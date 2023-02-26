КАК люди СУДЯТ о нас на основании 10 мелочей 

Поговорим о впечатлении, которое производят на окружающих наши повседневные жесты и привычки.
Вы можете потратить массу времени и энергии, репетируя свои слова, подбирая образы и макияж, но какая-нибудь мелочь, вроде улыбки или рукопожатия, расскажет о вас то, что вы совсем не хотели бы придавать гласности.
Поговорим о впечатлении, которое производят на окружающих наши повседневные жесты и привычки.
Поддержание зрительного контакта с собеседником помогает укрепить доверие, потому что демонстрирует подлинный интерес. Отсутствие подобного контакта может создать чувство отвержения или тревоги.
Некоторые люди избегают смотреть вам в глаза, потому что не знают вас. Это может быть вызвано застенчивостью, но часто воспринимается как заносчивость, высокомерие или, напротив, низкая самооценка.
Как бы то ни было, не желая смотреть в глаза собеседнику, вы транслируете недружелюбие и неприступность.
Есть ли у вас основания быть хмурым или нет, постоянное выражение несчастливой удрученности на лице составит вам репутацию типичного кайфолома и нытика.
Конечно, что вы не можете улыбаться целый день с утра до вечера, но ответить улыбкой или хотя бы нейтральным выражением лица, когда вы встречаетесь с людьми, - лучший способ создать позитивный настрой.
Всегда улыбайтесь, впервые знакомясь с людьми, даже если вы заняты или ваша голова полна других забот.
Рукопожатие подобно невербальному «добро пожаловать». Затрудненное вялое рукопожатие, напоминающее по одному меткому выражению, «мокрую тряпку для мытья посуды», говорит о вашей двойственности и нерешительности.
С другой стороны, чрезмерно сильное рукопожатие, когда вы чувствуете, что ваша ладонь вот-вот хрустнет, является сигналом агрессивности и потребности в доминировании тепла
Идеальное рукопожатие – это твердый, но дружелюбный захват, сопровождающийся зрительным контактом, который создает атмосферу вовлеченности и доверия с примесью теплоты.
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Когда люди тяготеют к ярким цветам типа фуксии, бирюзового, кобальтового или бордового – это обычно говорит о том, что перед нами многогранная личность, имеющая большое количество интересов в жизни.
Смелые модные решения говорят о стремлении привлечь внимание окружающих. Также это может свидетельствовать о голоде в плане самовыражения, а некоторые люди используют яркий цвет как способ доступа к той части своего «Я», которая находится в спящем состоянии.
Бежевые и нейтральные тона, напротив, говорят о необходимости покоя, расслабления и нежелании слишком выделяться. Часто люди, которые испытывают сверхстимуляцию и чувствуют перевозбужденность, хотят успокоиться, предпочитая более спокойные тона в одежде.
Самые невозмутимые выбирают терракотовые и коричневые тона. Это люди, которые твердо стоят на ногах и не желают витать в облаках.
Люди, которые пренебрежительно или покровительственно относятся к официантам, парковщикам, швейцарам, гардеробщикам и таксистам демонстрируют свои истинные качества: высокомерие, манию величия и чувство избранности.
Люди, которые проявляют тактичность и уважение к обслуживающему персоналу, показывают свою эмпатию, сочувствие и доброту. Этот барометр является одним из самых эффективных в оценке истинных качеств человека.
Легко быть милым с теми, в ком заинтересован, вроде клиентов, заказчиков или перспективных партнеров. Но гораздо больше расскажет о вас то, как вы относитесь к людям, которые не входят в этот круг избранных.
Когда кто-то постоянно проверяет свой телефон, находясь в вашем обществе, он дает понять, что не присутствует рядом с вами. Он транслирует сообщение, что неживой объект гораздо более интересен и ценен для него, чем реальный человек из плоти и крови, сидящий напротив.
И наоборот, внимательные люди предупредят вас, сказав что-нибудь вроде: «Прошу простить меня, но у меня неотложное дело, так что я вынужден сделать телефонный звонок (отправить срочное сообщение). Это займет всего минуту, а потом я весь ваш».
Люди, которые предпочитают собак, как правило более энергичны и общительны, чем любители кошек – последние в большей степени чувствительны и чаще интроверты. Также среди владельцев кошек больше интеллектуалов.
Обгрызенные ногти, выщипывание волос, накручивание прядей на палец, ковыряние кожи и тому подобное показывает, что вы нервничаете, подавлены и не контролируете себя.
Эти нервозные привычки свойственны перфекционистам, особенно когда они раздражены, устали или скучают
Опоздания могут свидетельствовать об отсутствие уважения или интереса – но не всегда.
Опоздания являются обычным делом для людей, которые живут в режиме многозадачности или наоборот – спокойных и расслабленных индивидуумов (личность типа В). Последние часто опаздывают, поскольку ощущают течение времени более замедленно, чем остальные.
Вывод здесь один – не делать скоропалительных заключений относительно причин опоздания. Лучше сначала поинтересоваться, каковы причины задержки, а не строить предположения.
Мы оцениваем других людей по тому, насколько внимательно они слушают нас. Когда мы видим, что нас не слушают, мы чувствуем себя нежеланными, неоцененными, а собеседника воспринимаем как холодного и высокомерного.
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Визуальные сигналы, которые демонстрирует невнимательный слушатель (сознательные и бессознательные) содержат негативные признаки: нам избегают смотреть в глаза, перестают периодически кивать, жесты и поза становятся закрытыми или оборонительными.
Чтобы говорящий чувствовал, что его воспринимают тепло и дружелюбно, рекомендуется поддерживать зрительный контакт, чуть наклониться вперед во время обсуждения и время от времени комментировать суждения собеседника, чтобы показать, что они привлекли ваше внимание.опубликовано econet
by Erica Lamberg
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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