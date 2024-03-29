Как мужчины могут «удерживать» женщин

Давайте будем "удерживать" друг друга не ложью и чуть ли не силой, а прежде всего любовью, заботой, вниманием, поддержкой, милыми жестами и подарками. И вот тогда, я уверена, никого удерживать и не придется. Ведь вы оба с удовольствием, а главное по собственной воле будете оставаться рядом друг с другом. А это и есть настоящая любовь!

Если вы считаете, что только женщины думают и всеми силами стараются удержать мужчину, то вы глубоко ошибаетесь - мужчины тоже часто задумываются над тем, как им удержать свою женщину. Но вот только способы этого добиться в них кардинально иные, чем в тех же женщин.

Мужские хитрости, чтобы удержать женщину

Например, женщина, чтобы удержать своего мужчину может стать очень покладистый и хорошей, во всем ему угождать и предано заглядывать в глаза. Причем, очень часто это дает как раз таки совсем обратный эффект. Ну, а если и это не помогает, то она может давить на жалость или даже шантажировать и манипулировать мужчиной.

Например, будто в шутку сказать ему, что без него ей просто не жить, но потом вполне серьезно добавить, что если он вдруг вздумает уйти от нее, то она может что-то с собой сделать. Ну это уже, конечно, крайние случаи, но бывает и такое.

Мужчины же поступают совсем по-другому. Часто для того, чтобы женщина не «расслаблялась» и никуда от него не делась мужчина может специально начать более холодно к ней относиться, флиртовать с другими женщинами, чтобы заставить ее немного его поревновать или даже просто игнорировать ее какое-то время, то есть отдаляться, а тогда снова приближаться. Одним словом, играть в "близко-далеко".

Также мужчины часто берут себе за правило поговорку "Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей ..". Да, на какое-то время такой ход может даже сработать и женщина в панике, что мужчина от нее ускользает начинает его «догонять». Но со временем, если она, конечно, действительно уважает себя - все эти игры ей станут просто неинтересны и это еще быстрее подтолкнет ее уйти от такого мужчины.

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Кроме этого некоторые мужчины с целю удержать возле себя женщину используют еще один очень подлый и я бы даже сказала запрещенный прием - они каждый день целенаправленно убеждают ее, что она кроме него больше никому не нужна. Пусть радуется, что он ее когда-то "подобрал", а больше на нее никто не «поведется».

«Да кому ты еще нужна?» - повторяет такой манипулятор, а затем, как ни в чем не бывало может добавить: "Со мной тебе будет лучше, ведь я же люблю тебя". И есть же женщины, которые свято верят! Да еще и думают "Да, как же он меня любит, от всех защищает, наверное, он и есть моя судьба"

Конечно, в большинстве случаев все эти женщины уже были с заниженной самооценкой и не слишком ценили себя еще до встречи с этим мужчиной. Хотя при этом могли быть действительно роскошными женщинами. Поэтому такой мужчина почувствовав ее неуверенность – как раз и бьет по больному месте, чтобы она навсегда осталась с ним.

Ведь женщина, которая себя уважает и ценит, конечно, не будет терпеть такого отношения к себе. Хотя, бывают случаи, что на эти манипуляции ведутся даже очень умные женщины, потому что действительно всей душой полюбили этого человека. А он нагло этим пользовался и внушал ей то, что ему было выгодно. Ведь как говорится: "Если тебе 99 раз сказать, что ты свинья, то на 100 раз - ты уже начнешь хрюкать". Понимаю, что звучит это довольно грубо, но именно так это и работает.

Поэтому, как вы видите все эти "удерживания" как с стороны мужчины так и женщины часто построены в основном на различных манипуляционных приемах и тактиках, на лжи и различных играх и, конечно, ни к чему хорошему такое привести просто не может.

Так давайте же будем "удерживать" друг друга не ложью и чуть ли не силой, а прежде всего любовью, заботой, вниманием, поддержкой, милыми жестами и подарками. И вот тогда, я уверена, никого удерживать и не придется. Ведь вы оба с удовольствием, а главное по собственной воле будете оставаться рядом друг с другом. А это и есть настоящая любовь!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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