлению мастерства, а неуспешное оправдывается, например, отсутствием должной подготовки.

5. Каким мне нравится себя видеть.

Людям нравится, когда их воспринимают благосклонно и оценивают позитивно, но некоторые личностные черты, обладая высокой социальной ценностью (например, альтруизм и справедливость), окружающие не могут наблюдать непосредственно.

Наши поступки, однако, выражают нашу личность и вкусы. Например, когда мы подаем милостыню или изменяем свой профиль в социальной сети, чтобы почтить жертв недавней трагедии.

6. Тенденциозный отбор информации.

Люди склонны собирать информацию, которая поддерживает их убеждения и отвергать данные, которые противоречат им. Например, нам требуется больше информации, чтобы принять нежелательную идею, чем желаемую.

7. Зелен виноград.

В басне Эзопа лиса пытается добраться до вкусной виноградной лозы, но терпит неудачу во всех своих попытках. В этот момент лиса убеждает себя, что на самом деле и не хотела виноград, который зелен, невкусен и плох во всех отношениях.

При наличии диссонанса (осознания столкновения противоположных убеждений) личность чувствует психологический дискомфорт и предпринимает попытку снизить его. Мотив – поддержание позитивной самооценки.

8. Мы и другие

Психологи используют термин атрибуции для объяснений, которые дают люди событиям в своей жизни. В частности, мы склонны связывать наш успех с присущими нам чертами характера, а неудачу списываем на стечение обстоятельств.

Например, мы говорим: «Ты потерпел неудачу, потому что плохо старался. Мне это не удалось, потому что у меня болела голова после бессонной ночи».

Алкоголик может убеждать себя, что он «просто не может справиться с этим», чтобы иметь предлог для дальнейшего пьянства.

Самообман подобен наркотику, отгораживая нас от суровой реальности или закрывая нам глаза на факты и доказательства. Как сказал Вольтер: «Иллюзия – первое из всех удовольствий».

Однако, когда мы склонны к коллективному самообману, эффект иллюзорности усиливается и приводит к опасности возникновения своего рода «герметичной среды». Чтобы укрепить свои убеждения, люди начинают общаться только с единомышленниками или стремиться выставить себя лишь в определенном свете.опубликовано econet

By Shahram Heshmat

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