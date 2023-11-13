Как мотивировать ребенка учиться?

Многие родители уверены, что следует только начать стимулировать наградами успехи ребенка, как он поразит всех своими достижениями. Психологи приводят убедительные доказательства, что такой подход в долгосрочном плане не работает. Что же может помочь мотивировать школьника учиться, в том числе на домашнем обучении?

Внутренняя и внешняя мотивации

Внутренняя мотивация представляет собой искреннее желание человека, и поэтому, редко вызывает какие-либо затруднения. Достаточно одного сильного «хочу», и ребенок может горы свернуть, чтобы добиться цели. Дети с удовольствием часами напролет играют в компьютерные игры, без еды и отдыха бегают по улице, слушают музыку или взахлеб читают «вампирские» романы просто потому, что им это нравится.

Внешняя мотивация родственна товарно-денежным отношениям, ее часто можно сформулировать одной фразой: «Сделай то, что хочу я, и получишь то, что хочешь ты». Исследователь в области образования и человеческого поведения Кон, дает предостережение не только родителям, но и учителям. Он утверждает, что система поощрений в виде оплаты за хорошие оценки, покупки гаджетов, обещания поездки на отдых – не эффективна. Дети все также продолжают плохо учиться, еще и испытывают претензии к родителям, за невыполненные обещания.

Преподаватели, со своей стороны, тоже мотивируют детей своими способами – делают послабления хорошим ученикам, дают грамоты, награждают поездками. Но чаще всего, учениками месяца становятся одни и те же школьники, которые и так мотивированы хорошо учиться. А все остальные остро завидуют отличникам и чувствуют себя неудачниками, но при этом, ничего не делают, чтобы исправить положение.

Почему внешняя мотивация не приносит эффект?

Когда родители обещают своему ребенку «вкусную конфету» за отличные оценки, то, вначале это вызывает прилив энтузиазма. Но, вместе с этим, начинает срабатывать инстинкт самосохранения. Полученная плохая отметка за контрольную работу не принесет поощрения, зачем же рисковать? Можно просто списать решение у соседа-отличника или найти его в интернете.

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То есть, дети прекрасно соображают, что проблему можно решить двумя способами, долгосрочным – хорошо учиться, нагонять пропущенный материал, получать честные оценки и более творческим и простым – списывать. Таким образом, происходит подмена, целью становится не хорошая учеба, ради получения знаний и перспективного будущего, а получение оценок ради награды.

Внешние мотивы могут работать, только когда они подкрепляются внутренними убеждениями. Сама по себе внешняя мотивация не двигает вперед, а как нелюбимая работа у взрослых – заставляет отбывать наказание и мечтать об отдыхе.

Факторы, влияющие на интерес к учебе

1.Дети в начальных классах учатся просто так, потому что им это нравится. У них развиты внутренние мотивы – интерес к учебе, желание казаться «взрослым», повышение самооценки и так далее. Они ничего не требуют за хорошую учебу, потому что уже получают за это награду в виде исполнения своих желаний.

2. Те дети, которые сохраняют свою внутреннюю мотивацию – продолжают хорошо учиться. Эта мотивация может быть как положительной, так и отрицательной. Известны случаи, когда в неблагополучных семьях дети настолько стремятся быть непохожими на своих родителей, что учатся на отлично, только чтобы жить совсем по-другому.

Не существует детей, неспособных к учебе. У ребенка могут быть сплошные «двойки» по математике, но прекрасные сочинения и наоборот. Ребенок может замечательно петь, играть в футбол или проявлять себя в других областях, при этом, не помня таблицу умножения. Вся суть мотивации в том, что им одно интересно, а другое – нет.

3. Система поощрений снижает внутреннюю мотивацию. Как только родители или преподаватели начинают усиливать внешнюю мотивацию, акцентируют внимание на поощрении, то внутренние мотивы неизменно снижаются.

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Как вернуть мотивацию?

Вернуть ребенку внутреннюю мотивацию – это длительный процесс, и его успешность зависит от родителей.

Разумные требования. Все дети разные, и только небольшой процент имеет «академическую успеваемость», то есть одинаково прекрасные знания по всем предметам. У подавляющего большинства – либо впереди предметы гуманитарного цикла, либо технического, а есть еще естественного или творческого. Поэтому, требования к ребенку следует предъявлять исходя из их разумности. Если «математика» постоянно ругать за тройки по диктантам или «биолога» за четверки по сочинению, то они просто вообще могут забросить учебу.

Разумные отношения. Дети – это такие же взрослые, только маленькие. С ними нужно разговаривать, обсуждать, привлекать к сотрудничеству. То есть общаться, как с разумными, уважаемыми людьми. Не запрещать какое-то их стремление, а пояснять, почему именно, вы считаете его желание маловероятным. Например, цель дочери стать актрисой международного уровня, можно жестоко высмеять, и добиться только неприятностей. А можно объяснить, что для этого требуются отличные знания по определенным предметам, в том числе и иностранным языкам, и пообещать свою помощь, если девочка серьезно решить заняться учебой. Возможно, через год она передумает, но успехи в учебе пригодятся для любой профессии.

Разумный выбор. Ребенок должен быть вовлеченным в дела семьи, чувствовать себя ее неотъемлемой частью, осознавать, что его поступки влияют на нее. Тогда он будет более ответственным, решать свои интересы, исходя из всей семьи, а не только себя лично. Необходимо всегда интересоваться его причинами, его видением событий, даже, если кажется, что ответ на поверхности. Возможно, он окажется совсем другим.

Как найти внутреннюю мотивацию

Помочь ребенку отыскать внутренние стремления будет непросто, но это необходимая работа и она приносит свои плоды:

принятие своего ребенка – вам может не нравиться его решение или новый имидж, но вы должны его понимать, хотя и вправе не одобрять;

разговор по душам – постарайтесь узнать его интересы, что нравится в учебе, а что огорчает. Узнав, в чем заключается проблема, можно сообща найти выход из ситуации;

помогите найти цель – часто дети не могут понять, зачем им бесконечная зубрежка правил или все эти теоремы. Внутренняя мотивация появится, когда ребенок определится с тем, чем бы хотел заниматься после окончания школы;

помогите сделать более интересным учебный процесс – это требует творческого подхода со стороны родителей. Например, есть игровые тренажеры для различных предметов, иностранный язык можно изучать при помощи мультфильмов или фильмов, есть специальные развивающие программы для любого возраста.

Помочь ребенку обрести внутреннюю мотивацию – серьезная задача, но любящие родители, которые искренне хотят ему помочь, обязательно с ней справятся.опубликовано econet

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