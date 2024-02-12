Как любовь становится безответной

Вначале отношений оба партнера находятся в приблизительно равном положении. Согласитесь сложно вступить в эмоциональную связь без наличия обоюдной заинтересованности. Будучи влюбленными обе стороны испытывают интенсивные волнения и переживания за исход зародившегося чувства. Они переживают одну их самых значительных радостей в жизни – радость разделенной страсти. Но как происходит так, что спустя время в этой, же паре один умоляет о любви, а другой отмахивается от него как от назойливой мухи?

На пике чувств очень сложно заметить первые признаки охлаждения. В начале ослабевающий интерес другого вызывает лишь неясное беспокойство, которое может списываться на различные причины. Другой, назовем его лидером или сильной стороной в отношениях, может и сам не понимать, что происходит и считать свою нарастающую холодность нормальным этапом перехода от влюбленности к спокойному, зрелому чувству. Он чаще начинает задерживаться на работе, забывает позвонить, уделить внимание и т.д.

Безответная любовь

Это вызывает интенсивную тревогу у второй более слабой и зависимой стороны. Она начинает требовать близости и подтверждений любви, для снижения этого беспокойства. Напряжение нарастает, запускается процесс, разводящих людей в разные стороны.

Угасание чувств происходит в несколько этапов:

Идеализация лидера – ничто так не разжигает страсть, как опасность потери любимого объекта. Чем больше он отдаляется, тем более привлекательным кажется второй половине, постепенно превращаясь в само совершенство. При этом ощущения лидера зеркально противоположены, в его глазах зависимый партнер стремительно утрачивает все свои положительные качества.

Отчуждение лидера начинает не только смутно ощущаться, но и активно проявляться в его словах и поступках. Слабый партнер ощущает панику и бессилие, сохраняя хрупкую надежду на то, что это только проявления его беспочвенной паранойи.

Противостояние страха и надежды у зависимого партнера . Любой знак внимания со стороны лидера вызывает у него лихорадочную надежду. Он утешат себя мыслью о том, что чувства остались прежними, изменилось лишь внешнее их проявление, это снижает страх утраты.

Растворение зависимого партнера в отношениях – душевная боль и страсть все больше завладевают его сознанием. Все его устремления сконцентрированы на том, чтобы вернуть любовь лидера, что, по его мнению, положит конец страданиям и вернет контроль над ситуацией. Ради этого он готов пойти на любые уступки. Это еще сильнее убивает заинтересованность в отношениях сильной стороны. Поведение зависимого партнера становится похоже на то, что было в период ухаживания. Он искренне верит, что если это сработало однажды, то подействует и еще раз. Но подобная активность приводит к противоположному результату, несвоевременные клятвы в любви и верности увеличивают пропасть между партнерами.

Повышение тревожности зависимого партнера , еще более осложняет ситуацию, мешает ему не только действовать эффективно, но и оставаться самим собой. Именно в этот период он совершает бессмысленные и нелепые поступки, ведущие к дальнейшему охлаждению чувств лидера, его уверенность в том, что он ошибся в выборе растет.

Анализ ошибок – слабый партнер и сам понимает, что ведет себя странно. Он осознает, что его страдания не вызывают ни любви, ни восхищения. Пытается расслабиться, но от этих попыток напрягается еще больше. Он неустанно прокручивает в голове примеры собственного «неправильного поведения», безжалостно критикует себя и обдумывает новые, более успешные стратегии. Постепенно в нем растет уверенность в том, что любые старания заведомо обречены на провал.

Возрастание сексуальной страсти зависимого партнера – нахождение в зависимой позиции становится для него мощным афродизиаком. Он усиливает сексуальное давление на лидера, требуя от него близости. Через секс, как обладание, он символически возвращает себе контроль. Сильный чувствует, что оказался в ловушке.

Двойственные переживания слабого партнера. Он уже страдает практически целый день, сон приносит облегчение. В его душе перемешиваются боль и острое желание любви. Умом он понимает, что не стоит сохранять отношения, которые приносят ему столько горя, сердце говорит, что он никогда так не любил.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Двойственные переживания сильного партнера. Он ощущает уверенность и безопасность в отношениях, не факт, что кто-то еще будет любить его так же, но в то же время понимает, что еще немного такой любви и он просто задохнется.

Возрастание враждебности зависимого партнера – он сердится на того, кто полностью подчинил себе его волю и разум, кто заставляет его в полной мере почувствовать свое бессилие, кто не любит его. Это чувство часто оказывается подавлено, ведь его открытое выражение несет явную угрозу сверхценным отношениям. Сначала этот гнев тонет в потоке страсти, затем на первый план начинает выходить обида. Слабый уязвим в своей враждебности. Ведь его цель, как и прежде – сохранить отношения. Невыраженный гнев накапливается и порождает новые проблемы.

Борьба с враждебностью – так как прямое выражение гнева невозможно, зависимый партнер оказывается, вынужден перенаправить ее на другой объект. Это может существенно нарушить его отношения с окружающими и с собой. Слабый может начать «злиться на себя», что часто находит отражение в саморазрушающем поведении.

Ревность – постоянный, неприятный спутник зависимого партнера. Для ее возникновение не требуется никаких объективных причин. Она рождается из слияния гнева и беспомощности, под влиянием отстраненного поведения лидера. В то же время ревность является еще одной формой выражения подавленной враждебности. Ведь если ее нельзя направить на лидера, то на потенциальном сопернике или сопернице вполне можно отыграться.

Собственническое поведение зависимого партнера – когда ни любовь, ни лесть не приносит желанного результата слабый начинает давить на жалость. В его голосе появляются плаксивые нотки и умоляющие интонации, которые в итоге все равно сменяются гневом. При смене тактики лидер какое-то время идет на поводу, но это мнимая победа. В стремлении к собственничеству проявляется эмоциональный голод зависимого партнера, который еще более отталкивает. В нем читается враждебность по отношению к сильному, за то, что он не ведет себя так, как того хочет зависимая сторона. Это усиливает сопротивление.

Такая «любовь» постепенно обретает черты ненависти. Возврат к гармоничному чувству собственными силами не представляется возможным, так как данные процессы запускаются автоматически. Ни одна из сторон просто не может вести себя иначе. Но это вовсе не означает, что расставание неизбежно. При обоюдной заинтересованности в сохранении отношений своевременное обращение за психологической помощью может дать такому союзу новый шанс.опубликовано econet

Любите и будьте любимы!

Автор Ирина Никнютьева

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet